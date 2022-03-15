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    Mercedes-Benz Otomotiv'e uzun dönem staj başvuruları başladı

    Üniversite hayatının son senesine girecek lisans veya yüksek lisans öğrencilerinin kabul edileceği program ders saatlerine uygun esnek çalışma saatlerine imkan veriyor. Başvuru için son tarih 10 Nisan
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    Mercedes-Benz Otomotiv'e uzun dönem staj başvuruları başladı
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    Mercedes-Benz Otomotiv, şirket içindeki farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere yeni 2022 Uzun Dönem Staj Programı “DRIVE UP” için başvuruları kabul etmeye başladı. Programa başvurular online başvuru platformu üzerinden 10 Nisan’a kadar kabul ediliyor.

    Uzun dönem stajyer olmak isteyenler için aranan şartlar:

    • 4 yıllık bir üniversitede öğrenim görmek veya yüksek lisans öğrencisi olmak.
    • Staj başlangıç tarihinden sonra gelecek 1 yıl içerisinde öğrenim gördüğü programdan mezun olmak.
    • Okul döneminde en az 2 gün, sömestr ve yaz tatilinde tam zamanlı olarak çalışabilmek.
    • En az bir yabancı dili, (İngilizce ve/veya Almanca) iyi seviyede bilmek.

    Staj döneminde öğrencileri bekleyenler

    Mercedes-Benz Otomotiv’in “DRIVE UP” - Uzun Dönem Staj Programı 2022’ye üniversite hayatının son senesindeki öğrenciler veya yüksek lisans öğrencileri bekleniyor. Bu program dahilinde kariyerlerinin başlangıcındaki öğrenciler, iyi bir takım oyuncusu olmayı, inisiyatif almayı ve iş hayatını öğreniyorlar. Bu programda yer alacak olanlar, Mercedes-Benz Otomotiv ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler şirketleri bünyesinde yer alan departmanlardan birinde görev alabiliyorlar.

    Staj programı dahilinde öğrenciler, 11 ay boyunca yeteneklerini ortaya koyabilecekleri görevler üstleniyor. Yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini destekleyen ekip arkadaşları ile tanışarak kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleyici çeşitli eğitimler alıyorlar. Ayrıca stajyerler, ders programlarına göre çalışma günlerini kendileri belirleyebiliyor. Bu sayede esnek ve eğlenceli bir çalışma ortamında kariyerlerine adım atıyorlar. Geçtiğimiz dönem programa kabul edilen öğrencilerin yüzde 71’i Mercedes-Benz Otomotiv’de işe alınarak kariyerlerine başladılar.

    “DRIVE UP” - Uzun Dönem Staj Programı 2022’de yer alan departmanlar:

    • Bilgi Teknolojileri (IT) (Yazılım Geliştirme, SAP Danışmanlığı, İş Analistliği, Proje Yönetimi, Süreç Danışmanlığı, İş Zekâsı ve Veri Analitiği, Mühendislik Teknolojileri vb.)
    • Satış Pazarlama
    • Satış Sonrası Hizmetler
    • Finans, Muhasebe, Finansal Kontrol ve Raporlama, Dış Ticaret, Kredi Risk
    • İnsan Kaynakları
    • Satın Alma
    • Kurumsal İletişim
    • Hukuk
    • Müşteri Hizmetleri ve Operasyon

    “DRIVE UP” – 2022 Uzun Dönem Staj Programı’na buradan başvurabilirsiniz: https://live.peoplise.com/mercedesbenzotomotiv/Application/Landing/96ff4e5c-46d4-4467-a70a-07679a068022

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