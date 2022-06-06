Meizu, yeni el konsolu PANDAER'i duyurdu: 9 Haziran'da geliyor

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Steam Deck ile popülerlik kazanan el konsolu pazarına Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Meizu da katılacak gibi gözüküyor. 9 Haziran’da düzenlenecek 'Meizu New Summer Adventure' etkinliği hakkında yeni bir tanıtım görseli paylaşan şirket, PANDAER markası adı altında yeni bir oyun konsolu piyasaya süreceğini duyurdu.

Paylaşılan görselde popüler el konsolu üreticisi AYANEO ile bir iş birliğine imza atıldığını belirten Meizu, PANDAER’in ''Windows işletim sistemini çalıştıran dünyanın ilk ultra ince OLED el bilgisayarı'' olacağını iddia ediyor. Bununla birlikte 7 inç boyutlarında bir OLED ekran ile geleceği düşünülen yeni el konsolunun, tasarımsal olarak Nintendo Switch ile benzerlikler taşıdığını söyleyebiliriz.

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Bildirilenlere göre PANDAER el konsolu AYANEO Next serisinin yeniden markalanmış bir versiyonu olabilir. Henüz teknik özellikleri açıklanmayan cihazın Ryzen 7 5825U işlemci, 16GB-32GB LPDDR4x RAM ve 1TB-2TB NVMe SSD seçenekleri ile kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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