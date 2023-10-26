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    Turkcell, Cumhuriyetin 100. yılını kutluyor: Herkese 10 GB internet hediye!

    Turkcell, Cumhuriyetin 100. yılını kutluyor. Herkese 10 GB internet hediye ediyor. Ayrıca TV+, Geforce Now, Fizy gibi servislerde hediyeler sunuluyor.           
    Turkcell'den Cumhuriyetin 100. yılına özel herkese 10 GB hediye Tam Boyutta Gör
    Turkcell, Cumhuriyetin 100. yılına özel reklam filmini yayınladı. 100. yıl coşkusuna özel olarak 29 Ekim’de herkese 10 GB internet hediye edilecek. Ayrıca bazı Turkcell servisleri ücretsiz olarak kullanıma sunulacak.

    Herkese 10 GB hediye

    Turkcell’den yapılan açıklamaya göre 29 Ekim’de Turkcell uygulamasında yer alan Salla Kazan üzerinden tüm kullanıcılara 10 GB internet hediye edilecek. 29 Ekim’de Salla Kazan’a girerek ücretsiz 10 GB internetinizi alabilirsiniz.

    GeForce Now Premium paketi hediye!

    GeForce NOW powered by GAME+ bulut tabanlı oyun platformunda 28 Ekim saat 19.23’ten itibaren https://gameplus.com.tr/1923 adresine gelen ilk 1923 kullanıcıya 1 haftalık ‘Premium’ abonelik hediye edilecek.  Kampanya 28 Ekim’de saat 19.23’te başlayacak, kullanıcılar haftalık paketlerini 1 ay içerisinde istediği zaman kullanabilecek.

    Ayrıca GAME+ 29 Ekim saat 19.23’ten itibaren herhangi bir premium paket alan ilk 100 kişiye satın aldıkları premium paketle aynı uzunlukta bir premium abonelik promosyon kodu hediye edecek. Kampanya 29 Ekim saat 19.23’ten itibaren alınacak ilk 100 premium paket için geçerli olacak. Böylece 12 aylık premium abonelik alan kullanıcılar paketlerine ek 12 ay ücretsiz premium abonelik kazanacaklar.

    7 gün TV+ Premium hediye

    26-31 Ekim tarihleri arasında 1 hafta boyunca TV+ Premium ayrıcalıklarından ücretsiz olarak yararlanabilecek. Cumhuriyet’in anlam ve önemini anlatan pek çok içerik de 29 Ekim’e özel TV+’ta yayınlanıyor. Senaryosunu Turgut Özakman’ın yazdığı, başrollerini Rutkay Aziz ve Savaş Dinçel’in oynadığı “Kurtuluş” dizisi yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşuyor. Ayrıca yönetmenliğini Zülfü Livaneli’nin yaptığı “Veda” ile senaryolarını yine Turgut Özakman’ın yazdığı “Çanakkale 1915” ve “Dersimiz Atatürk” filmleri ve dönemi en çarpıcı kesitleriyle anlatan birbirinden özel belgeseller Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak ekrana geliyor.

    İlk kez Fizy’e gelenlere tüm içerikler 1 ay ücretsiz

    24-31 Ekim tarihleri arasında fizy’e gelen herkes, ayrıcalıklı bir deneyim yaşayacak. İlk kez fizy’e gelen kullanıcılar ise 1 ay boyunca tüm içeriğe sınırsız olarak erişim sağlayabilecek. fizy uygulamasının görünümü ve içerikleri de 24-31 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olacak. Tarkan’ın “Sen Rahat Uyu”, Kenan Doğulu’nun “İkinci Yüzyıl” şarkıları, 100 yılın her dönemine dokunan özel hazırlanmış listeler ve “Ortamlarda Satılacak Bilgi” podcast’inin “29 Ekim fizy Özel Bölümü” ile 29 Ekim coşkusu fizy’de doyasıya yaşanacak.

    fizy, uygulamada tüm zamanların en çok dinlenen 100 sanatçısı adına da İstanbul Kanlıca’da “100’üncü Yıl Cumhuriyet Ormanı” kuracak. En çok dinlenen 100 sanatçı adına 100’er fidan dikecek olan fizy, 10 bin ağaçlık ormanıyla 100’üncü yıl hatırasını gelecek nesillere taşıyacak.

    BiP’ten 1923’er adet kampanya kodu

    İletişim ve yaşam platformu BiP’i, kullanıcılar 29 Ekim tarihinde ücretsiz deneyimleyebilecek. BiP servisine 29 Ekim’de eklenecek menüden fizy, lifebox ve TV+ markaları için 1923’er adet kampanya kodu dağıtılacak. Kod alan kullanıcılar, 1 yıl ücretsiz üyelik hakkına sahip olacak. Her kullanıcı, bir markadan tek kod alabilecek. Kullanıcılar farklı markalardan olmak üzere birden fazla kod edinebilecek.

    lifebox 100 yıllık fotoğraf albümü paylaşacak

    Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olarak kullanıcılarına fayda sağlayacak bir diğer marka ise Turkcell’in kişisel bulut depolama hizmeti lifebox olacak. lifebox, BiP üzerinden sunacağı kodlara ek olarak 1923 adet 1 yıl geçerli 100 GB saklama alanı için “CUMHURİYET” promosyon kodu verecek. Ayrıca lifebox kullanıcılarına Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait özel fotoğrafların olduğu bir albüm de sunulacak. Albüm herkes tarafından erişilebilecek ve paylaşılabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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