Francis Ford Coppola imzalı Megalopolis'ten ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en heyecan verici filmlerden biri de Megalopolis olacak. Yaşayan en büyük yönetmenlerden biri olan Francis Ford Coppola'nın 80'li yıllardan beri üzerinde çalıştığı, sonunda kendi parasıyla finanse ederek hayata geçirebildiği yeni filmi, dünya prömiyerini önümüzdeki günlerde Cannes Film Festivali'nde yapacak.

Coppola'nın 120 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle hayata geçirdiği Megalopolis'in Cannes'daki prömiyerine günler kala, filmden ilk fragman yayınlandı. Coppola tarafından paylaşılan bu fragman, son derece görkemli ve epik bir filmin sinemaseverleri beklediğini gösteriyor.

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Coppola, Megalopolis'i Başyapıtı Olarak Görüyor

Bir felaketin sonrasında geçen Megalopolis, New York'u bir ütopya şehir olarak yeniden inşa etmek isteyen idealist bir mimara odaklanıyor. Film her ne kadar ABD'de geçiyor olsa da Coppola, Roma İmparatorluğu'ndan esinlenen bir medeniyet tasviri ortaya çıkarıyor.

Adam Driver'ın başrolünü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Dustin Hoffman ve Giancarlo Esposito gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Coppola, neredeyse kırk yıldır hayata geçirmeye çalıştığı Megalopolis'i bir nevi magnum opus'u, yani en büyük eseri olarak görüyor. Bu yüzden filmden beklentiler oldukça yüksek. Megalopolis'in bu beklentileri karşılayıp karşılamadığını önümüzdeki günlerde Cannes'dan ilk yorumlar geldiğinde göreceğiz.

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