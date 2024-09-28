Tam Boyutta Gör Mobil işlemci devi Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 serisiyle akıllı telefon teknolojilerinde yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor. Yakın bir zamanda tipster Yogesh Brar tarafından yapılan sosyal medya paylaşımına göreyse seriden Snapdragon 8s Gen 4, 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir.

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Snapdragon 8s Gen 4, 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir

Geçmiş sızıntılar, Qualcomm'un yaklaşan Snapdragon 8 Gen 4'ün adlandırmasının Snapdragon 8 Elite olarak değiştirebileceğini öne sürmüştü. Ancak yapılan sosyal medya paylaşımına göre mevcut adlandırma şemasının değişmeden kalması bekleniyor. Ayrıca, paylaşımda Snapdragon 8+ Gen 4 olması beklenen SM8775 model numarasından da bahsedildi.

Qualcomm, Snapdragon 8s Gen 3'ü bu yılın Mart ayında Snapdragon 8 Gen 3'ün biraz düşürülmüş bir versiyonu olarak piyasaya sürmüştü. Halefi Snapdragon 8s Gen 4 hakkında ise pek fazla şey açıklanmamış olsa da Snapdragon 8 Gen 4'e göre biraz daha küçük bir ayak izine ve azaltılmış önbelleğe sahip olacak. Ayrıca tipster Yogesh Brar, Snapdragon 8 Gen 4'ün bu yılın son çeyreğinde ve Snapdragon 8s Gen 4'ün 2025'in 1. çeyreğinde piyasaya sürülebileceğini iddia etmekte.

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Snapdragon 8s Gen 4'ün muhtemelen lansman çizelgesi ortaya çıktı