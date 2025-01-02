Mel Gibson ve Mark Wahlberg'in Flight Risk filminden fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Mel Gibson daha çok oyuncu kimliğiyle tanınıyor olsa da kariyerinin belki de en başarılı işlerine yönetmen olarak imza attı. Cesur Yürek (Braveheart), Apocalypto, Hacksaw Ridge gibi beğeni kazanan filmlere imza atan Gibson, buna rağmen son yıllarda filmleri için para bulmakta zorlanıyordu. Bu yüzden Hacksaaw Ridge (2016) sonrası yeni bir film çekemeyen Gibson, bu sessizliği Flight Risk (Ölümcül Uçuş) ile bozacak. Mel Gibson'ın yönettiği Flight Risk, bu ay ABD'de gösterime girecek.

Mel Gibson'ın aksiyon türündeki yeni filminin başrolünde ünlü oyuncu Mark Wahlberg yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Michelle Dockery (Downton Abbey) ve Topher Grace (Spider-Man 3) eşlik ediyor.

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Flight Risk, 2025'te Sinemaseverlerle Buluşacak

Flight Risk'te Mark Wahlberg, tehlikeli bir görevi kabul eden bir pilota hayat veriyor. Bu pilotun, aranan bir kaçağı mahkemeye teslim etmeye götüren bir dedektifi sağ salim yerine ulaştırması gerekiyor. Ancak Alaska'nın ıssız toprakları üzerinden geçtikleri sırada uçaktaki gerginlik artmaya, maskeler düşmeye başlıyor.

Flight Risk, Türkiye'de de Ölümcül Uçuş adıyla vizyona girecek ama filmin Türkiye'deki gösterim tarihi henüz netlik kazanmış değil.

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