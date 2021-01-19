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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Desperados III, Control ve daha fazlası

    Ocak yının geriye kalan günlerine Xbox Game Pass sistemine eklenecek olan ve kaldırılacak oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Desperados III, Control ve daha fazlası
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    Son dönemde oyuncuların en sevdiği ve oyuncıların en çok işine yarayan servislerden biri olan Xbox Game Pass'e bu ayın ikinci yarısında eklenecek olan oyunlar ve kaldırılacak oyunlar belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "2021 yılında çıkacak olan konsolda Xbox'a özel oyunların listesi yayınlandı"

    Daha önce açıklandığı gibi bu ay psikolojik korku oyunu The Medium yayınlandığı gün sisteme ekleniyor. Ayrıca 2020'nin sevilen oyunlarından Desperados III de sisteme ekleniyor. Ne yazık ki her ay olduğu gibi bazı oyunlar da sistemden kaldırılıyor. Listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

    21 Ocak

    • Control - PC
    • Desperados III - Konsol, PC
    • Donut County - Konsol, PC

    26 Ocak

    • Cyber Shadow - Konsol, PC

    28 Ocak

    • The Medium - Xbox Series, PC
    • Yakuza 3 Remastered - Konsol, PC
    • Yakuza 4 Remastered  - Konsol, PC
    • Yakuza 5 Remastered  - Konsol PC

    29 Ocak'ta Kaldırılacak Oyunlar

    • Final Fantasy XV - Konsol, PC
    • Fishing Sim World: Pro Tour - Konsol, PC
    • Gris - PC
    • Indivisible - Konsol, PC
    • Sea Salt - Konsol, PC
    • Death Squared - Konsol
    • Death's Gambit - PC
    • Reigns: Game of Thrones - PC


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    Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster

    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    10 saat önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    mgundog (m gundog) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Adamsın sen adam
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    U UmutYil (Umut ) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    FF15 gidiyor :(
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    TheMuyu (Murat Y.) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Verilen oyunlar çok iyi
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Desperados u iyi ki iade etmişim hehe
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    E eAkman (hic yok) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    resmen oyun almayin diye cabaliyorlar 😀
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    oly1786 (caner nebi) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    tabanca gibi 2 oyun eklemişler, gamepass'i olanlar kaçırmasın.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Control güzel oyun. Mutlaka deneyin
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