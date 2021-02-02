Huawei, Xiaomi, SMIC dahil 90 Çinli şirket, yerel yarı iletken endüstrisini geliştirmek için çalışacak

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Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı (MIIT) internet sitesi tarafından yayınlanan bilgiler, 90 Çinli şirketin, Ulusal Entegre Devre Standardizasyon Teknik Komitesi'nin kurulması için ortak bir başvuru yaptıklarını ortaya koyuyor. Yani Huawei, Xiaomi ve SMIC'in de aralarında yer aldığı 90 Çinli şirket, ulusal çapta yarı iletken endüstrisini geliştirmek için güç birliği yapacaklar.

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Yonga üretimde güç birliği

Huawei ve ZTE'nin ABD yasaklarıyla boğuşuyor olması yerli yongalara olan ihtiyacı gün yüzüne çıkardı. Bu konuda SMIC gibi yarı iletken şirketleri açığı kapatmaya çalışıyor ancak yeterli olamıyor. Ayrıca SMIC'in de ABD teknolojilerine erişim yasağı bulunuyor. Ülkedeki diğer yonga üreticilerinin çoğu ise ya teknoloji bakımından zayıf ya da küçük ölçekli işletmeler.

Kurulan bu ortaklık ile şirketler, zayıf endüstrileri koordine etmeye ve entegre devre standardizasyon çalışmasının teşvik edilmesine ve standardizasyon ekibi yapısını güçlendirmeye odaklanacaklar.

Ortaklıktaki 90 şirketin arasında Huawei, HiSilicon, Xiaomi, Datang Semiconductor, ZTE Microelectronics, SMIC, Datang Mobile, China Mobile, China Unicom, ZTE ve Tencent gibi güçlü markalar yer alıyor.

https://www.gizchina.com/2021/01/31/huawei-and-other-firms-will-work-to-expand-local-semiconductor-industry/

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