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    Francis Ford Coppola imzalı Megalopolis'ten yeni fragman yayınlandı

    Usta yönetmen Francis Ford Coppola (The Godfather)'nın kayda değer bir bütçeyle hayata geçirdiği yeni filmi Megalopolis'ten yeni bir fragman yayınlandı. Film, 27 Eylül'de vizyona girecek.
    Megalopolis'ten yeni fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    The Godfather, Apocalypse Now, Bram Stoker's Dracula gibi başyapıtları sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Francis Ford Coppola, yıllar sonra yine dev bir yapımla sinemaseverlerin karşısına çıktı. Yönetmenin 120 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çektiği yeni filmi Megalopolis, dünya prömiyerini bu yaz Cannes Film Festivali'nde yaptı. Cannes'da iyi olduğu kadar kötü yorumlar da alan Megalopolis, 27 Eylül'de, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede gösterime girecek.

    Coppola'nın kendi parasıyla finanse ettiği Megalopolis'in dağıtımını üstlenen Lionsgate, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı. Aslında yaklaşık iki hafta önce film için yeni bir fragman yayınlanmış, ancak daha sonra bu fragmandaki eleştirmen yorumlarının sahte olduğu anlaşılınca fragman yayından kaldırılmıştı.

    Megalopolis, 27 Eylül'de Gösterime Girecek

    Büyük bir felaketin sonrasında geçen Megalopolis, New York'u bir ütopya şehir olarak yeniden inşa etmek isteyen idealist bir mimara odaklanıyor. Film her ne kadar ABD'de geçiyor olsa da Coppola, Roma İmparatorluğu'ndan esinlenen bir medeniyet tasviri ortaya koyuyor.

    Adam Driver'ın başrolünü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Dustin Hoffman ve Giancarlo Esposito gibi tanınmış isimler yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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