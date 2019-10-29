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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, PS6, PS7, PS8, PS9 ve PS10 markalarını tescil ettirdi

    Japon elektronik devi Sony, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği PlayStation 5'in ardından, PS6, PS7, PS8, PS9 ve PS10 markalarını da güvenceye almak için tescil ettirdi.
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    Oyun Konsolları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sony, PS6, PS7, PS8, PS9 ve PS10 markalarını tescil ettirdi
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    Sony uzun bir bekleme sürecinin ve söylentilerin ardından, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in 2020 yılının son çeyreğinde piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Şirket bu modelin haleflerinin de marka tescillerini yaptırarak garantiye aldı.

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    Oyun konsollarının geleceği belirsiz

    2020 yılının sonlarında gelecek olan PlayStation 5 ile ilgili olarak henüz çok fazla detay yok ancak, yeni nesil oyun konsolunun birçok yenilikle geleceği su götürmez bir gerçek. Durum bu şekildeyken Sony PS6, PS7, PS8, PS9 ve PS10 markalarını korumanın bir yolu olarak, şimdiden hepsini tescil ettirmiş durumda.

    Sony, PS6, PS7, PS8, PS9 ve PS10 markalarını tescil ettirdi

    Ancak şunu da belirtmek gerekiyor ki, bu PlayStation modellerinin üretilip üretilmeyeceğini şimdiden kestirmek çok zor. Zira Google ve Microsoft gibi şirketler bulut tabanlı oyun hizmetlerini tanıttılar ve bu teknoloji eğer düşünüldüğü gibi ilerlerse, gelecek dönemde oyun konsollarına gerek bile kalmayabilir.



    https://gematsu.com/2019/10/sony-interactive-entertainment-trademarks-ps6-ps7-ps8-ps9-and-ps10-in-japan Yorum Yaz
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