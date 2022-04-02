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    MediaTek geçen yıl 75 milyon işlemci sattı

    Geçen yıl tüm rakiplerinden daha çok mobil yonga satarak liderliği ele geçiren Tayvanlı MediaTek bununla birlikte gelir konusunda liderliği rakibi Qualcomm’a kaptırdı. 
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    MediaTek
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    Mobil yonga pazarında artık açık ara öne geçmiş durumda olan MediaTek geçen yılı rekorlarla kapattı. Satış rakamları açısından pazarın neredeyse yarısına hakim olan MediaTek gelir açısından ise ikinci sırada. 

    MediaTek satış rakamları

    Strategy Analytics tarafından yapılan pazar araştırmasına göre geçen yıl MediaTek toplamda 75 milyonun üzerinde uygulama işlemcisi sattı ve yeni bir rekor kırdı. Qualcomm ikinci sıraya gerilerken Samsung da 6 yıl aradan sonra ilk kez 100 milyon rakamının altına indi. 

    Gelir dağılımına baktığımızda ise pazar genelinde 30.8 milyar dolarlık bir pasta görüyoruz. Bunun yüzde 37.7’si Qualcomm’a ait. MediaTek ve Apple yüzde 26’şar pazar payını elinde tutuyor. Samsung ise yüzde 6.6 seviyesinde. 

    MediaTek’in daha çok maliyete oynayan işlemcileri nedeniyle daha az gelir elde ettiği ifade ediliyor. Qualcomm ise premium sınıfından kazanıyor. 2021 yılının en çok satan Android işlemcileri Snapdragon 888/888+, 765/G, 750G, 662 ve Dimensity 700 oldu. 

    Geçen yıl cihaz üzeri yapay zekâ motorları 900 milyonu geçti. 5G entegre işlemci satışları yüzde 84 büyürken her dört işlemciden üçün, TSMC üretti. 7nm ve daha ileri süreçlerde üretilen yongaların oranı da yüzde 43 paya ulaştı. 
     

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 22 saat önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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