Mel Gibson ve Mark Wahlberg'in Flight Risk filminden fragman yayınlandı

Mel Gibson'ın aksiyon türündeki yeni filminin başrolünde ünlü oyuncu Mark Wahlberg yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Michelle Dockery (Downton Abbey) ve Topher Grace (Spider-Man 3) eşlik ediyor.
Flight Risk, 2025'te Sinemaseverlerle Buluşacak
Flight Risk'te Mark Wahlberg, tehlikeli bir görevi kabul eden bir pilota hayat veriyor. Bu pilotun, aranan bir kaçağı mahkemeye teslim etmeye götüren bir dedektifi sağ salim yerine ulaştırması gerekiyor. Ancak Alaska'nın ıssız toprakları üzerinden geçtikleri sırada uçaktaki gerginlik artmaya, maskeler düşmeye başlıyor.
Flight Risk, Türkiye'de de Ölümcül Uçuş adıyla vizyona girecek ama filmin Türkiye'deki gösterim tarihi henüz netlik kazanmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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