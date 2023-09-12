Tam Boyutta Gör Nikola Motor Company, Tre BEV elektrikli tırlarından birinde çıkan yangınla ilgili soruşturmanın ardından Ağustos ayı ortalarında harekete geçerek yangına yol açabilecek bir kusuru gidermek üzere müşterilere teslim edilen neredeyse tüm araçları geri çağırmak zorunda kalmıştı.

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Geri çağırma süreci hız kazanırken şirketin Arizona'daki merkezinde başka bir elektrikli tır daha yandı. Aktarılan detaylara göre geçtiğimiz Cuma günü şirketin Phoenix'teki genel merkezine yakın bir yerde bulunan üretim öncesi prototiplerden biri "termal bir olay" sonucunda alev aldı.

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Söz konusu araç açık bir alanda batarya yangın incelemesi ve bir takım testlerden geçiriliyordu. Neyse ki olay sonucunda hiç kimse yaralanmadı. Basın açıklamasında Phoenix İtfaiyesinin hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldığı belirtildi.

Yangının nedeni ne?

Daha önce yapılan incelemelerde bu yangınların nedeni tespit edilmişti. İlk bulgular soğutma sıvısı sızıntısına işaret ediyor. Geri çağırma ile eş zamanlı olarak Nikola Motor, bir çözüme ulaşılana kadar elektrikli tırlarının satışını geçici olarak durdurdu.

Tam Boyutta Gör Yaşanan son olay toplamda sadece 209 adet üretilen Tre BEV elektrikli tırlardaki dördüncü yangın vakası olarak kayıtlara geçti. Bu istatistikler üretici için hiç de olumlu bir tablo sunmuyor. Üstelik dört yangın olayı da son dört ay içinde meydana geldi.

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Nikola'nın elektrikli tırları son aylarda dördüncü kez alev aldı