Ridley Scott, Gladiator 3 için hazırlıklara başladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Gladiator'ın yıllar sonra gelen devam filmi, kasım ayında sinemaseverlerle buluşacak. İlk filmin de yönetmeni olan Ridley Scott'ın çektiği Gladiator 2 henüz vizyona girmemiş olsa da Scott şimdiden Gladiator 3 hakkında konuşmaya başladı. Usta yönetmen, bunu bir üçlemeye dönüştürme niyetinde.

Ridley Scott, Gladiator 2'nin finalinden sonra neler yaşanacağı üzerine düşünmeye başladığını ve bu esnada aklına birden ilgisini çeken bir fikrin geldiğini söylüyor. Bu fikirden yola çıkarak ilerleyen yönetmen, günün sonunda Gladiator 3 üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı.

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Gladiator 3'ün Akıbetini Gladiator 2 Belirleyecek

Ridley Scott, daha şimdiden Gladiator 3 üzerinde çalışmaya başlamış olsa da yönetmenin bu projeyi hayata geçirip geçirememesi Gladiator 2'ye bağlı olacak. Bütçesi 300 milyon dolara yaklaşan Gladiator 2 gişede başarısız olursa, bu serinin devam etmesi imkânsız hâle gelecektir.

Gladiator 2, ilk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı İmparator Commodus'un yeğeni olan Lucius'a odaklanıyor. Connie Nielsen, Lucius'un annesini canlandırmak için ilk filmdeki rolüyle geri dönüyor. Bunun ötesinde ise tamamen yeni bir oyuncu kadrosu ve karakter grubuyla karşı karşıyayız.

Filmde Lucius'a son dönemin yükselen yıldızı Paul Mescal (Normal People, Aftersun) hayat verirken, ona Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen ve Peter Mensah gibi ismler eşlik ediyor.

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