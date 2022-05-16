Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes-Benz kamyonlarında ikinci nesil MirrorCam kullanılmaya başlandı

    Mercedes-Benz kamyonlarda yan aynaların yerini alan MirrorCam teknolojisinin ikinci nesli, müşterilerin beğenisine sunuluyor. Yeni nesilde görüntü kalitesinin artırılması gibi güncellemeler var.
    Oy Ver

    Mercedes-Benz kamyonlarında yeni MirrorCam kullanılmaya başlandı

    2018 yılından bu yana Mercedes-Benz kamyonlarda kullanılan MirrorCam sistemi kapsamlı bir şekilde güncellendi. Markaya çeşitli inovasyon ödülleri kazandıran MirrorCam’in ikinci nesli Nisan 2022’den itibaren Actros, Arocs ve eActros serilerinde kullanılmaya başlandı.

    MirrorCam; kamyonlarda alışılagelmiş aynaların yerine, aracın iki yanına monte edilen aerodinamik tasarıma sahip kameralardan ve kabin içerisinde yer alan A sütunlarına entegre 15,2 inçlik (38,6 cm) ekranlardan oluşuyor. Ayrıca sahip olduğu aerodinamik tasarımı ile hava direncini düşüren MirrorCam, bu sayede yüzde 1.3’e varan yakıt tasarrufu da sağlıyor.

    Kısalan kamera kolları birçok avantaj sunuyor

    İkinci nesil MirrorCam sisteminin kamera kolları her iki yanda 10 santimetre kısaltıldı. Bu özellik, ilk nesil MirrorCam sistemine kıyasla sürücülerin araçla düz bir hat üzerinde daha kolay geri gitmelerine yardımcı oluyor. Bu güncelleme, ikinci nesil MirrorCam’in görüş açısını geleneksel aynaların görüş açısı özelliklerine daha da yaklaştırıyor. Kolların kısaltılmasının diğer bir avantajı ise, 2,5 metre genişliğe sahip kabin modelleri de dahil olmak üzere kamera kollarının yol kenarındaki nesnelere çarpma olasılığını düşürmesi.

    Mercedes-Benz kamyonlarında yeni MirrorCam kullanılmaya başlandı
    Tam Boyutta Gör

    Görüntü kalitesi artırıldı

    Güncelleme çalışmaları kapsamında yağmur suyunun kamera lenslerine ulaşmasını ve istenmeyen görsel etkilere yol açmasını önlemek amacıyla MirrorCam sisteminin alt kısmına bir damlatma kenarı eklendi. Ayrıca bir ortamda bulunan çok çeşitli renk tonlarının doğru bir şekilde görüntülenmesi için; bir görüntünün uyarlanmasını ve esas olarak daha keskin kontrasta sahip bir görüntü elde edilmesini sağlayan renk tonu eşleştirme (tone mapping) özelliği daha da geliştirildi. Halihazırda son derece parlak bir görüntü sunan kamera sisteminin renk ve parlaklık adaptasyonunun geliştirilmesi sayesinde, örneğin karanlık veya iyi aydınlatmaya sahip olmayan bir tesise geri geri yanaşırken daha net bir görüntü sağlanıyor.

    Daha yüksek güvenlik ve sürücü konforu

    Gerçekleştirilen geliştirmeler sayesinde MirrorCam sistemi daha verimli kullanılabiliyor. Sollama, manevra yapma, kısıtlı görüş koşulları, karanlık, viraj alma ve dar alanlardan geçiş gibi durumlarda sürücüye destek olan MirrorCam, aracın çok daha güvenli bir biçimde kullanılmasına da yardımcı oluyor.

    Mercedes-Benz kamyonlarında yeni MirrorCam kullanılmaya başlandı

    MirrorCam sistemiyle birlikte çalışan dönüş asistanı, özellikle karmaşık trafik koşullarında ve kafa karıştıran kavşaklarda sürücülere destek oluyor. Sistem; sürücünün sağa dönüşte bir bisikletliyi veya yayayı fark etmemesi gibi beklenmedik durumlarda, sistem limitleri dahilinde müdahale ederek çok aşamalı bir sürecin bir parçası olarak sürücüyü uyarıyor. Opsiyonel olarak sunulan Aktif Yan Görüş Asistanı (ASA) sistemi araçta mevcut olduğu durumda, 20 km/s viraj alma hızına kadar aracın otomatik frenleme sistemini devreye sokabiliyor. Sistem, ayrıca görsel uyarıları MirrorCam ekranı üzerinden gerçekleştiriyor.

    MirrorCam’in ilk neslinde sunulan ve olumlu geri dönüşler alınan geri manevralar sırasında geniş açılı görüntü modu, hareket halinde aracın arkasında kalan nesneler ile araç arasındaki mesafeyi daha iyi değerlendirmek için ekranda mesafe çizgilerinin gösterimi, viraj alırken açıya göre hareketli kamera görüntüsü ve molalar sırasında araç çevresini izleme gibi özellikler yeni nesil MirrorCam’de de sunulmaya devam ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    U
    uberburak 17 saat önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 1 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız