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    Mercedes, araçlarına TikTok’u entegre eden ilk otomobil üreticisi oldu

    Tesla’nın ChatGPT’yi araçlarına entegre edeceğine yönelik söylentilerden sonra Mercedes-Benz, viral sosyal medya uygulaması TikTok’u arabalarına ekleyeceğini duyurdu.
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    Mercedes, TikTok’u arabalarına entegre edecek Tam Boyutta Gör
    Artık otomobiller sadece otomobil olmaktan uzaklaşıyor ve bir etkileşim merkezine dönüşüyor. Bu bağlamda son raporlara göre, yeni Mercedes-Benz E-Serisi'nin 2023 sonbaharında piyasaya sürülecek olan sürümünde TikTok entegrasyonu yer alacak.

    TikTok, Mercedes'lerde kullanılabilecek

    Mercedes-Benz E-Serisi modellerde güncellenen bilgi-eğlence sistemi MBUX’un bir versiyonu olacak ve tüm gösterge paneli dev bir Süper Ekran ile kaplı hale getirilecek. Sürücüler ve yolcular bu dev dokunmatik etkileşimli panel ile yolculuk sırasında TikTok, Zoom video konferans, Angry Birds ve Vivaldi gibi çeşitli uygulamalara erişebilecek.

    Mercedes, TikTok’u arabalarına entegre edecek Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz CEO'su Ola Källenius, şirketin bu uygulamaları her pazarda veya bölgede en popüler olanı temel alarak seçtiklerini belirtiyor. Özellikle TikTok’un eklenmesi uygulamanın Çin’de olan popülerliği düşünüldüğünde son derece mantıklı bir tercih gibi duruyor. Bu arada sürücü takip sistemi ile sürücünün nereye baktığı da takip edilecek. Dolayısıyla sürüş esnasında TikTok akışında kaybolmanız istenmiyor.

    Mercedes, sadece yeni uygulama eklemekte kalmadı bilgi-eğlence sistemine üçüncü taraf uygulamalarının eklenmesini daha kolay hale getiren yeni bir mimari de yarattı. Bu sayede araca yönelik yazılım güncellemeleriyle yeni uygulamaların gelecekte araca eklenmesi sağlanacak. 

    Bunlara ek olarak Mercedes-Benz, Google ile uzun süreli de bir otaklık kurdu. Bu ortaklık sayesinde navigasyon, haritalar ve YouTube servisleri araçlarda yer alacak. Ek olarak Mercedes, 2025’e kadar yeni nesil araçlarına kullanılacak kendi işletim sistemi MB.OS’un geliştirilmesini de sürdürüyor. Sürücüsüz gelecek için ise lidar şirketi Luminar ile kapsamı genişletilmiş bir ortaklık da kuruldu.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 1 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 2 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 2 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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