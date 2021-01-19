Merakla beklenen Hitman III'ün inceleme puanları paylaşıldı: 88/100

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini IO Interactive'in yaptığı Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 3'ün inceleme puanları paylaşıldı.İlginizi Çekebilir Hitman III'ten 4K çıkış fragmanı paylaşıldı
Ayrıca Bkz. "Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Desperados III, Control ve daha fazlası"
Popüler Hitman serisinin yeni oyunu olan Hitman III, özellikle yılın ilk döneminde en çok merak edilen oyunlardan bir tanesiydi. Yarın PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC (Epic Games) çıkışını yapacak olan oyunun çıkış fragmanı da dün paylaşılmıştı. Onu da aşağıdan izleyebilirsiniz.
Oyunun puanlarına baktığımızda ise fazlasıyla yüksek olduğunu görebiliyoruz. PC tarafında 88 ortalama sahip olan oyun, PlayStation 5 tarafında 85, Xbox Series tarafında ise 87 puana sahip. Hangi sitenin kaç puan verdiğini aşağıda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.
- VG247 - 100
- EGM - 100
- Player 2 - 100
- GamesBeat - 100
- Attack of the Fanboy - 100
- SomosXbox - 95
- COGconnected - 92
- GameWatcher - 90
- IGN - 90
- The Games Machine - 90
- TrueAchievements - 90
- Game Rant - 90
- IGN - 90
- GameSkinny - 90
- Gameblog.fr - 90
- Shacknews - 90
- GameSpew - 90
- PlayStation Universe - 90
- Push Square - 90
- GAMINGbible - 90
- PC Gamer - 90
- Game Informer - 90
- GameSpot - 90
- Screen Rant - 90
- Destructoid - 90
- GamesRadar+ - 90
- Noisy Pixel - 90
- SpazioGames - 88
- PC Invasion - 85
- Jeuxvideo.com - 85
- Press Start Australia - 85
- Critical Hit - 85
- God is a Geek - 85
- JeuxActu - 85
- PCGamesN - 85
- Vandal - 82
- MGG Spain - 82
- TheGamer - 80
- Xbox Achievements - 80
- TheSixthAxis - 80
- Hobby Consolas - 80
- Gamer.nl - 80
- Trusted Reviews - 80
- Carole Quintaine - 80
- Twinfinite - 80
- VGC - 80
- DualShockers - 80
- Eurogamer Italy - 80
- IGN Italia – 80
- Hardcore Gamer - 70
- Stevivor - 70
- Comicbook.com - 70
https://www.metacritic.com/game/xbox-series-x/hitman-3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.
Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir
Her sene aynı oyunu kopyala-yapıştır piyasaya sunarken her ne hikmetse puanları sürekli artıyor.