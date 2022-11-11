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    MediaTek hız odaklı yeni bir 5G modem duyurdu

    MediaTek T800 5G modem kırsal alan standardına destek sunması ve yüksek hızlara verimlilik odaklı olarak ulaşması sayesinde önemli bir alternatif olmaya hazırlanıyor. 
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    MediaTek T800 Tam Boyutta Gör
    Mobil yonga pazarındaki ağırlığını hücresel modem segmentine de yaymak isteyen Tayvanlı MediaTek, yüksek veri aktarım hızlarına ulaşan yeni bir 5G modem duyurdu. MediaTek T800 modem üst seviyeyi hedefliyor.

    MediaTek T800 neler sunuyor?

    MediaTek T800 modem yongası TSMC’nin 4nm sürecinde üretiliyor ve oldukça da verimli. Sub-6GHz ve mmWave standartları ile hem yakın alanda çok etkili hem de uzak bölgelere belirli bir aktarım hızı sunabiliyor. Ayrıca StandAlone (SA) ve Non-StandAlone (NSA) standartları sayesinde de hem 4G ağlarına paralel hem de 4G ağlarını temel alarak çalışan istasyonlara destek veriyor.

    Farklı optimizasyonlarla indirme hızları 7.9Gbps, yükleme hızları da 4.2Gbps seviyesine kadar çıkabiliyor. PCIe ve USB host ara yüzlerini desteklese de farklı birimlere de bağlanabiliyor. Release-16 standardı ile de endüstriyel Nesnelerin İnterneti sistemlerinde kullanıma uygun. MediaTek T800 modemi gelecek yılın ilk aylarından itibaren tedariğe başlayacak.

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