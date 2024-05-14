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    Francis Ford Coppola imzalı Megalopolis'ten ilk fragman yayınlandı

    Usta yönetmen Francis Ford Coppola'nın kayda değer bir bütçeyle hayata geçirdiği yeni filmi Megalopolis'ten ilk fragman yayınlandı. Heyecanla beklenen filmden beklentiler oldukça yüksek.
    Francis Ford Coppola'nın Megalopolis'inden ilk fragman Tam Boyutta Gör
    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en heyecan verici filmlerden biri de Megalopolis olacak. Yaşayan en büyük yönetmenlerden biri olan Francis Ford Coppola'nın 80'li yıllardan beri üzerinde çalıştığı, sonunda kendi parasıyla finanse ederek hayata geçirebildiği yeni filmi, dünya prömiyerini önümüzdeki günlerde Cannes Film Festivali'nde yapacak.

    Coppola'nın 120 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle hayata geçirdiği Megalopolis'in Cannes'daki prömiyerine günler kala, filmden ilk fragman yayınlandı. Coppola tarafından paylaşılan bu fragman, son derece görkemli ve epik bir filmin sinemaseverleri beklediğini gösteriyor.

    Coppola, Megalopolis'i Başyapıtı Olarak Görüyor

    Bir felaketin sonrasında geçen Megalopolis, New York'u bir ütopya şehir olarak yeniden inşa etmek isteyen idealist bir mimara odaklanıyor. Film her ne kadar ABD'de geçiyor olsa da Coppola, Roma İmparatorluğu'ndan esinlenen bir medeniyet tasviri ortaya çıkarıyor.

    Adam Driver'ın başrolünü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Dustin Hoffman ve Giancarlo Esposito gibi tanınmış isimler yer alıyor.

    Coppola, neredeyse kırk yıldır hayata geçirmeye çalıştığı Megalopolis'i bir nevi magnum opus'u, yani en büyük eseri olarak görüyor. Bu yüzden filmden beklentiler oldukça yüksek. Megalopolis'in bu beklentileri karşılayıp karşılamadığını önümüzdeki günlerde Cannes'dan ilk yorumlar geldiğinde göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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