Mercedes-Benz Türk, 2021'de 1 milyar euro'nun üzerinde ihracat gerçekleştirdi

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Hoşdere Otobüs Fabrikası, Aksaray Kamyon Fabrikası ve iki farklı AR-GE merkezi ile

Covid-19 pandemisi ve çip krizinin gölgesinde geçen 2021 yılında önemli başarılara imza

atan Mercedes-Benz Türk, 2021’de otobüs, kamyon, AR-GE ve diğer alanlardaki

hizmet ihracatından 1 milyar Euro’nun üzerinde gelir elde ederek başarı çıtasını bir üst

seviyeye taşıdı.

Kamyon üretiminde yeni rekor

2021’de üretimini bir önceki yıla göre yüzde 61 oranında artıran Mercedes-Benz Türk

Aksaray Kamyon Fabrikası, söz konusu dönemde 35 yıllık tarihinin en yüksek üretim

rakamına imza attı. Fabrika, 2021 yılında 19.910 adedi çekici, 2.113 adedi de kamyon

olmak üzere toplam 22.023 adet araç üretti.

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2021’de Türkiye iç pazarında kamyon satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 62 oranında artıran Mercedes-Benz Türk, bu dönemde 11.212 adetlik satış rakamına ulaştı. Ürettiği kamyonların yaklaşık yüzde 53’ünü ihraç eden ve 11.798 adet kamyonu dünyanın farklı ülkelerine gönderen şirket, 2021

yılında ihracatını bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 49 artırdı.

Açılışı 11 Ekim 1986 tarihinde gerçekleştirilen Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon

Fabrikası, 2021 yılında 35. yaşını kutladı. Daimler Truck AG’nin önemli kamyon üretim

üslerinden biri olan ve dünya standartlarında üretim yapan fabrika, 2021 içerisinde

300.000’inci kamyonunu üretim bandından indirerek önemli bir dönüm noktasına daha

ulaştı.

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Elektrikli eActros'ta Türk AR-GE ekibinin imzası

Daimler Truck'ın ilk elektrikli ağır hizmet kamyonu olan ve 2021 yılı itibarıyla seri üretime

alınan Mercedes-Benz eActros’ta, Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibinin imzası

bulunuyor. eActros için Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibinin geliştirdiği bazı sistemler, Daimler Truck çatısı altındaki ağır ticari araçlarda ilk defa yer alırken; birçok

sistemin sorumluluğu ise tamamen Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibine verildi.

Elektrikli kamyon ve çekiciler için yüksek voltaj şarj dolum istasyonu kurulumu ile Türkiye’de

bir ilki daha gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk; iki aşamada tamamlanmasını planladığı

projenin ilk etabında tek seferde 350KW kapasite sağlayan iki adet şarj dolum istasyonu

yatırımı gerçekleştirdi. Aralık 2021’de devreye alınan bu yatırım için yaklaşık 400 bin Euro’luk

harcama yapıldı.

Şehir içi ve şehirler arası otobüs üretimi

Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 2021 yılı içerisinde 2.185 adet

otobüs üretti. Türkiye iç pazarında bu dönemde 221’i şehirler arası, 130 adedi de şehir içi

olmak üzere toplam 351 adet otobüs satışı gerçekleştiren şirket, bir kez daha Türkiye’nin

en çok satan şehirler arası otobüs markası oldu.

Mercedes-Benz Türk, başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere üretiminin yaklaşık yüzde

76’sını ihraç ederek, 2021 yılında 1.655 adet otobüsü yurt dışına gönderdi. 1968’den

2021 yılı sonuna kadar şirketin ürettiği otobüs sayısı 98.450 adede çıkarken; 1970 yılında

başlayan otobüs ihracatında ise 62.368 rakamına ulaşıldı.

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ABD'ye özel otobüs: Tourrider

Kuzey Amerika pazarına özel olarak geliştirilen yeni Mercedes-Benz Tourrider, Mercedes-

Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilip, ihraç ediliyor. Karoseri paslanmaz çelik

malzemeden üretilen Tourrider için Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda yeni bir üretim binası inşa

edildi.

Yeni Tourrider, Mercedes-Benz markası olarak Amerika pazarı için Hoşdere’de üretilen ilk

otobüs olmasının yanında, fabrikanın paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs unvanını da

kazandı. Sadece Kuzey Amerika pazarında satılacak olan yeni Tourrider’ın AR-GE

çalışmalarının önemli bir bölümü Hoşdere Otobüs Fabrikası AR-GE Merkezi tarafından

gerçekleştirildi.

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