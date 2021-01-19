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    Merakla beklenen Hitman III'ün inceleme puanları paylaşıldı: 88/100

    Bu yılın merakla beklenen oyunlarından biri olan Hitman III'ün inceleme puanları paylaşıldı. Yarın yayınlanacak olan oyunun tüm puanlarını aşağıda bulabilirsiniz.
    2 sa.
    463
    21
    9
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Merakla beklenen Hitman III'ün inceleme puanları paylaşıldı: 88/100
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini IO Interactive'in yaptığı Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 3'ün inceleme puanları paylaşıldı. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Hitman III'ten 4K çıkış fragmanı paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Desperados III, Control ve daha fazlası"

    Popüler Hitman serisinin yeni oyunu olan Hitman III, özellikle yılın ilk döneminde en çok merak edilen oyunlardan bir tanesiydi. Yarın PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC (Epic Games) çıkışını yapacak olan oyunun çıkış fragmanı da dün paylaşılmıştı. Onu da aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Oyunun puanlarına baktığımızda ise fazlasıyla yüksek olduğunu görebiliyoruz. PC tarafında 88 ortalama sahip olan oyun, PlayStation 5 tarafında 85, Xbox Series tarafında ise 87 puana sahip. Hangi sitenin kaç puan verdiğini aşağıda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.

    • VG247 - 100
    • EGM - 100
    • Player 2 - 100
    • GamesBeat - 100
    • Attack of the Fanboy - 100
    • SomosXbox - 95
    • COGconnected - 92
    • GameWatcher - 90
    • IGN - 90
    • The Games Machine - 90
    • TrueAchievements - 90
    • Game Rant - 90
    • IGN - 90
    • GameSkinny - 90
    • Gameblog.fr - 90
    • Shacknews - 90
    • GameSpew - 90
    • PlayStation Universe - 90
    • Push Square - 90
    • GAMINGbible - 90
    • PC Gamer - 90
    • Game Informer - 90
    • GameSpot - 90
    • Screen Rant - 90
    • Destructoid - 90
    • GamesRadar+ - 90
    • Noisy Pixel - 90
    • SpazioGames - 88
    • PC Invasion - 85
    • Jeuxvideo.com - 85
    • Press Start Australia - 85
    • Critical Hit - 85
    • God is a Geek - 85
    • JeuxActu - 85
    • PCGamesN - 85 
    • Vandal - 82
    • MGG Spain - 82
    • TheGamer - 80
    • Xbox Achievements - 80
    • TheSixthAxis - 80
    • Hobby Consolas - 80
    • Gamer.nl - 80
    • Trusted Reviews - 80
    • Carole Quintaine - 80
    • Twinfinite - 80
    • VGC - 80
    • DualShockers - 80
    • Eurogamer Italy - 80
    • IGN Italia – 80
    • Hardcore Gamer - 70
    • Stevivor - 70
    • Comicbook.com - 70


    https://www.metacritic.com/game/xbox-series-x/hitman-3 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    1 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    12 saat önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fearless_tr (Cengiz ................) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oyun incelemelerini sabah aksam pubg fortnite oynayan adamlara yaptirdiklari icin bögle bu puanlar :))) Nerde o eskinin sayfalarca oyunun incelemesini yayinliyan eksillerini artilarini oldugu gibi yazan ? Malesef yok
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    TheMuyu (Murat Y.) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ciddi anlamda bu inceleme puanları iyice abartiliyor. Yani hitman oyununun 100 alması için Uber bir yenilik filan getirmesi gerekir fakat bu oyun zaten öncekilere benzer.
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    M muroooo19 (murat aksdjas) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu oyuna hiç ısınamadım. Kötü oyun değil ama inanılmaz soğuk bir oyun. Watch dogs da çok soğuk. Kötü oyun değil ama ısınamadım.
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    napolyon94 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hitman III ile çıta iyice yükselmiş duruyor.
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    themahzen (Atakan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hitman oyunlarını severim de bu kadar da yüksek puanı hak etmiyor.
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    V Vision_007 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    IO Interactive Kesenin ağzını açmış, oyun inceleme sitelerine taze para girişi oldu anlaşılan.

    Her sene aynı oyunu kopyala-yapıştır piyasaya sunarken her ne hikmetse puanları sürekli artıyor.
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    JourneyToTheWest 44 dk. ( Mesaj Silindi ) Vision_007
    IO'nun kesesi mi varki ağzını açsın.Adamlar square enix'den ayrıldılar WB'den ayrıldılar şimdi tek başlarına kendi oyunlarını yayınlıyorlar.Hangi birine para ödesinlerde paraları yetsin.
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 32 dk. ( Mesaj Silindi ) Vision_007
    Bu fakir firmada para ne gezer
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    TheCapedCrusader 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    100 ne abi ya sapıttı iyice bu puanlamalar. hitman 3'ün 100lük neyi var ulan ikinci oyunun aynısı
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