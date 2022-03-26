Mercedes-Benz Türk, 2021'de 1 milyar euro'nun üzerinde ihracat gerçekleştirdi

- Kamyon üretiminde yeni rekor
- Elektrikli eActros'ta Türk AR-GE ekibinin imzası
- Şehir içi ve şehirler arası otobüs üretimi
- ABD'ye özel otobüs: Tourrider
- Yorumlar
Hoşdere Otobüs Fabrikası, Aksaray Kamyon Fabrikası ve iki farklı AR-GE merkezi ile
Covid-19 pandemisi ve çip krizinin gölgesinde geçen 2021 yılında önemli başarılara imza
atan Mercedes-Benz Türk, 2021’de otobüs, kamyon, AR-GE ve diğer alanlardaki
hizmet ihracatından 1 milyar Euro’nun üzerinde gelir elde ederek başarı çıtasını bir üst
seviyeye taşıdı.
Kamyon üretiminde yeni rekor
2021’de üretimini bir önceki yıla göre yüzde 61 oranında artıran Mercedes-Benz Türk
Aksaray Kamyon Fabrikası, söz konusu dönemde 35 yıllık tarihinin en yüksek üretim
rakamına imza attı. Fabrika, 2021 yılında 19.910 adedi çekici, 2.113 adedi de kamyon
olmak üzere toplam 22.023 adet araç üretti.
2021’de Türkiye iç pazarında kamyon satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 62 oranında artıran Mercedes-Benz Türk, bu dönemde 11.212 adetlik satış rakamına ulaştı. Ürettiği kamyonların yaklaşık yüzde 53’ünü ihraç eden ve 11.798 adet kamyonu dünyanın farklı ülkelerine gönderen şirket, 2021
yılında ihracatını bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 49 artırdı.
Açılışı 11 Ekim 1986 tarihinde gerçekleştirilen Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikası, 2021 yılında 35. yaşını kutladı. Daimler Truck AG’nin önemli kamyon üretim
üslerinden biri olan ve dünya standartlarında üretim yapan fabrika, 2021 içerisinde
300.000’inci kamyonunu üretim bandından indirerek önemli bir dönüm noktasına daha
ulaştı.
Elektrikli eActros'ta Türk AR-GE ekibinin imzası
Daimler Truck'ın ilk elektrikli ağır hizmet kamyonu olan ve 2021 yılı itibarıyla seri üretime
alınan Mercedes-Benz eActros’ta, Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibinin imzası
bulunuyor. eActros için Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibinin geliştirdiği bazı sistemler, Daimler Truck çatısı altındaki ağır ticari araçlarda ilk defa yer alırken; birçok
sistemin sorumluluğu ise tamamen Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibine verildi.
Elektrikli kamyon ve çekiciler için yüksek voltaj şarj dolum istasyonu kurulumu ile Türkiye’de
bir ilki daha gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk; iki aşamada tamamlanmasını planladığı
projenin ilk etabında tek seferde 350KW kapasite sağlayan iki adet şarj dolum istasyonu
yatırımı gerçekleştirdi. Aralık 2021’de devreye alınan bu yatırım için yaklaşık 400 bin Euro’luk
harcama yapıldı.
Şehir içi ve şehirler arası otobüs üretimi
Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 2021 yılı içerisinde 2.185 adet
otobüs üretti. Türkiye iç pazarında bu dönemde 221’i şehirler arası, 130 adedi de şehir içi
olmak üzere toplam 351 adet otobüs satışı gerçekleştiren şirket, bir kez daha Türkiye’nin
en çok satan şehirler arası otobüs markası oldu.
Mercedes-Benz Türk, başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere üretiminin yaklaşık yüzde
76’sını ihraç ederek, 2021 yılında 1.655 adet otobüsü yurt dışına gönderdi. 1968’den
2021 yılı sonuna kadar şirketin ürettiği otobüs sayısı 98.450 adede çıkarken; 1970 yılında
başlayan otobüs ihracatında ise 62.368 rakamına ulaşıldı.
ABD'ye özel otobüs: Tourrider
Kuzey Amerika pazarına özel olarak geliştirilen yeni Mercedes-Benz Tourrider, Mercedes-
Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilip, ihraç ediliyor. Karoseri paslanmaz çelik
malzemeden üretilen Tourrider için Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda yeni bir üretim binası inşa
edildi.
Yeni Tourrider, Mercedes-Benz markası olarak Amerika pazarı için Hoşdere’de üretilen ilk
otobüs olmasının yanında, fabrikanın paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs unvanını da
kazandı. Sadece Kuzey Amerika pazarında satılacak olan yeni Tourrider’ın AR-GE
çalışmalarının önemli bir bölümü Hoşdere Otobüs Fabrikası AR-GE Merkezi tarafından
gerçekleştirildi.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"