Francis Ford Coppola'nın 140 milyon dolarlık epiği Megalopolis, gişede çakıldı

Tam Boyutta Gör The Godfather, Apocalypse Now, Bram Stoker's Dracula gibi başyapıtları sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Francis Ford Coppola, yıllar sonra yine dev bir yapımla geri döndü. Son yıllarda daha ufak çaplı projelere imza atan Coppola, bu kez kendi parasıyla finanse ederek, 140 milyon dolar bütçeli epik bir filme imza attı. Megalopolis adını taşıyan bu film, bu hafta vizyona girdi. Ne var ki film, gişede hüsrana uğradı.

Coppola'ya milyonlarca dolar zarar ettireceği artık kesinleşen Megalopolis, gişedeki ilk hafta sonunda ABD'de sadece 4 milyon dolar hasılat yapabildi. Geri kalan bölgelerde de tablo çok farklı değil. 140 milyon dolar bütçeye sahip bir film için bu miktar tam anlamıyla felaket.

Tabii Coppola'nın bu filmi kâr etmek için çekmediğini not düşmek gerek. Hatta yönetmen, filmin gişede büyük ihtimalle para kaybedeceğini de biliyordu. Nitekim Megalopolis vizyona girmeden önce verdiği röportajlarda da bunu söylüyordu. Ne var ki o bile böylesine düşük bir hasılat beklemiyordu muhtemelen.

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Megalopolis'in Başarısızlığı Hollywood İçin Kötü Bir Emsal Teşkil Edebilir

Hollywood'da yıllardır benzerine rastlamadığımız cürette bir proje olan Megalopolis'in gişede hüsrana uğramış olması, sinema dünyasında daha fazla risk alınmasını isteyenler için de pek iyi haber değil. Aslında büyük bütçeli pek çok stüdyo filmi de Megalopolis ile aynı kaderi paylaşıyor. Nitekim daha birkaç hafta önce Borderlands ile bunun son örneğini gördük. Ancak Megapolis gibi örneklerin sayısı çok daha az olduğu için, başarısızlıkları da daha fazla göze batıyor.

Büyük bir felaketin sonrasında geçen Megalopolis, New York'u bir ütopya şehir olarak yeniden inşa etmek isteyen idealist bir mimara odaklanıyor. Film her ne kadar ABD'de geçiyor olsa da Coppola, Roma İmparatorluğu'ndan esinlenen bir medeniyet tasviri ortaya koyuyor.

Adam Driver'ın başrolünü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Dustin Hoffman ve Giancarlo Esposito gibi tanınmış isimler yer alıyor.

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