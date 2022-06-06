Meizu, yeni el konsolu PANDAER'i duyurdu: 9 Haziran'da geliyor

Steam Deck ile popülerlik kazanan el konsolu pazarına Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Meizu da katılacak gibi gözüküyor. 9 Haziran’da düzenlenecek 'Meizu New Summer Adventure' etkinliği hakkında yeni bir tanıtım görseli paylaşan şirket, PANDAER markası adı altında yeni bir oyun konsolu piyasaya süreceğini duyurdu.
Paylaşılan görselde popüler el konsolu üreticisi AYANEO ile bir iş birliğine imza atıldığını belirten Meizu, PANDAER’in ''Windows işletim sistemini çalıştıran dünyanın ilk ultra ince OLED el bilgisayarı'' olacağını iddia ediyor. Bununla birlikte 7 inç boyutlarında bir OLED ekran ile geleceği düşünülen yeni el konsolunun, tasarımsal olarak Nintendo Switch ile benzerlikler taşıdığını söyleyebiliriz.
Bildirilenlere göre PANDAER el konsolu AYANEO Next serisinin yeniden markalanmış bir versiyonu olabilir. Henüz teknik özellikleri açıklanmayan cihazın Ryzen 7 5825U işlemci, 16GB-32GB LPDDR4x RAM ve 1TB-2TB NVMe SSD seçenekleri ile kullanıcılara sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.