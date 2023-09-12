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    Nikola'nın elektrikli tırları son aylarda dördüncü kez alev aldı

    Nikola Motor'un elektrikli tırları yangın vakalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Amerikalı şirketin Tre BEV elektrikli tırlarından biri daha "termal bir olay" sonucunda alevler içerisinde kaldı.
    Nikola'nın elektrikli tırları son aylarda dördüncü kez alev aldı Tam Boyutta Gör
    Nikola Motor Company, Tre BEV elektrikli tırlarından birinde çıkan yangınla ilgili soruşturmanın ardından Ağustos ayı ortalarında harekete geçerek yangına yol açabilecek bir kusuru gidermek üzere müşterilere teslim edilen neredeyse tüm araçları geri çağırmak zorunda kalmıştı.

    Geri çağırma süreci hız kazanırken şirketin Arizona'daki merkezinde başka bir elektrikli tır daha yandı. Aktarılan detaylara göre geçtiğimiz Cuma günü şirketin Phoenix'teki genel merkezine yakın bir yerde bulunan üretim öncesi prototiplerden biri "termal bir olay" sonucunda alev aldı.

    Nikola'nın elektrikli tırları son aylarda dördüncü kez alev aldı Tam Boyutta Gör

    Söz konusu araç açık bir alanda batarya yangın incelemesi ve bir takım testlerden geçiriliyordu. Neyse ki olay sonucunda hiç kimse yaralanmadı. Basın açıklamasında Phoenix İtfaiyesinin hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldığı belirtildi.

    Yangının nedeni ne?

    Daha önce yapılan incelemelerde bu yangınların nedeni tespit edilmişti. İlk bulgular soğutma sıvısı sızıntısına işaret ediyor. Geri çağırma ile eş zamanlı olarak Nikola Motor, bir çözüme ulaşılana kadar elektrikli tırlarının satışını geçici olarak durdurdu.

    Nikola'nın elektrikli tırları son aylarda dördüncü kez alev aldı Tam Boyutta Gör
    Yaşanan son olay toplamda sadece 209 adet üretilen Tre BEV elektrikli tırlardaki dördüncü yangın vakası olarak kayıtlara geçti. Bu istatistikler üretici için hiç de olumlu bir tablo sunmuyor. Üstelik dört yangın olayı da son dört ay içinde meydana geldi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 12 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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