Usta yönetmen Francis Ford Coppola yeni filminin çekimlerine yakında başlayacak

Ne var ki bu durum Coppola'nın kendi parasıyla yeni filmler çekmesine engel olmayacak gibi görünüyor. Nitekim yönetmen daha şimdiden bir sonraki filmi için sete girmeye hazırlanıyor. Bu hafta The Washington Post'a konuşan usta yönetmen, noel tatilini ailesiyle geçirdikten sonra, yeni filmini çekeceği Londra'ya gideceğini açıkladı. Yönetmenin bu açıklaması, yeni filminin çekimlerine 2025'in ilk aylarında başlayacağını gösteriyor.
Francis Ford Coppola'nın Yeni Filmi Bir Müzikal Olacak
Francis Ford Coppola, yine kendi parasıyla finanse edeceği bu filmin "30'lar stili bir müzikal" olacağını söylüyor. Yönetmen, bu son röportajında filmin adını paylaşmamış olsa da daha önceki demeçlerinden bunun The Glimpses of the Moon olacağını biliyoruz.
Çekimleri İngiltere'de gerçekleşecek olan The Glimpses of the Moon, Edith Wharton'ın Türkçeye Ay'ın Parıltıları adıyla çevrilen aynı adlı romanının bir uyarlaması olacak. Wharton'ın 1922 tarihli romanı, birbirlerini hâlâ sevdikleri hâlde ayrılmanın eşiğine gelen bir çifte odaklanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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