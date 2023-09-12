Nikola'nın elektrikli tırları son aylarda dördüncü kez alev aldı

Geri çağırma süreci hız kazanırken şirketin Arizona'daki merkezinde başka bir elektrikli tır daha yandı. Aktarılan detaylara göre geçtiğimiz Cuma günü şirketin Phoenix'teki genel merkezine yakın bir yerde bulunan üretim öncesi prototiplerden biri "termal bir olay" sonucunda alev aldı.
Söz konusu araç açık bir alanda batarya yangın incelemesi ve bir takım testlerden geçiriliyordu. Neyse ki olay sonucunda hiç kimse yaralanmadı. Basın açıklamasında Phoenix İtfaiyesinin hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldığı belirtildi.
Yangının nedeni ne?
Daha önce yapılan incelemelerde bu yangınların nedeni tespit edilmişti. İlk bulgular soğutma sıvısı sızıntısına işaret ediyor. Geri çağırma ile eş zamanlı olarak Nikola Motor, bir çözüme ulaşılana kadar elektrikli tırlarının satışını geçici olarak durdurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.