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    Membransız akışkan batarya teknolojisi Amazon’dan yatırım aldı

    Amazon veri merkezlerine güç veren yenilenebilir enerji santrallerindeki enerjiyi depolamak için membransız akışkan batarya teknolojisi geliştiren girişime yatırım yaptı.
    Membransız akışkan batarya teknolojisi Amazon’dan yatırım aldı Tam Boyutta Gör
    Dünyaca e-ticaret devi ve ayrıca sıcak fırsatların vazgeçilmez firması Amazon’un en büyük iş dalı için bir yenilebilir enerji girişimi ile iş birliği başladı. Veri merkezi üzerinden bulut hizmeti veren Amazon Web Services hizmeti son yıllarda Amazon esas kar ettiği nokta haline geldi. Bu hizmetin başlangıcının ise aslında ilginç bir hikayesi var. Anlık aşırı yoğunlukları kaldırmak için kendine devasa bir bulut altyapısı kuran Amazon, sonra genelde boşta duran bu altyapıyı veri merkezi müşterilerine açarak para kazanmaa başladı ve bu zamanla büyük bir iş koluna dönüştü. Şimdi ise yüzlerce veri merkezi ile şu anda dünyanın çeşitli noktalarında hizmet veriyor. 

    Firma yenilenebilir enerjiye şimdilerde ciddi yatırım yapıp bu veri merkezlerini fosilden kurtarmayı planlıyor. Ancak en kolay şekilde üretim yapabildiği güneş enerjisi ne yazık ki günde 8 saat enerji üretiyor. Geriye kalan zamanlarda da veri merkezilerinin hizmet vermesi için bir şekilde fazladan üretilen elektriği depolanması gerek. Ancak gece boyunca elektrik sağlanması için klasik lityum bazlı bataryalar aşırı pahalı kalıyor. Diğer yandan bu bataryaların patlayıcı ve yanıcı olmaları da veri merkezleri için hoş şeyler değil. 

    Unbound Potential adlı girişim de burada devreye giriyor. Zira kendileri bir akışkan batarya teknolojisi üzerinde çalışıyor. Akışkan bataryalar gerilim farkının farklı elektrolitlerde yani sıvılarda saklaması ile oluşturulan bir batarya türü. Kısaca bataryayı şarj etmek için iki sıvı kullanıyorsunuz birisini pozitif, diğerini negatif yükledikten sonra farklı tanklarda saklıyorsunuz. Bu aşamada tankınız ne kadar büyük ise o kadar çok enerji saklayabiliyorsunuz. Bu sayede Amazon veri merkezlerinin hem gün ışığı olmadığı zamanlar hem de bulutlu zamanlarda bile güneşten ürettiği elektrik ile çalışmasını sağlayacak. 

    Membransız akışkan batarya teknolojisi Amazon’dan yatırım aldı Tam Boyutta Gör
    Burada kullanılan malzemeler ise genelde şöyle; elektrolit sıvılar, enerjinin değiş tokuş yapıldığı ama sıvıların karışmasını engelleyen membran, pompalar ve tabii tanklar. Yukarıdaki malzemeler arasında en zahmetli kısım ise tahmin edebileceğiniz gibi membran teknolojisi. Bu membranı yapması zor ve pahalı olduğu gibi ayrıca en çabuk yıpranan parça olmasıda başka bir masraf kapısı. 

    Toplamdaki yatırım maliyetinin yaklaşık %30’unu oluşturan membranı tamamen ortadan kaldıracağını söyleyen girişim oldukça iddialı. Bunu ise yağ ve su gibi birbirine karışmayan sıvılar ile başarıyor. Bu sıvılar yanıcı değil, 20 bin şarj/deşarj döngüsüne kadar dayanıklı ve sakladığınız elektriğin %85’ini geri verebiliyor. 

    Bundan 3 yıl önce 2021 yılında İsviçre’de kurulan bu girişim, ilk pilot tesisi için Amazon ile anlaştı. Toplam 6 MWs olan batarya için Amazon 2 milyon Euro destek sağlayacak ve veri merkezi binasında hizmete sokacak. 

    Sistemin tek eksisi ise enerji saklama yoğunluğu. Verilen bir örnekte 40 konteynır kadarlık bir hacimde sadece 10 MWs enerji saklanabiliyor ama firmanın ürettiği elektrik depolama sistemi sabit olacağı için bu bir sorun sayılmaz. Firma şimdilik 4-10 saat arası elektrik depolama alanında hizmet vermeyi planlıyor ama istenirse 20 saate kadar da ürün çıkarabileceğini söylüyor. Amazon için kurulacak sistemin diğer detayları ise şimdilik belli değil.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 2 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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