MediaTek, yeni amiral gemisi yonga setini 20 Ocak'ta tanıtacak

Yonga üreticisi MediaTek, Dimensity serisi altında yeni yonga setlerini duyurulacağı bir lansman etkinliği yapacak. Şirket, 'üstün teknoloji' ve 'iyileştirilmiş deneyimlerle' yeni ürünlerini tanıtacağı etkinlik için “Duygu” temasını belirledi. Lansman etkinliği 20 Ocak'ta yapılacak.

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6nm sürecinde üretildi

Yakın tarihli raporlara göre yaklaşan MediaTek yongalarından birinin model numarasının MT6893 olabileceği söyleniyor. Geçtiğimiz ay AnTuTu karşılaştırmalarında "Alps" kod adlı bilinmeyen bir yonga seti görüldü. Alps kod adlı yonga setinin yaklaşan MT6893 olduğu belirtiliyor. Sızan bilgiler yeni yonga setinin 6nm sürecinde üretildiğini ortaya koyuyor.

Antutu listesi MediaTek MT6893'ün, 4 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeklerini içeren sekiz çekirdekli bir işlemci olduğunu ortaya çıkardı. Yonga setinin 3GHz saat hızına sahip olduğu görüldü. Liste ayrıca yonga setinin Mali-G77 GPU, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama desteğiyle geleceğini ortaya koydu.

"Alps", AnTuTu testlerinde 622.409 puan aldı. Geekbench'te, MT6893 model numarasıyla aynı yonga seti tek çekirdek testlerinde 4108 ve çok çekirdekli testlerde 11.204 puan elde etti. MT6893'ün Dimensity 2000 olarak adlandırılması bekleniyor.

Yapılacak olan lansman etkinliğinde ayrıca Dimensity 700 ve Dimensity 800 serisine de 5G bağlantı destekli yeni yonga setlerinin eklenileceği düşünülüyor.

https://www.gsmarena.com/mediatek_schedules_chipet_announcement_for_january_20-news-47132.php

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