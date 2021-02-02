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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, Xiaomi, SMIC dahil 90 Çinli şirket, yerel yarı iletken endüstrisini geliştirmek için çalışacak

    90 Çinli şirketin kurduğu yeni bir ortaklık ile firmalar, ABD yaptırımlarının etkilerinden korunmak için ulusal çapta yonga üretme amacıyla beraber çalışacaklar.
    02 Şubat 2021, 00:45 (2 hf.)
    1,7b
    1
    9
    İşlemci
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    5

    Huawei, Xiaomi, SMIC dahil 90 Çinli şirket, yerel yarı iletken endüstrisini geliştirmek için çalışacak
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    Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı (MIIT) internet sitesi tarafından yayınlanan bilgiler, 90 Çinli şirketin, Ulusal Entegre Devre Standardizasyon Teknik Komitesi'nin kurulması için ortak bir başvuru yaptıklarını ortaya koyuyor. Yani Huawei, Xiaomi ve SMIC'in de aralarında yer aldığı 90 Çinli şirket, ulusal çapta yarı iletken endüstrisini geliştirmek için güç birliği yapacaklar.

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     Yonga üretimde güç birliği

    Huawei ve ZTE'nin ABD yasaklarıyla boğuşuyor olması yerli yongalara olan ihtiyacı gün yüzüne çıkardı. Bu konuda SMIC gibi yarı iletken şirketleri açığı kapatmaya çalışıyor ancak yeterli olamıyor. Ayrıca SMIC'in de ABD teknolojilerine erişim yasağı bulunuyor. Ülkedeki diğer yonga üreticilerinin çoğu ise ya teknoloji bakımından zayıf ya da küçük ölçekli işletmeler.

    Kurulan bu ortaklık ile şirketler, zayıf endüstrileri koordine etmeye ve entegre devre standardizasyon çalışmasının teşvik edilmesine ve standardizasyon ekibi yapısını güçlendirmeye odaklanacaklar.

    Ortaklıktaki 90 şirketin arasında Huawei, HiSilicon, Xiaomi, Datang Semiconductor, ZTE Microelectronics, SMIC, Datang Mobile, China Mobile, China Unicom, ZTE ve Tencent gibi güçlü markalar yer alıyor.



    https://www.gizchina.com/2021/01/31/huawei-and-other-firms-will-work-to-expand-local-semiconductor-industry/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Flcnr ( Öztürk) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kolay bir iş değil ama batının teknoloji üstünlüğüyle rekabet edebilme potansiyeli olan tek güç Çin'den başkası değil. Geri vites yapmazlarsa başlangıçta oldukça zorlanırlar ama uzun sayılmayacak bir vadede batıyı yakalarlar. Açık konuşmak gerekirse bu durum beni korkutuyor, önümüzdeki 20 yıla kalmaz tüm dünya birleşip Çine dalarsa şaşırmam.
    Kolay bir iş değil ama batının teknoloji üstünlüğüyle rekabet edebilme potansiyeli olan tek güç Çin'den başkası değil. Geri vites yapmazlarsa başlangıçta oldukç...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Arisaka 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple gibi dünyanın en büyük şirketinin bile yarı iletken dökümü için başkasının(TSMC) kapısını çaldığı, dev otomotiv sektörünün bile yarı iletken üretimine muhtaç olduğu şu çağda pazara çinlilerin girmemesi şaşırtıcı olurdu zaten.

    Yalnız yarı iletken sektörü bir anda diğer devlerle (TSMC, Samsung, Intel) baş edilebilecek bir sektör değil çok fazla arge isteyen ve döküm teknikleri yıllar içinde gelişen bir sektör.

    Ayrıca silikon vadisi girişimcilerinden steve blank abimizin bir lafı var ''21. yüzyılda gelişmiş çip üretim sürecini kontrol altına almak, bir önceki yüzyılda petrol arzını kontrol etmeye yakın derecede bir önem arz ediyor''
    Apple gibi dünyanın en büyük şirketinin bile yarı iletken dökümü için başkasının(TSMC) kapısını çaldığı, dev otomotiv sektörünün bile yarı iletken üretimine muh...
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    Yanıtla +10
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    P palamutix 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok kolay yaparlar çalarlar ve başarırlar. Zaten yaptıkları her şeyi çalarak yaptılar.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    M Morichannn (Akın Özer) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Merak etmeyin daha fazla çalarak hızlıca yakalarlar.
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    V V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    O değil de, bugün Huawei Mate 40 Pro ve P40 Pro telefonlarını elime aldım, inceledim.

    Gerçekten de dünya dışı, efsanevi cihazlar. Tevekkeli değil Amerika'nın Huawei'yi engellemesi.

    Yoksa şimdi Huawei zirvelere oynuyordu.
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    Ey merhametli Türk 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizde de nero endüstrinin fabrika ve çalışmaları var yarı iletken endüstrisinde. Bu kadar madem zorsa nero endüstrininki on yılları bulur o halde :D
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    E emir_sezer (emir sezer) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bizim her şeyi bilen çok bilmişleri işe alsınlar hemen yaparlar :)))

    şu forum da her konunun uzmanı var nerede takıldılar gelsinler burada o konuyu haber yapsınlar anında çözer bizim çok bilmişler :))))))
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    P palamutix 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok kolay yaparlar çalarlar ve başarırlar. Zaten yaptıkları her şeyi çalarak yaptılar.
    Yanıtla +5
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    Flcnr ( Öztürk) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kolay bir iş değil ama batının teknoloji üstünlüğüyle rekabet edebilme potansiyeli olan tek güç Çin'den başkası değil. Geri vites yapmazlarsa başlangıçta oldukça zorlanırlar ama uzun sayılmayacak bir vadede batıyı yakalarlar. Açık konuşmak gerekirse bu durum beni korkutuyor, önümüzdeki 20 yıla kalmaz tüm dünya birleşip Çine dalarsa şaşırmam.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Holk (Holk Holk) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Flcnr
    Aynen bütün dünya Çin'in teknoloji hırsızlığına, otokratik rejimine, insan hakları ihlalerine, 1984 romanı ütopyasına karşı ayaklanmalı. Çin'in süper güç olduğu bir dünyada yaşamak istemezdim...
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    Arisaka 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple gibi dünyanın en büyük şirketinin bile yarı iletken dökümü için başkasının(TSMC) kapısını çaldığı, dev otomotiv sektörünün bile yarı iletken üretimine muhtaç olduğu şu çağda pazara çinlilerin girmemesi şaşırtıcı olurdu zaten.

    Yalnız yarı iletken sektörü bir anda diğer devlerle (TSMC, Samsung, Intel) baş edilebilecek bir sektör değil çok fazla arge isteyen ve döküm teknikleri yıllar içinde gelişen bir sektör.

    Ayrıca silikon vadisi girişimcilerinden steve blank abimizin bir lafı var ''21. yüzyılda gelişmiş çip üretim sürecini kontrol altına almak, bir önceki yüzyılda petrol arzını kontrol etmeye yakın derecede bir önem arz ediyor''
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    Lenneth- (Batuhan Öcal) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kaos
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