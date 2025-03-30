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    MediaTek'in yeni üst seviye işlemcisi Dimensity 9400e ismiyle gelebilir

    MediaTek, Dimensity 9350 ismiyle çıkması beklenen yeni üst seviye işlemcisini Dimensity 9400e ismiyle piyasaya sürebilir. Peki Dimensity 9400e neler sunacak?   
    MediaTek yeni üst seviye işlemci hazırlıyor: Dimensity 9400e Tam Boyutta Gör
    Hem Qualcomm hem de MediaTek yeni alt amiral gemisi işlemcileri üzerinde çalışıyor ve görünüşe göre her iki firma da işlemcilerinde isim değişikliğine gidiyor.

    Birkaç gün önce ortaya çıkan bir sızıntı, Qualcomm'un yaklaşan yonga serini Snapdragon 8s Elite yerine Snapdragon 8s Gen 4 olarak adlandırılacağını ortaya koydu. Şimdi ise, MediaTek'in Dimensity 9350 ismiyle çıkması beklenen işlemcisini Dimensity 9400e ismiyle piyasaya süreceği iddia edildi.

    MediaTek'in bu isim değişikliğiyle işlemcisini güncel amiral gemisiyle uyumlu hale getirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Ancak, kaputun altında hala Dimensity 9300 serisinin izleri yer alıyor olabilir.

    Dimensity 9400e beklenen özellikleri

    Sızıntıyı yapan Digital Chat Station'a göre Dimensity 9400e, Dimensity 9300'e dayanıyor ancak bazı iyileştirmeler içeriyor. Bu nedenle aynı çekirdek dizilimine sahip olması bekleniyor: Bir adet yüksek saat hızına sahip Cortex-X4 çekirdeği, üç Cortex-X4 çekirdeği ve dört Cortex-A720 çekirdeği. Performans farkının ise saat hızının arttırılmasıyla elde edilmesi muhtemel.

    Dimensity 9400e ile gelecek ilk telefonun OnePlus Ace 5V olması bekleniyor. İşlemcinin lansman tarihi ise henüz belli değil.

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    donanimhabercom Instagram

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    O
    onurtvkcr 23 saat önce

    Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/

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    TheJudgé 3 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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