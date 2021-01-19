Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Desperados III, Control ve daha fazlası

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Son dönemde oyuncuların en sevdiği ve oyuncıların en çok işine yarayan servislerden biri olan Xbox Game Pass'e bu ayın ikinci yarısında eklenecek olan oyunlar ve kaldırılacak oyunlar belli oldu.

Ayrıca Bkz. "2021 yılında çıkacak olan konsolda Xbox'a özel oyunların listesi yayınlandı"

Daha önce açıklandığı gibi bu ay psikolojik korku oyunu The Medium yayınlandığı gün sisteme ekleniyor. Ayrıca 2020'nin sevilen oyunlarından Desperados III de sisteme ekleniyor. Ne yazık ki her ay olduğu gibi bazı oyunlar da sistemden kaldırılıyor. Listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

21 Ocak

Control - PC

Desperados III - Konsol, PC

Donut County - Konsol, PC

26 Ocak

Cyber Shadow - Konsol, PC

28 Ocak

The Medium - Xbox Series, PC

Yakuza 3 Remastered - Konsol, PC

Yakuza 4 Remastered - Konsol, PC

Yakuza 5 Remastered - Konsol PC

29 Ocak'ta Kaldırılacak Oyunlar

Final Fantasy XV - Konsol, PC

Fishing Sim World: Pro Tour - Konsol, PC

Gris - PC

Indivisible - Konsol, PC

Sea Salt - Konsol, PC

Death Squared - Konsol

Death's Gambit - PC

Reigns: Game of Thrones - PC

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