Teknoloji perakendecisi MediaMarkt, 16’ncı yaşını indirimlerle kutluyor. MediaMarkt’ın 16’ncı yaşına özel indirimler bugün başladı, 31 Ekim’de sona erecek.
16. Yıl Kampanyası’nda, hava temizleme cihazından akıllı saate, kulaklıktan robot süpürge ve kahve makinesine kadar birbirinden farklı ürünler çeşitli fırsatlarla satışa sunuluyor.
MediaMarkt’ta öne çıkan indirimler
İndirime giren ürünlere baktığımızda şu ürünlerdeki indirimler dikkat çekiyor:
- Xiaomi Mi 4 Lite Hava Temizleme Cihazı 5.999TL’den
- HUAWEI Watch GT3 Elegant 42mm Akıllı Saat 4.499 TL’den
- JBL T205 Kulak İçi Kablolu Kulaklık 499 TL’den
- Fakir Robert RS 770 Robot Süpürge 11.999 TL’den
- Nespresso Essenza Mini D30 Kahve Makinesi 3.799 TL’den satışa sunuluyor.
İndirimler hem MediaMarkt mağazalarında hem de MediaMarkt.com.tr’de geçerli. Kampanya kapsamında indirime giren tüm ürünlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
https://www.mediamarkt.com.tr/tr/shop/avantaj-gunleri.htmlBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.