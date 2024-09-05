Francis Ford Coppola imzalı Megalopolis'ten yeni fragman yayınlandı

Coppola'nın kendi parasıyla finanse ettiği Megalopolis'in dağıtımını üstlenen Lionsgate, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı. Aslında yaklaşık iki hafta önce film için yeni bir fragman yayınlanmış, ancak daha sonra bu fragmandaki eleştirmen yorumlarının sahte olduğu anlaşılınca fragman yayından kaldırılmıştı.
Megalopolis, 27 Eylül'de Gösterime Girecek
Büyük bir felaketin sonrasında geçen Megalopolis, New York'u bir ütopya şehir olarak yeniden inşa etmek isteyen idealist bir mimara odaklanıyor. Film her ne kadar ABD'de geçiyor olsa da Coppola, Roma İmparatorluğu'ndan esinlenen bir medeniyet tasviri ortaya koyuyor.
Adam Driver'ın başrolünü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Dustin Hoffman ve Giancarlo Esposito gibi tanınmış isimler yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.