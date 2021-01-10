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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel, yonga üretiminin bir kısmını TSMC'ye yaptırmayı düşünüyor

    Intel, dış kaynak kullanım planları doğrultusunda yonga üretiminin bir kısmını TSMC'den sağlamayı planlıyor. Şirket ayrıca Samsung'la da görüşmeler yapıyor.
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    İşlemci
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Intel, yonga üretiminin bir kısmını TSMC'ye yaptırmayı düşünüyor
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    Bloomberg'in bir haberine göre Intel, bazı yonga üretimlerini TSMC'ye yaptırmayı düşünüyor. Intel CEO'su Bob Swan, birkaç ay önce yatırımcılara, 21 Ocak'taki kazanç konferans görüşmesi sırasında şirketin dış kaynak kullanım planını açıklayacağını ve üretimi tekrar yoluna koyacağını söylemişti. Bloomberg raporuna göre Intel, konferansa iki haftadan kısa bir süre kalmış olmasına rağmen dış kaynak kullanımı konusunda nihai bir karar vermedi.

    Ayrıca Bkz. "Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri şelale tasarım ekranı gösteriyor"

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    İlk yongalar en erken 2023 yılında teslim edilecek

    Bloomberg, TSMC'nin Intel'e 4 nm sürecini temel alan yongalar hazırlayacağını söylüyor. TSMC ön testleri 5 nm işlemi ile yapacak.

    Intel, dünyanın tanınmış yonga üreticilerinden biri olmasına rağmen yıllardır yonga üretimde gecikmeler yaşıyor ve bu gecikmeler sektördeki rakiplerinin gerisinde kalmasına neden oluyor. Bu rakiplerden bazıları kendi yongalarını tasarlıyor ancak üretimi TSMC'ye yaptırıyor. Intel'in TSMC ile anlaşmasından sonra Intel de kendi yonga tasarımlarını yapacak ve üretim TSMC'ye bırakılacak.

    Haberde Intel'in, Samsung ile de görüşme yaptığı ancak bu görüşmelerin henüz ilk aşamalarda olduğu söyleniyor. Bu durum, TSMC'nin Intel'in yonga üretimi için öncelikli tercih olduğunu gösteriyor.

    TSMC ve Intel gibi iki dev şirket arasında bir anlaşma yapılması durumunda, TSMC'nin ilk Intel yongalarını 2023 yılında teslim edeceği düşünülüyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/01/08/intel-mulls-outsourcing-some-chip-production-to-tsmc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    e ne yapalım bobamın şirketimi !?
    bırakın bu işleri bu şirk é giriyor.
    dinen günah !!!
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