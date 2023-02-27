Mercedes otomobiller tekerlekli ofislere dönüşüyor

Mercedes-Benz E-Serisi ile toplantılara katılabilirsiniz
2024 Mercedes-Benz E-Serisi, Wi-Fi ve hücresel veri bağlantısı ile donatılacak, yani sürücüler Webex uygulamasını cep telefonuna ihtiyaç duymadan doğrudan aracın bilgi-eğlence sisteminin dokunmatik ekranında görünecek şekilde indirebilecek. Güvenlik açısından araç hareket halindeyken sadece sesli bağlantıya izin verilecek ancak park haline geçildiğinde görüntülü toplantılar, içerik paylaşımı gibi özellikler de kullanılabilir olacak.
Öte yandan bu, bir toplantı uygulamasının otomobillere ilk gelişi değil. WebEx halihazırda zaten bazı Ford modellerde mevcut durumda. Ek olarak Zoom, araçlarından toplantılara katılmak isteyenler için Tesla ile de anlaşmıştı. Cisco ise bu hafta düzenlenen MWC kapsamında başka ortaklıklar da duyurmayı planlıyor. Bu ortaklıklar arasında Samsung’un amiral gemisi telefonlarında WebEx entegrasyonu ve Intel ile 5G özelinde ortaklık planları bulunuyor.Kaynakça https://www.engadget.com/mercedes-benz-is-bringing-webex-meetings-to-the-new-e-class-sedans-050009834.html https://www.reuters.com/technology/cisco-works-with-mercedes-benz-create-mobile-office-2023-02-27/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.