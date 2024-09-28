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    Snapdragon 8s Gen 4'ün muhtemelen lansman çizelgesi ortaya çıktı

    Qualcomm'un uzun zamandır beklenen yeni işlemcisi Snapdragon 8s Gen 4'ün muhtemelen lansman çizelgesi, yakın zamanlı bir paylaşım sayesinde ortaya çıktı. İşte detaylar:
    Snapdragon 8s Gen 4'ün muhtemelen lansman çizelgesi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Mobil işlemci devi Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 serisiyle akıllı telefon teknolojilerinde yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor. Yakın bir zamanda tipster Yogesh Brar tarafından yapılan sosyal medya paylaşımına göreyse seriden Snapdragon 8s Gen 4, 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir.

    Snapdragon 8s Gen 4, 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir

    Geçmiş sızıntılar, Qualcomm'un yaklaşan Snapdragon 8 Gen 4'ün adlandırmasının Snapdragon 8 Elite olarak değiştirebileceğini öne sürmüştü. Ancak yapılan sosyal medya paylaşımına göre mevcut adlandırma şemasının değişmeden kalması bekleniyor. Ayrıca, paylaşımda Snapdragon 8+ Gen 4 olması beklenen SM8775 model numarasından da bahsedildi. 

    Snapdragon 8s Gen 4'ün muhtemelen lansman çizelgesi ortaya çıktı
    Qualcomm, Snapdragon 8s Gen 3'ü bu yılın Mart ayında Snapdragon 8 Gen 3'ün biraz düşürülmüş bir versiyonu olarak piyasaya sürmüştü. Halefi Snapdragon 8s Gen 4 hakkında ise pek fazla şey açıklanmamış olsa da Snapdragon 8 Gen 4'e göre biraz daha küçük bir ayak izine ve azaltılmış önbelleğe sahip olacak. Ayrıca tipster Yogesh Brar, Snapdragon 8 Gen 4'ün bu yılın son çeyreğinde ve Snapdragon 8s Gen 4'ün 2025'in 1. çeyreğinde piyasaya sürülebileceğini iddia etmekte.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 6 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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