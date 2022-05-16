Mercedes-Benz kamyonlarında ikinci nesil MirrorCam kullanılmaya başlandı

2018 yılından bu yana Mercedes-Benz kamyonlarda kullanılan MirrorCam sistemi kapsamlı bir şekilde güncellendi. Markaya çeşitli inovasyon ödülleri kazandıran MirrorCam’in ikinci nesli Nisan 2022’den itibaren Actros, Arocs ve eActros serilerinde kullanılmaya başlandı.

MirrorCam; kamyonlarda alışılagelmiş aynaların yerine, aracın iki yanına monte edilen aerodinamik tasarıma sahip kameralardan ve kabin içerisinde yer alan A sütunlarına entegre 15,2 inçlik (38,6 cm) ekranlardan oluşuyor. Ayrıca sahip olduğu aerodinamik tasarımı ile hava direncini düşüren MirrorCam, bu sayede yüzde 1.3’e varan yakıt tasarrufu da sağlıyor.

Kısalan kamera kolları birçok avantaj sunuyor

İkinci nesil MirrorCam sisteminin kamera kolları her iki yanda 10 santimetre kısaltıldı. Bu özellik, ilk nesil MirrorCam sistemine kıyasla sürücülerin araçla düz bir hat üzerinde daha kolay geri gitmelerine yardımcı oluyor. Bu güncelleme, ikinci nesil MirrorCam’in görüş açısını geleneksel aynaların görüş açısı özelliklerine daha da yaklaştırıyor. Kolların kısaltılmasının diğer bir avantajı ise, 2,5 metre genişliğe sahip kabin modelleri de dahil olmak üzere kamera kollarının yol kenarındaki nesnelere çarpma olasılığını düşürmesi.

Tam Boyutta Gör

Görüntü kalitesi artırıldı

Güncelleme çalışmaları kapsamında yağmur suyunun kamera lenslerine ulaşmasını ve istenmeyen görsel etkilere yol açmasını önlemek amacıyla MirrorCam sisteminin alt kısmına bir damlatma kenarı eklendi. Ayrıca bir ortamda bulunan çok çeşitli renk tonlarının doğru bir şekilde görüntülenmesi için; bir görüntünün uyarlanmasını ve esas olarak daha keskin kontrasta sahip bir görüntü elde edilmesini sağlayan renk tonu eşleştirme (tone mapping) özelliği daha da geliştirildi. Halihazırda son derece parlak bir görüntü sunan kamera sisteminin renk ve parlaklık adaptasyonunun geliştirilmesi sayesinde, örneğin karanlık veya iyi aydınlatmaya sahip olmayan bir tesise geri geri yanaşırken daha net bir görüntü sağlanıyor.

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Daha yüksek güvenlik ve sürücü konforu

Gerçekleştirilen geliştirmeler sayesinde MirrorCam sistemi daha verimli kullanılabiliyor. Sollama, manevra yapma, kısıtlı görüş koşulları, karanlık, viraj alma ve dar alanlardan geçiş gibi durumlarda sürücüye destek olan MirrorCam, aracın çok daha güvenli bir biçimde kullanılmasına da yardımcı oluyor.

MirrorCam sistemiyle birlikte çalışan dönüş asistanı, özellikle karmaşık trafik koşullarında ve kafa karıştıran kavşaklarda sürücülere destek oluyor. Sistem; sürücünün sağa dönüşte bir bisikletliyi veya yayayı fark etmemesi gibi beklenmedik durumlarda, sistem limitleri dahilinde müdahale ederek çok aşamalı bir sürecin bir parçası olarak sürücüyü uyarıyor. Opsiyonel olarak sunulan Aktif Yan Görüş Asistanı (ASA) sistemi araçta mevcut olduğu durumda, 20 km/s viraj alma hızına kadar aracın otomatik frenleme sistemini devreye sokabiliyor. Sistem, ayrıca görsel uyarıları MirrorCam ekranı üzerinden gerçekleştiriyor.

MirrorCam’in ilk neslinde sunulan ve olumlu geri dönüşler alınan geri manevralar sırasında geniş açılı görüntü modu, hareket halinde aracın arkasında kalan nesneler ile araç arasındaki mesafeyi daha iyi değerlendirmek için ekranda mesafe çizgilerinin gösterimi, viraj alırken açıya göre hareketli kamera görüntüsü ve molalar sırasında araç çevresini izleme gibi özellikler yeni nesil MirrorCam’de de sunulmaya devam ediyor.

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Mercedes-Benz kamyonlarında yeni MirrorCam kullanılmaya başlandı