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    Mercedes-Benz Türk, 2021'de 1 milyar euro'nun üzerinde ihracat gerçekleştirdi

    2021'de üretim, AR-GE ve diğer alanlarda başarılı işlere imza atan Mercedes-Benz Türk, ürettiği her 4 otobüsten 3’ünü ihraç ederken; ürettiği her 2 kamyondan 1’ini ihraç ederek başarısını sürdürdü.
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    Mercedes-Benz Türk'ten 1 milyar euro'nun üzerinde ihracat
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    Hoşdere Otobüs Fabrikası, Aksaray Kamyon Fabrikası ve iki farklı AR-GE merkezi ile
    Covid-19 pandemisi ve çip krizinin gölgesinde geçen 2021 yılında önemli başarılara imza
    atan Mercedes-Benz Türk, 2021’de otobüs, kamyon, AR-GE ve diğer alanlardaki
    hizmet ihracatından 1 milyar Euro’nun üzerinde gelir elde ederek başarı çıtasını bir üst
    seviyeye taşıdı.

    Kamyon üretiminde yeni rekor

    2021’de üretimini bir önceki yıla göre yüzde 61 oranında artıran Mercedes-Benz Türk
    Aksaray Kamyon Fabrikası, söz konusu dönemde 35 yıllık tarihinin en yüksek üretim
    rakamına imza attı. Fabrika, 2021 yılında 19.910 adedi çekici, 2.113 adedi de kamyon
    olmak üzere toplam 22.023 adet araç üretti.

    2021’de Türkiye iç pazarında kamyon satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 62 oranında artıran Mercedes-Benz Türk, bu dönemde 11.212 adetlik satış rakamına ulaştı. Ürettiği kamyonların yaklaşık yüzde 53’ünü ihraç eden ve 11.798 adet kamyonu dünyanın farklı ülkelerine gönderen şirket, 2021
    yılında ihracatını bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 49 artırdı.

    Açılışı 11 Ekim 1986 tarihinde gerçekleştirilen Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
    Fabrikası, 2021 yılında 35. yaşını kutladı. Daimler Truck AG’nin önemli kamyon üretim
    üslerinden biri olan ve dünya standartlarında üretim yapan fabrika, 2021 içerisinde
    300.000’inci kamyonunu üretim bandından indirerek önemli bir dönüm noktasına daha
    ulaştı.

    Mercedes-Benz Türk'ten 1 milyar euro'nun üzerinde ihracat
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    Elektrikli eActros'ta Türk AR-GE ekibinin imzası

    Daimler Truck'ın ilk elektrikli ağır hizmet kamyonu olan ve 2021 yılı itibarıyla seri üretime
    alınan Mercedes-Benz eActros’ta, Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibinin imzası
    bulunuyor. eActros için Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibinin geliştirdiği bazı sistemler, Daimler Truck çatısı altındaki ağır ticari araçlarda ilk defa yer alırken; birçok
    sistemin sorumluluğu ise tamamen Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibine verildi.

    Elektrikli kamyon ve çekiciler için yüksek voltaj şarj dolum istasyonu kurulumu ile Türkiye’de
    bir ilki daha gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk; iki aşamada tamamlanmasını planladığı
    projenin ilk etabında tek seferde 350KW kapasite sağlayan iki adet şarj dolum istasyonu
    yatırımı gerçekleştirdi. Aralık 2021’de devreye alınan bu yatırım için yaklaşık 400 bin Euro’luk
    harcama yapıldı.

    Şehir içi ve şehirler arası otobüs üretimi

    Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 2021 yılı içerisinde 2.185 adet
    otobüs üretti. Türkiye iç pazarında bu dönemde 221’i şehirler arası, 130 adedi de şehir içi
    olmak üzere toplam 351 adet otobüs satışı gerçekleştiren şirket, bir kez daha Türkiye’nin
    en çok satan şehirler arası otobüs markası oldu.

    Mercedes-Benz Türk, başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere üretiminin yaklaşık yüzde
    76’sını ihraç ederek, 2021 yılında 1.655 adet otobüsü yurt dışına gönderdi. 1968’den
    2021 yılı sonuna kadar şirketin ürettiği otobüs sayısı 98.450 adede çıkarken; 1970 yılında
    başlayan otobüs ihracatında ise 62.368 rakamına ulaşıldı.

    Mercedes-Benz Türk'ten 1 milyar euro'nun üzerinde ihracat
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    ABD'ye özel otobüs: Tourrider

    Kuzey Amerika pazarına özel olarak geliştirilen yeni Mercedes-Benz Tourrider, Mercedes-
    Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilip, ihraç ediliyor. Karoseri paslanmaz çelik
    malzemeden üretilen Tourrider için Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda yeni bir üretim binası inşa
    edildi.

    Yeni Tourrider, Mercedes-Benz markası olarak Amerika pazarı için Hoşdere’de üretilen ilk
    otobüs olmasının yanında, fabrikanın paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs unvanını da
    kazandı. Sadece Kuzey Amerika pazarında satılacak olan yeni Tourrider’ın AR-GE
    çalışmalarının önemli bir bölümü Hoşdere Otobüs Fabrikası AR-GE Merkezi tarafından
    gerçekleştirildi.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 11 saat önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 2 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 2 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 3 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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