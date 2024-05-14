Francis Ford Coppola imzalı Megalopolis'ten ilk fragman yayınlandı

Coppola'nın 120 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle hayata geçirdiği Megalopolis'in Cannes'daki prömiyerine günler kala, filmden ilk fragman yayınlandı. Coppola tarafından paylaşılan bu fragman, son derece görkemli ve epik bir filmin sinemaseverleri beklediğini gösteriyor.
Coppola, Megalopolis'i Başyapıtı Olarak Görüyor
Bir felaketin sonrasında geçen Megalopolis, New York'u bir ütopya şehir olarak yeniden inşa etmek isteyen idealist bir mimara odaklanıyor. Film her ne kadar ABD'de geçiyor olsa da Coppola, Roma İmparatorluğu'ndan esinlenen bir medeniyet tasviri ortaya çıkarıyor.
Adam Driver'ın başrolünü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Dustin Hoffman ve Giancarlo Esposito gibi tanınmış isimler yer alıyor.
Coppola, neredeyse kırk yıldır hayata geçirmeye çalıştığı Megalopolis'i bir nevi magnum opus'u, yani en büyük eseri olarak görüyor. Bu yüzden filmden beklentiler oldukça yüksek. Megalopolis'in bu beklentileri karşılayıp karşılamadığını önümüzdeki günlerde Cannes'dan ilk yorumlar geldiğinde göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.