Mercedes otomobiller tekerlekli ofislere dönüşüyor

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz birkaç gün önce E-Serisi sedanlar için yeni bilgi-eğlence sistemini üç bölmeli dev ekran panellerle birlikte güncellemişti. Mercedes şimdi ise Cisco ile ortaklığa gideren WebEx toplantılarını otomobillerine getiriyor.

Mercedes-Benz E-Serisi ile toplantılara katılabilirsiniz

2024 Mercedes-Benz E-Serisi, Wi-Fi ve hücresel veri bağlantısı ile donatılacak, yani sürücüler Webex uygulamasını cep telefonuna ihtiyaç duymadan doğrudan aracın bilgi-eğlence sisteminin dokunmatik ekranında görünecek şekilde indirebilecek. Güvenlik açısından araç hareket halindeyken sadece sesli bağlantıya izin verilecek ancak park haline geçildiğinde görüntülü toplantılar, içerik paylaşımı gibi özellikler de kullanılabilir olacak.

Tam Boyutta Gör Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında duyurulan bu ortaklık sayesinde yeni E-Serisi otomobiller mobil ofis alanlarına dönüşecek gibi görünüyor. Mercedes araçlarda üstün bir gürültü engelleme özelliğinin de olacağını söylerken bazı kullanım senaryoları da paylaştı. Mercedes’e göre özellikle mimarlar çalışma sahasından ayrıldıktan sonra meslektaşları ile bu sayede anlık görüşmeler yapabilir.

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Öte yandan bu, bir toplantı uygulamasının otomobillere ilk gelişi değil. WebEx halihazırda zaten bazı Ford modellerde mevcut durumda. Ek olarak Zoom, araçlarından toplantılara katılmak isteyenler için Tesla ile de anlaşmıştı. Cisco ise bu hafta düzenlenen MWC kapsamında başka ortaklıklar da duyurmayı planlıyor. Bu ortaklıklar arasında Samsung’un amiral gemisi telefonlarında WebEx entegrasyonu ve Intel ile 5G özelinde ortaklık planları bulunuyor.

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