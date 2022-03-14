Ford Otosan'dan Romanya atağı: Puma'nın üretimi de Otosan'a geçiyor

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Türkiye’nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Ford Otosan, şirketin büyümesinde stratejik bir hamle yaparak Ford’un Romanya'daki Craiova fabrikasını 575 milyon avro işlem bedeli ile satın almak üzere anlaşma imzaladı. Ayrıca tesisin gelecekteki kapasite kullanım oranı dikkate alarak en fazla 140 milyon avroya kadar ilave ödeme yapılması konusunda taraflar anlaşmaya vardılar.

Ford Otosan’ın yurt dışı operasyonlara açılmasını sağlayacak bu anlaşma ile Ford’un Craiova’da yer alan araç üretim ve motor üretim tesislerinin sahipliği Ford Otosan’a geçecek. Tasarımını ve mühendisliğini Ford Otosan’ın üstlendiği yeni nesil Transit Courier’nin van ve kombi versiyonları 2023 senesi itibariyle ve bunların tam elektrikli versiyonları 2024 senesi itibariyle Cravoiva’da üretilecek ve piyasaya sunulacak.

Elektrikli Puma'yı da Ford Otosan üretecek

Ayrıca Craiova’da üretilmekte olan, Avrupa’nın 2021’de en çok satan binek aracı Ford Puma’yı, 2024 senesi itibariyle devreye alınacak Ford Puma’nın yeni tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 litre EcoBoost motorlarının üretimini de Ford Otosan üstlenecek.

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Ford Otosan geçtiğimiz yıl açıkladığı yatırım ile Kocaeli fabrikalarının kapasitesini 650 bin araca çıkaracağını açıklamıştı. Craiova fabrikasının 250 bin araçlık kurulu kapasitesinin de eklenmesi ile şirketin toplam yıllık üretim kapasitesi 900 bin aracın üzerine çıkarken, çalışan sayısı da 20 bini geçecek.

Anlaşmanın tamamlanması ile Ford Otosan 2 ülkede 4 fabrikası ile Transit, E-Transit, yeni nesil 1 ton Transit Custom ve tam elektrikli versiyonu, yeni Transit Courier, ve yeni Transit Courier tam elektrikli versiyonu, Ford Puma ve yeni Ford Puma tam elektrikli araçlarının yanı sıra Ford Trucks markalı araçları ve Rakun’u üretecek.

Ford Otosan'ın üreteceği araçlardan;

E-Transit, Transit Custom ve Tourneo Custom modelleri Gölcük'te,

Puma, Transit Courier ve Tourneo Courier modelleri Romanya'da üretilecek.

Ankara'da kurulması planlanan batarya tesisi

Bu gelişmenin yanı sıra, Ford ve SK'nın ortaklığında Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu'nun katılması konusunda iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla taraflar arasında niyet mektubu imzalandı.

Taraflarca anlaşılması halinde Ankara'da kurulacak tesisin 2025 yılında yıllık 30-45 Gigawatt saat kapasite ile üretime başlaması hedefleniyor. Proje kapsamında üretilecek bataryaların yeni nesil Transit araçların üretiminde kullanılması amacıyla Ford Otosan'a satılması değerlendiriliyor.

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