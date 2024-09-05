Francis Ford Coppola imzalı Megalopolis'ten yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör The Godfather, Apocalypse Now, Bram Stoker's Dracula gibi başyapıtları sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Francis Ford Coppola, yıllar sonra yine dev bir yapımla sinemaseverlerin karşısına çıktı. Yönetmenin 120 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çektiği yeni filmi Megalopolis, dünya prömiyerini bu yaz Cannes Film Festivali'nde yaptı. Cannes'da iyi olduğu kadar kötü yorumlar da alan Megalopolis, 27 Eylül'de, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede gösterime girecek.

Coppola'nın kendi parasıyla finanse ettiği Megalopolis'in dağıtımını üstlenen Lionsgate, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı. Aslında yaklaşık iki hafta önce film için yeni bir fragman yayınlanmış, ancak daha sonra bu fragmandaki eleştirmen yorumlarının sahte olduğu anlaşılınca fragman yayından kaldırılmıştı.

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Megalopolis, 27 Eylül'de Gösterime Girecek

Büyük bir felaketin sonrasında geçen Megalopolis, New York'u bir ütopya şehir olarak yeniden inşa etmek isteyen idealist bir mimara odaklanıyor. Film her ne kadar ABD'de geçiyor olsa da Coppola, Roma İmparatorluğu'ndan esinlenen bir medeniyet tasviri ortaya koyuyor.

Adam Driver'ın başrolünü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Dustin Hoffman ve Giancarlo Esposito gibi tanınmış isimler yer alıyor.

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