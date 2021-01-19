Merakla beklenen Hitman III'ün inceleme puanları paylaşıldı: 88/100

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini IO Interactive'in yaptığı Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 3'ün inceleme puanları paylaşıldı.

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Popüler Hitman serisinin yeni oyunu olan Hitman III, özellikle yılın ilk döneminde en çok merak edilen oyunlardan bir tanesiydi. Yarın PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC (Epic Games) çıkışını yapacak olan oyunun çıkış fragmanı da dün paylaşılmıştı. Onu da aşağıdan izleyebilirsiniz.

Oyunun puanlarına baktığımızda ise fazlasıyla yüksek olduğunu görebiliyoruz. PC tarafında 88 ortalama sahip olan oyun, PlayStation 5 tarafında 85, Xbox Series tarafında ise 87 puana sahip. Hangi sitenin kaç puan verdiğini aşağıda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.

VG247 - 100

EGM - 100

Player 2 - 100

GamesBeat - 100

Attack of the Fanboy - 100

SomosXbox - 95

COGconnected - 92

GameWatcher - 90

IGN - 90

The Games Machine - 90

TrueAchievements - 90

Game Rant - 90

IGN - 90

GameSkinny - 90

Gameblog.fr - 90

Shacknews - 90

GameSpew - 90

PlayStation Universe - 90

Push Square - 90

GAMINGbible - 90

PC Gamer - 90

Game Informer - 90

GameSpot - 90

Screen Rant - 90

Destructoid - 90

GamesRadar+ - 90

Noisy Pixel - 90

SpazioGames - 88

PC Invasion - 85

Jeuxvideo.com - 85

Press Start Australia - 85

Critical Hit - 85

God is a Geek - 85

JeuxActu - 85

PCGamesN - 85

Vandal - 82

MGG Spain - 82

TheGamer - 80

Xbox Achievements - 80

TheSixthAxis - 80

Hobby Consolas - 80

Gamer.nl - 80

Trusted Reviews - 80

Carole Quintaine - 80

Twinfinite - 80

VGC - 80

DualShockers - 80

Eurogamer Italy - 80

IGN Italia – 80

Hardcore Gamer - 70

Stevivor - 70

Comicbook.com - 70

https://www.metacritic.com/game/xbox-series-x/hitman-3

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