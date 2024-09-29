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    Francis Ford Coppola'nın 140 milyon dolarlık epiği Megalopolis, gişede çakıldı

    Usta yönetmen Francis Ford Coppola (The Godfather)'nın kendi parasıyla finanse ettiği 140 milyon dolarlık epik filmi Megalopolis, gişedeki ilk hafta sonunda tam anlamıyla çakıldı.
    Megalopolis gişede çakıldı Tam Boyutta Gör
    The Godfather, Apocalypse Now, Bram Stoker's Dracula gibi başyapıtları sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Francis Ford Coppola, yıllar sonra yine dev bir yapımla geri döndü. Son yıllarda daha ufak çaplı projelere imza atan Coppola, bu kez kendi parasıyla finanse ederek, 140 milyon dolar bütçeli epik bir filme imza attı. Megalopolis adını taşıyan bu film, bu hafta vizyona girdi. Ne var ki film, gişede hüsrana uğradı.

    Coppola'ya milyonlarca dolar zarar ettireceği artık kesinleşen Megalopolis, gişedeki ilk hafta sonunda ABD'de sadece 4 milyon dolar hasılat yapabildi. Geri kalan bölgelerde de tablo çok farklı değil. 140 milyon dolar bütçeye sahip bir film için bu miktar tam anlamıyla felaket.

    Tabii Coppola'nın bu filmi kâr etmek için çekmediğini not düşmek gerek. Hatta yönetmen, filmin gişede büyük ihtimalle para kaybedeceğini de biliyordu. Nitekim Megalopolis vizyona girmeden önce verdiği röportajlarda da bunu söylüyordu. Ne var ki o bile böylesine düşük bir hasılat beklemiyordu muhtemelen.

    Megalopolis'in Başarısızlığı Hollywood İçin Kötü Bir Emsal Teşkil Edebilir

    Hollywood'da yıllardır benzerine rastlamadığımız cürette bir proje olan Megalopolis'in gişede hüsrana uğramış olması, sinema dünyasında daha fazla risk alınmasını isteyenler için de pek iyi haber değil. Aslında büyük bütçeli pek çok stüdyo filmi de Megalopolis ile aynı kaderi paylaşıyor. Nitekim daha birkaç hafta önce Borderlands ile bunun son örneğini gördük. Ancak Megapolis gibi örneklerin sayısı çok daha az olduğu için, başarısızlıkları da daha fazla göze batıyor.

    Büyük bir felaketin sonrasında geçen Megalopolis, New York'u bir ütopya şehir olarak yeniden inşa etmek isteyen idealist bir mimara odaklanıyor. Film her ne kadar ABD'de geçiyor olsa da Coppola, Roma İmparatorluğu'ndan esinlenen bir medeniyet tasviri ortaya koyuyor.

    Adam Driver'ın başrolünü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Dustin Hoffman ve Giancarlo Esposito gibi tanınmış isimler yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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