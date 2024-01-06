Francis Ford Coppola, heyecanla beklenen yeni filmi Megalopolis için tarih verdi

Tam Boyutta Gör Yaşayan en büyük yönetmenlerden biri olan Francis Ford Coppola, çok yakında yeni bir filmle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Coppola'nın 80'li yıllardan beri üzerinde çalıştığı, sonunda kendi parasıyla finanse ederek hayata geçirebildiği yeni filmi Megalopolis, bu yaz izleyici ile buluşacak. Geçtiğimiz günlerde Accutron adlı podcast'e katılan usta yönetmen, heyecanla beklediğimiz Megalopolis'in "birkaç ay içinde" çıkmış olacağını açıkladı.

Coppola bunun ötesinde bir detay vermekten kaçınmış olsa da yönetmenin işaret ettiği zaman aralığı filmin prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapabileceğini düşündürüyor. Mayıs ayında gerçekleşecek olan festival, yönetmenin görkemli geri dönüşü için en uygun adres gibi görünüyor.

Başta Baba (The Godfather) üçlemesi olmak üzere çok sayıda klasiği sinemaya kazandırdıktan sonra Hollywood ile arasına mesafe koyan Coppola, 2000'lerin başından beri sadece kendi finanse edebildiği filmleri çekiyor. Bu yüzden filmlerinin kalitesi de eskiyi aratır olmuştu. Ancak usta yönetmen bu kez, en azından kağıt üstünde eski işlerine eşdeğer bir işle geri dönüyor.

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Coppola, neredeyse kırk yıldır hayata geçirmeye çalıştığı Megalopolis'i bir nevi magnum opus'u, yani en büyük eseri olarak görüyor. Yönetmen Megalopolis'i kendi imkânlarıyla hayata geçirmiş olmasına rağmen film 120 milyon doları aşan bütçesiyle büyük stüdyo yapımlarını aratmıyor.

Bir felaketin sonrasında geçen Megalopolis, New York'u bir ütopya şehir olarak yeniden inşa etmek isteyen idealist bir mimara odaklanıyor. Film her ne kadar ABD'de geçiyor olsa da Coppola'nın Roma İmparatorluğu'ndan esinlenen bir medeniyet tasviri ortaya çıkardığı söyleniyor.

Coppola'nın yeni filminin oyuncu kadrosunda Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Dustin Hoffman ve Giancarlo Esposito gibi tanınmış isimler yer alıyor.

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Francis Ford Coppola yeni filmi Megalopolis için tarih verdi