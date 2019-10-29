Sony, PS6, PS7, PS8, PS9 ve PS10 markalarını tescil ettirdi

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Sony uzun bir bekleme sürecinin ve söylentilerin ardından, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in 2020 yılının son çeyreğinde piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Şirket bu modelin haleflerinin de marka tescillerini yaptırarak garantiye aldı.

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Oyun konsollarının geleceği belirsiz

2020 yılının sonlarında gelecek olan PlayStation 5 ile ilgili olarak henüz çok fazla detay yok ancak, yeni nesil oyun konsolunun birçok yenilikle geleceği su götürmez bir gerçek. Durum bu şekildeyken Sony PS6, PS7, PS8, PS9 ve PS10 markalarını korumanın bir yolu olarak, şimdiden hepsini tescil ettirmiş durumda.

Ancak şunu da belirtmek gerekiyor ki, bu PlayStation modellerinin üretilip üretilmeyeceğini şimdiden kestirmek çok zor. Zira Google ve Microsoft gibi şirketler bulut tabanlı oyun hizmetlerini tanıttılar ve bu teknoloji eğer düşünüldüğü gibi ilerlerse, gelecek dönemde oyun konsollarına gerek bile kalmayabilir.

https://gematsu.com/2019/10/sony-interactive-entertainment-trademarks-ps6-ps7-ps8-ps9-and-ps10-in-japan