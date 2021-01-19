Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Desperados III, Control ve daha fazlası

Son dönemde oyuncuların en sevdiği ve oyuncıların en çok işine yarayan servislerden biri olan Xbox Game Pass'e bu ayın ikinci yarısında eklenecek olan oyunlar ve kaldırılacak oyunlar belli oldu.
Ayrıca Bkz. "2021 yılında çıkacak olan konsolda Xbox'a özel oyunların listesi yayınlandı"
Daha önce açıklandığı gibi bu ay psikolojik korku oyunu The Medium yayınlandığı gün sisteme ekleniyor. Ayrıca 2020'nin sevilen oyunlarından Desperados III de sisteme ekleniyor. Ne yazık ki her ay olduğu gibi bazı oyunlar da sistemden kaldırılıyor. Listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
21 Ocak
- Control - PC
- Desperados III - Konsol, PC
- Donut County - Konsol, PC
26 Ocak
- Cyber Shadow - Konsol, PC
28 Ocak
- The Medium - Xbox Series, PC
- Yakuza 3 Remastered - Konsol, PC
- Yakuza 4 Remastered - Konsol, PC
- Yakuza 5 Remastered - Konsol PC
29 Ocak'ta Kaldırılacak Oyunlar
- Final Fantasy XV - Konsol, PC
- Fishing Sim World: Pro Tour - Konsol, PC
- Gris - PC
- Indivisible - Konsol, PC
- Sea Salt - Konsol, PC
- Death Squared - Konsol
- Death's Gambit - PC
- Reigns: Game of Thrones - PC
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir