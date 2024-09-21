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    Ridley Scott, Gladiator 3 için hazırlıklara başladı

    Ridley Scott, Gladiator serisini bir üçlemeye dönüştürmeyi planlanıyor. Gladiator 2'nin çıkışı öncesi konuşan Ridley Scott, Gladiator 3 üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı.
    Ridley Scott'tan Gladiator 3 açıklaması Tam Boyutta Gör
    Gladiator'ın yıllar sonra gelen devam filmi, kasım ayında sinemaseverlerle buluşacak. İlk filmin de yönetmeni olan Ridley Scott'ın çektiği Gladiator 2 henüz vizyona girmemiş olsa da Scott şimdiden Gladiator 3 hakkında konuşmaya başladı. Usta yönetmen, bunu bir üçlemeye dönüştürme niyetinde.

    Ridley Scott, Gladiator 2'nin finalinden sonra neler yaşanacağı üzerine düşünmeye başladığını ve bu esnada aklına birden ilgisini çeken bir fikrin geldiğini söylüyor. Bu fikirden yola çıkarak ilerleyen yönetmen, günün sonunda Gladiator 3 üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı.

    Gladiator 3'ün Akıbetini Gladiator 2 Belirleyecek

    Ridley Scott, daha şimdiden Gladiator 3 üzerinde çalışmaya başlamış olsa da yönetmenin bu projeyi hayata geçirip geçirememesi Gladiator 2'ye bağlı olacak. Bütçesi 300 milyon dolara yaklaşan Gladiator 2 gişede başarısız olursa, bu serinin devam etmesi imkânsız hâle gelecektir.

    Gladiator 2, ilk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı İmparator Commodus'un yeğeni olan Lucius'a odaklanıyor. Connie Nielsen, Lucius'un annesini canlandırmak için ilk filmdeki rolüyle geri dönüyor. Bunun ötesinde ise tamamen yeni bir oyuncu kadrosu ve karakter grubuyla karşı karşıyayız.

    Filmde Lucius'a son dönemin yükselen yıldızı Paul Mescal (Normal People, Aftersun) hayat verirken, ona Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen ve Peter Mensah gibi ismler eşlik ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 5 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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