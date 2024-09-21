Ridley Scott, Gladiator 3 için hazırlıklara başladı

Ridley Scott, Gladiator 2'nin finalinden sonra neler yaşanacağı üzerine düşünmeye başladığını ve bu esnada aklına birden ilgisini çeken bir fikrin geldiğini söylüyor. Bu fikirden yola çıkarak ilerleyen yönetmen, günün sonunda Gladiator 3 üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı.
Gladiator 3'ün Akıbetini Gladiator 2 Belirleyecek
Ridley Scott, daha şimdiden Gladiator 3 üzerinde çalışmaya başlamış olsa da yönetmenin bu projeyi hayata geçirip geçirememesi Gladiator 2'ye bağlı olacak. Bütçesi 300 milyon dolara yaklaşan Gladiator 2 gişede başarısız olursa, bu serinin devam etmesi imkânsız hâle gelecektir.
Gladiator 2, ilk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı İmparator Commodus'un yeğeni olan Lucius'a odaklanıyor. Connie Nielsen, Lucius'un annesini canlandırmak için ilk filmdeki rolüyle geri dönüyor. Bunun ötesinde ise tamamen yeni bir oyuncu kadrosu ve karakter grubuyla karşı karşıyayız.
Filmde Lucius'a son dönemin yükselen yıldızı Paul Mescal (Normal People, Aftersun) hayat verirken, ona Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen ve Peter Mensah gibi ismler eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...