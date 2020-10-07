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    Almanya'da elektrikli otomobiller için evde şarj istasyonu kurulumuna 900 euro teşvik

    Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, federal hükümetin ev ve apartmanların özel park alanlarında elektrikli otomobiller için akıllı bir şarj istasyonu kurulmasını teşvik edeceğini belirtti.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Almanya'da elektrikli otomobiller için evde şarj istasyonu kurulumuna 900 euro teşvik
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    Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte şarj için gerekli altyapının oluşturulması da büyük önem arz ediyor. Elektrikli araçları yaygınlaştırmak için çeşitli teşvikler sunan Almanya, bu konuda da yeni bir teşvik paketi hazırladı.

    Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Berlin’de yaptığı açıklamada federal hükümetin ev ve apartmanların özel park alanlarında elektrikli otomobiller için akıllı bir şarj istasyonu kurmasını teşvik edeceğini belirtti.

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    Teşvik tutarının 900 euro olacağını belirten Scheuer, gelecekte şarj işlemlerinin yaklaşık yüzde 80'inin evlerde gerçekleştirilmesini beklediklerini söyledi. Scheuer, “Bu bizi her zaman ve her yerde herkes için elektrikli araç şarj istasyonları açma hedefimize kararlı olarak yaklaştırıyor." ifadesini kullandı.

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    Kişiler, apartman yönetimleri ve kooperatifler elektrikli otomobiller için şarj istasyonu devlet teşvikine 24 Kasım’dan sonra başvurabilecek. Bu şarj istasyonlarında kullanılacak elektriğin yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmesi de teşvik de koşul olarak konuldu.

    Alman hükümeti, tüketicilerin elektrikli otomobillerle ilgili şarj endişelerini gidermek ve bu araçları yaygınlaştırmak için 2023’e kadar ülke genelinde elektrikli otomobilleri şarj edilebilecek istasyon sayısının 50 bine çıkarılmasını hedefliyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/dunya/almanyada-elektrikli-otomobiller-icin-evde-sarj-istasyonu-kurulumuna-900-avro-tesvik-verilecek/1997628 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    40 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Charaznable (Char Aznable) 2 hf. (düzenlendi)
    Burada ekstra vergi
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    bariscan111 (barıs can) 1 hf.
    buarada olsa elektrık e %100 zam gelir. vergiyi düşünemiyorum
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    MustafaC5 2 hf.
    Ek vergi teşviği
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    drjacob (... ) 2 hf.
    ne güzel ülkeler :)
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. (düzenlendi)
    O duruma özel bir vergi. O da aynısını sana yapıyor ek vergi getirdi senden giden bazı mallara.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Tam elektiriklide en büyük güce KW'ya HP ye hedeye hödöye göre vergi en fazla yüzde 15. Şunu bi yere yazın da aklınızda tutamıyorsanız, her seferinde aynı saçma sapan şeyleri yazıp durmayın.
    1 Yanıt Yanıtla
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    labtek38 2 hf. ilkerinanç
    Amerikan menşeli araçlarda halen %60 ek vergi var. Rahip zamanından kalma.
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    profecco 2 hf.
    Bizde de otomobile ağır vergi koyarak yürümeye teşvik ediyorlar :)
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Kaça maloluyor onu da söyleseydiniz. Ya da söyleselerdi. 900 Euro teşvik güzel görünüyor da dışardan bakınca.
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    231407 (Barış Özdemir) 2 hf.
    Türkiye'de de böyle güzel teşvik ler olmalı bence
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    mahmut_emmi 2 hf. 231407
    adın Cengiz İnşaat, limak veya kalyon holding ise hükümet sana en güzelinden teşvikleri verir. ama adın vatandaş Rıza'ysa yallah başka kapıya.
    Yanıtla +1
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 2 hf.
    Elektirikte yeşil tarife uygulamasını aklıma getirdi, hani geri dönüşebilir enerjiyi teşvik etmek için ekstra pahalı satılan elektriği. Bence evinde şarj edenler fazla elektrik faturası ödemeli. Düşünsenize başkalarının arabalarını evinde şarj ettirebilirler. Kat be kat fazlası vergi olarak yansıtılmalı. Hatta dediğim gibi başkalarının evinde doldurturlar, hatta o yüzden elektrikli arabası olmayandan dahi bu verginin alınması lazım. Bi de unutmadan elektriğide %45 bi zamn yapalım vergiden önce. Çünkü bu kadar küçük enflasyonda millet parasını nereye harcayacağını bilemeyebilir
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    Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 2 hf.
    Bizim site sahibi kesin yapar şimdi bunu. Adam zaten teknolojik manyak. :) Üstüne bir de kar sağlayacak oh mis.
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    4127 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    elektrikli araçlar, almanya ve
    3 etiket daha teşvik elektrikli araç şarj Bilim ve Teknoloji
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