Mercedes, araçlarına TikTok’u entegre eden ilk otomobil üreticisi oldu

TikTok, Mercedes'lerde kullanılabilecek
Mercedes-Benz E-Serisi modellerde güncellenen bilgi-eğlence sistemi MBUX’un bir versiyonu olacak ve tüm gösterge paneli dev bir Süper Ekran ile kaplı hale getirilecek. Sürücüler ve yolcular bu dev dokunmatik etkileşimli panel ile yolculuk sırasında TikTok, Zoom video konferans, Angry Birds ve Vivaldi gibi çeşitli uygulamalara erişebilecek.
Mercedes, sadece yeni uygulama eklemekte kalmadı bilgi-eğlence sistemine üçüncü taraf uygulamalarının eklenmesini daha kolay hale getiren yeni bir mimari de yarattı. Bu sayede araca yönelik yazılım güncellemeleriyle yeni uygulamaların gelecekte araca eklenmesi sağlanacak.
Bunlara ek olarak Mercedes-Benz, Google ile uzun süreli de bir otaklık kurdu. Bu ortaklık sayesinde navigasyon, haritalar ve YouTube servisleri araçlarda yer alacak. Ek olarak Mercedes, 2025’e kadar yeni nesil araçlarına kullanılacak kendi işletim sistemi MB.OS’un geliştirilmesini de sürdürüyor. Sürücüsüz gelecek için ise lidar şirketi Luminar ile kapsamı genişletilmiş bir ortaklık da kuruldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.