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Teknoloji perakendecisi MediaMarkt, 16’ncı yaşını indirimlerle kutluyor. MediaMarkt’ın 16’ncı yaşına özel indirimler bugün başladı, 31 Ekim’de sona erecek.

16. Yıl Kampanyası’nda, hava temizleme cihazından akıllı saate, kulaklıktan robot süpürge ve kahve makinesine kadar birbirinden farklı ürünler çeşitli fırsatlarla satışa sunuluyor.

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MediaMarkt’ta öne çıkan indirimler

İndirime giren ürünlere baktığımızda şu ürünlerdeki indirimler dikkat çekiyor:

Xiaomi Mi 4 Lite Hava Temizleme Cihazı 5.999TL’den

HUAWEI Watch GT3 Elegant 42mm Akıllı Saat 4.499 TL’den

JBL T205 Kulak İçi Kablolu Kulaklık 499 TL’den

Fakir Robert RS 770 Robot Süpürge 11.999 TL’den

Nespresso Essenza Mini D30 Kahve Makinesi 3.799 TL’den satışa sunuluyor.

İndirimler hem MediaMarkt mağazalarında hem de MediaMarkt.com.tr’de geçerli. Kampanya kapsamında indirime giren tüm ürünlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.mediamarkt.com.tr/tr/shop/avantaj-gunleri.html

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MediaMarkt, 16’ncı yaşını indirimlerle kutluyor