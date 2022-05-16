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    Çinli üreticiden 542 beygirlik elektrikli otomobil: LeapMotor C01

    LeapMotor C01, batarya modüllerinin doğrudan şasiye entegre edildiği CTC (cell-to-chassis) sistemiyle dikkat çekiyor. Otomobili farklı güç ve menzil sunan versiyonları bulunacak. İşte detaylar:
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    Çinli üreticiden 542 beygirlik elektrikli otomobil: LeapMotor C01
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    Çinli üreticiler deyim yerindeyse durmak bilmiyor. LeapMotor, kısa süre önce performanslı elektrikli araç modeli C01'i görücüye çıkardı. Söz konusu modelin Çin'deki fiyatları 180.000 Yuan (~414.000 TL) ile 270.000 Yuan (~621.000 TL) arasında değişiyor.

    LeapMotor C01, özellikleriyle neler sunuyor?

    LeapMotor C01, dört kapılı coupe benzeri silüetiyle dikkat çekiyor. 5050 mm uzunluğa, 1902 mm genişliğe ve 1509 mm yüksekliğe sahip otomobilin aks mesafesi de 2930 mm. Ön ve arkada boydan boya uzanan aydınlatmaları, çerçevesiz yan camları, gizli kapı kolları ve aerodinamik jantlarıyla dikkat çeken modelin hava sürtünme katsayısı 0.226 olarak açıklandı.

    Elektrikli modelin iç mekanı oldukça sade tasarıma sahip ve cam tavan sayesinde ferah bir görüntü sunuyor. Dijital gösterge paneli ve merkezdeki dokunmatik multimedya ekranının yanı sıra ön yolcu tarafında da bir ekran mevcut. Snapdragon 8155 yonga setinden güç alan sistemde yüz tanıma özelliği de mevcut. Bu sayede sistem, direksiyon başına geçtiğinde sürücüyü tanıyarak onun tercih ettiği özellikleri otomatik şekilde ayarlayabiliyor.

    Çinli üreticiden 542 beygirlik elektrikli otomobil: LeapMotor C01
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    C01, 542 beygirlik elektrik motoru ve 90 kWsa batarya kombinasyonuyla 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.7 saniyede tamamlıyor. Müşterilerin giriş seviyesinden itibaren 500 km, 606 km, 630 km ve 717 km olmak üzere dört farklı menzil seçeneği bulunacak. Söz konusu değerler Çin'de geçerli olan CLTC döngüsüne göre açıklanmış. Bu döngüde menzil genel olarak WLTP'ye göre yüzde 15-25 arasında daha yüksek çıkıyor.

    Otomobilin en önemli özelliklerinden biri de batarya modüllerinin doğrudan şasi içerisinde ayrılmış alana entegre edilmiş olmaları. Böylece gövdeye ekstra bir batarya paketinin yerleştirilmesine gerek kalmıyor. LeapMotor'a göre bu sayede aynı alana yaklaşık yüzde 15 oranında daha fazla pil hücresi sığdırılabiliyor. Ayrıca bu sistemin gerekli bileşen sayısını yüzde 20 ve ağırlığı 15 kilogram kadar azalttığı da belirtiliyor.

    Elektrikli otomobilin satışa sunulacağı tarih henüz belli değil ancak şirket 10 Mayıs itibarıyla rezervasyonları kabul etmeye başlamış ve yıl bitmeden üretime geçmeyi planlıyor.

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    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    U
    uberburak 13 saat önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 22 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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