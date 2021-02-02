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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MediaTek'in ilk mmWave destekli modemi olan M80 5G, 7.67 Gbps indirme hızı sunuyor

    MediaTek, hem 6 GHz altı hem de mmWave 5G bantlarını destekleyen ilk modemini tanıttı. MediaTek M80 5G, maksimum 7.67 Gbps indirme hızı vadediyor.
    02 Şubat 2021, 21:30 (2 hf.)
    778
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    İşlemci
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    MediaTek'in ilk mmWave destekli modemi olan M80 5G, 7.67 Gbps indirme hızı sunuyor
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    MediaTek M80, geçtiğimiz yıl Dimensity 1000 serisi işlemcilerle piyasaya sürülen Helio M70'in halefi olma özelliğini taşıyor. MediaTek M70, şirketin ilk 5G modemiydi ve 6GHz altı teknolojisini destekliyordu ancak mmWave standardından yoksundu. Yeni tanıtılan MediaTek M80 5G modem şirketin, hem 6 GHz altı hem de mmWave 5G bantlarını destekleyen ilk modemi oldu.

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    MediaTek M80 5G modem özellikleri

    MediaTek M80 5G, hem mmWave hem de 6GHz altı ağları destekleyecek. Modem, maksimum 7.67Gbps indirme ve 3.76Gbps yükleme hızları sunacak. MediaTek M70 modem, maksimum 4.7Gbps indirmeye ve 2.5Gbps yüklemeye izin veriyordu. İki modem arasında oldukça iyi bir yükseltme bulunuyor.

    M80 5G modem ayrıca hem bağımsız olmayan (NSA) hem de bağımsız (SA) mimarilerde çift 5G SIM ve çift Yeni Radyo Üzerinden Ses (VoNR) desteğine sahip olacak.

    MediaTek, M80'in PC'ler, Mi-Fi erişim noktaları, FTTH ekipmanı, IoT cihazları ve daha birçok  çeşitli cihazlar tarafından kullanılmasını bekliyor. MediaTek bir basın bülteninde, bu son modemin endüstri standartlarına göre test edildiğinden ve 2021'in sonlarında müşterilere teslim edileceğinden bahsediyor. Yani MediaTek M80 5G modeme sahip cihazlar en erken 2022'nin ilk aylarında sunulacağa benziyor.



    https://www.gizchina.com/2021/02/02/helio-m80-introduced-as-the-first-mediatek-modem-with-mmwave-support/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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