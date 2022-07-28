Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Küresel IT Çözümleri Merkezi, “Mercedes-Benz Tech Türkiye” adını aldı

    Mercedes-Benz Group AG bünyesindeki Küresel IT Çözümleri Merkezi, ismini yenileyerek “Mercedes-Benz Tech Türkiye” adını aldı. Merkez, yeni hedefler doğrultusunda 200 kişilik ek istihdam yaratacak.
    Oy Ver

    Mercedes-Benz Tech Türkiye, 200 kişilik ek istihdam yaratacak
    Tam Boyutta Gör

    Mercedes-Benz Group AG bünyesinde faaliyet gösteren Küresel IT Çözümleri Merkezi, kurumsal kimliğini yeniledi. 40’tan fazla ülkedeki Mercedes-Benz Group AG lokasyonlarına hizmet veren merkezin yeni adı “Mercedes-Benz Tech Türkiye” oldu. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Mercedes-Benz Tech Türkiye Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, isim yenilik kararının ayrıntılarını anlattı.

    Mercedes-Benz Tech Türkiye’nin stratejik önemi artıyor

    Mercedes-Benz Tech Türkiye’nin Mercedes-Benz’deki stratejik öneminin arttığına değinen Engindeniz, yeni ismin gelecek hedeflerinden ilhamla belirlendiğini dile getirdi. Engindeniz, organizasyonun global proje ve çalışmalarda yer aldıkça kurulduğu günden bu yana 9 yıl içinde yaklaşık 10 kat büyüme kaydettiğini belirterek, “Ortalama 50 bin kullanıcıya, 72 farklı sistem güncellemesi, 40’tan fazla proje, 42 bin problem çözümü ve 600’den fazla geliştirme isteği gibi SAP hizmetleri veriyoruz. Siber güvenlik IT teknolojileri alanındaki operasyon ihtiyaçlarının da bir kısmının hayata geçirilmesi için seçilen merkezimiz, Mercedes-Benz’de kritik konularda görev almaya başladıkça müşteri güven seviyesini üst düzeye çıkardı. Bu da aslında Türkiye’ye olan güveni gözler önüne seriyor” dedi.

    Mercedes-Benz Tech Türkiye, 200 kişilik yeni istihdam yaratacak

    Engindeniz sözlerinin devamında, büyüyen Mercedes-Benz Tech Türkiye’nin yeni ihtiyaçlara bağlı olarak istihdamı artıracağını ifade ederek, “Mercedes-Benz’in tüm dünyadaki ürün ve hizmetlerini ilgilendiren yetkilendirmesi sonucunda çalışan sayımızı daha da artırma ihtiyacımız oluştu. Bu yıl IT alanında 200’den fazla yeni çalışanı ekibimize dahil edeceğiz. Mercedes-Benz Tech Türkiye olarak daha çok ‘Yazılım Geliştirme Merkezi’ konumuna yerleşmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Yapay Zekâ, BIG Data ve cloud teknolojileri gibi alanlara daha fazla yatırımlar yapmak ve kendimizi geliştirmek planlarımız arasında yer alan konular.

    Bu kapsamda Back-End, Front-End ve Full-Stack yazılım geliştirme alanlarında başlangıç veya ileri seviyede tecrübeli, ileri İngilizce seviyesine sahip tüm yazılımcıların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca yazılım geliştirme uzmanları ve mühendislerinin yanı sıra SAP danışmanları, iş analistleri ve danışmanları, bilgi teknolojileri yöneticileri, ürün ve proje yöneticileri, siber güvenlik uzmanları, test ve otomasyon mühendisleri ile çözüm mimarları da istihdam edeceğiz” dedi.

    Binek otomobillerin AR-GE’si için de IT mühendisliği yapılıyor

    Mercedes-Benz Tech Türkiye’de, Mercedes-Benz’in binek araç AR-GE departmanlarının IT Mühendisliği (IT Engineering) birimlerine destek veren bir ekibi de mevcut. Bu ekip hem test otomasyonu hem de mühendislik IT çözümleri anlamında yeni yetkinlikler ile organizasyona dahil.

    Rollout tarafında ise Mercedes-Benz kullanıcılarının araçları ile doğrudan etkileşime geçmesine imkân tanıyan, Mercedes Me Connect odağında uluslararası yaygınlaştırma projeleri geliştiriliyor. Ekibe katılacak yeni çalışanlar tüm dünyada, mobil uygulamanın geliştirilmeye başlamasından yayınlanana kadar olan tüm süreçte, uygulama sahiplerine yönlendirme ve danışmanlık hizmeti verecekler.

    Mercedes-Benz Otomotiv, Mercedes-Benz Tech Türkiye’ye ait iş pozisyonlarına başvurmak isteyenler https://www.mercedes-benz.com.tr/passengercars/the-brand/ik.pi.html/the-brand/ik/ik-ana-sayfa/ofis-kariyer-firsatlari web sitesinden ve Mercedes-Benz Türkiye LinkedIn  https://www.linkedin.com/company/mercedesbenzotomotiv/jobs/ sayfasından ilanlara ulaşabilirler.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız