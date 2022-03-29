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    MediaTek yeni Dolby Vision IQ çipini duyurdu

    Dolby Vision IQ with Precision Detail adındaki etkileyici derinlikte siyah/beyaz alanlar sunan yeni özellik için ilk televizyon yongası MediaTek cephesinden geliyor. 
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    MediaTek Pentonic 2000
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    Mobil cihazlarda olduğu kadar televizyon segmentinde de MediaTek önemli iş birlikleri yaparak rekabette farklılaşmaya çalışıyor. Şimdi de ünlü Dolby firması ile önemli bir iş birliği gündeme geldi.

    Dolby Vision IQ with Precision Detail nedir?

    2020 başlarında tanıtılan Dolby Vision IQ teknolojisi meta verilerini kullanarak ışık sensörünün optimize etmeye ve görüntü ayarlarını gerçek zamanlı olarak değiştirmeye yarıyor. Henüz tanıtılan Dolby Vision IQ with Precision Detail ise etkileyici derinlikte parlak ve karanlık alanlar oluşturuyor.

    MediaTek ise Dolby Vision ile yaptığı ortaklık sonucunda Precision Detail için ilk yongayı geliştirdi. MediaTek Pentonic serisine dahil edilecek olan MediaTek Pentonic 2000 yongası, IQ özelliklerinin yanında Dolby Vision içerisindeki oyuncu özelliklerinden de yararlanıyor.

    Bunlar arasında çoklu Dolby Vision akışlarının desteklenmesi, 4K 120Hz oyunculuk, gecikmelerin en aza indirilmesi, değişken tazeleme oranı gibi özellikler yer alıyor. Yeni yonga yılın sonlarına doğru kullanıma sunulacak.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 4 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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