Almanya'da elektrikli otomobiller için evde şarj istasyonu kurulumuna 900 euro teşvik

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Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte şarj için gerekli altyapının oluşturulması da büyük önem arz ediyor. Elektrikli araçları yaygınlaştırmak için çeşitli teşvikler sunan Almanya, bu konuda da yeni bir teşvik paketi hazırladı.

Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Berlin’de yaptığı açıklamada federal hükümetin ev ve apartmanların özel park alanlarında elektrikli otomobiller için akıllı bir şarj istasyonu kurmasını teşvik edeceğini belirtti.

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Teşvik tutarının 900 euro olacağını belirten Scheuer, gelecekte şarj işlemlerinin yaklaşık yüzde 80'inin evlerde gerçekleştirilmesini beklediklerini söyledi. Scheuer, “Bu bizi her zaman ve her yerde herkes için elektrikli araç şarj istasyonları açma hedefimize kararlı olarak yaklaştırıyor." ifadesini kullandı.

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Kişiler, apartman yönetimleri ve kooperatifler elektrikli otomobiller için şarj istasyonu devlet teşvikine 24 Kasım’dan sonra başvurabilecek. Bu şarj istasyonlarında kullanılacak elektriğin yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmesi de teşvik de koşul olarak konuldu.

Alman hükümeti, tüketicilerin elektrikli otomobillerle ilgili şarj endişelerini gidermek ve bu araçları yaygınlaştırmak için 2023’e kadar ülke genelinde elektrikli otomobilleri şarj edilebilecek istasyon sayısının 50 bine çıkarılmasını hedefliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/almanyada-elektrikli-otomobiller-icin-evde-sarj-istasyonu-kurulumuna-900-avro-tesvik-verilecek/1997628

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