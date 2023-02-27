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    Mercedes otomobiller tekerlekli ofislere dönüşüyor

    Mercedes-Benz, otomobillerini sadece bir ulaşım aracı olarak görmüyor. Bir süre önce Mercedes-Benz E-Serisi sedanlar için tanıtılan dev ekranlar artık iş toplantılarının merkezi haline gelecek.
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    Mercedes-Benz E-Serisi tekerlekli ofislere dönüşüyor Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz birkaç gün önce E-Serisi sedanlar için yeni bilgi-eğlence sistemini üç bölmeli dev ekran panellerle birlikte güncellemişti. Mercedes şimdi ise Cisco ile ortaklığa gideren WebEx toplantılarını otomobillerine getiriyor.

    Mercedes-Benz E-Serisi ile toplantılara katılabilirsiniz

    2024 Mercedes-Benz E-Serisi, Wi-Fi ve hücresel veri bağlantısı ile donatılacak, yani sürücüler Webex uygulamasını cep telefonuna ihtiyaç duymadan doğrudan aracın bilgi-eğlence sisteminin dokunmatik ekranında görünecek şekilde indirebilecek. Güvenlik açısından araç hareket halindeyken sadece sesli bağlantıya izin verilecek ancak park haline geçildiğinde görüntülü toplantılar, içerik paylaşımı gibi özellikler de kullanılabilir olacak.

    Mercedes-Benz E-Serisi tekerlekli ofislere dönüşüyor Tam Boyutta Gör
    Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında duyurulan bu ortaklık sayesinde yeni E-Serisi otomobiller mobil ofis alanlarına dönüşecek gibi görünüyor. Mercedes araçlarda üstün bir gürültü engelleme özelliğinin de olacağını söylerken bazı kullanım senaryoları da paylaştı. Mercedes’e göre özellikle mimarlar çalışma sahasından ayrıldıktan sonra meslektaşları ile bu sayede anlık görüşmeler yapabilir.

    Öte yandan bu, bir toplantı uygulamasının otomobillere ilk gelişi değil. WebEx halihazırda zaten bazı Ford modellerde mevcut durumda. Ek olarak Zoom, araçlarından toplantılara katılmak isteyenler için Tesla ile de anlaşmıştı. Cisco ise bu hafta düzenlenen MWC kapsamında başka ortaklıklar da duyurmayı planlıyor. Bu ortaklıklar arasında Samsung’un amiral gemisi telefonlarında WebEx entegrasyonu ve Intel ile 5G özelinde ortaklık planları bulunuyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/mercedes-benz-is-bringing-webex-meetings-to-the-new-e-class-sedans-050009834.html https://www.reuters.com/technology/cisco-works-with-mercedes-benz-create-mobile-office-2023-02-27/
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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