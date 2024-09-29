Francis Ford Coppola'nın 140 milyon dolarlık epiği Megalopolis, gişede çakıldı

Coppola'ya milyonlarca dolar zarar ettireceği artık kesinleşen Megalopolis, gişedeki ilk hafta sonunda ABD'de sadece 4 milyon dolar hasılat yapabildi. Geri kalan bölgelerde de tablo çok farklı değil. 140 milyon dolar bütçeye sahip bir film için bu miktar tam anlamıyla felaket.
Tabii Coppola'nın bu filmi kâr etmek için çekmediğini not düşmek gerek. Hatta yönetmen, filmin gişede büyük ihtimalle para kaybedeceğini de biliyordu. Nitekim Megalopolis vizyona girmeden önce verdiği röportajlarda da bunu söylüyordu. Ne var ki o bile böylesine düşük bir hasılat beklemiyordu muhtemelen.
Megalopolis'in Başarısızlığı Hollywood İçin Kötü Bir Emsal Teşkil Edebilir
Hollywood'da yıllardır benzerine rastlamadığımız cürette bir proje olan Megalopolis'in gişede hüsrana uğramış olması, sinema dünyasında daha fazla risk alınmasını isteyenler için de pek iyi haber değil. Aslında büyük bütçeli pek çok stüdyo filmi de Megalopolis ile aynı kaderi paylaşıyor. Nitekim daha birkaç hafta önce Borderlands ile bunun son örneğini gördük. Ancak Megapolis gibi örneklerin sayısı çok daha az olduğu için, başarısızlıkları da daha fazla göze batıyor.
Büyük bir felaketin sonrasında geçen Megalopolis, New York'u bir ütopya şehir olarak yeniden inşa etmek isteyen idealist bir mimara odaklanıyor. Film her ne kadar ABD'de geçiyor olsa da Coppola, Roma İmparatorluğu'ndan esinlenen bir medeniyet tasviri ortaya koyuyor.
Adam Driver'ın başrolünü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Dustin Hoffman ve Giancarlo Esposito gibi tanınmış isimler yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu