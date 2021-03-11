Mercedes-Benz V-Serisi, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'de

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Mercedes-Benz'in bu yıl ülkemize getireceği yeni modellerden biri olan Mercedes-Benz V-Serisi'nin lansmanı bugün gerçekleştirildi. Yeni V-Serisi'nin Türkiye fiyatı 1.726.870 TL seviyesinden başlıyor.

Mercedes-Benz V-Serisi Türkiye'de yalnızca V 300 d Avantgarde Edition 4MATIC versiyonu ve uzun gövdeyle tercih edilebilecek. Söz konusu versiyonda 237 beygir güç ve 500 Nm tork üretebilen 2.0 litre çift turbo dizel motor bulunuyor. 9 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edilen motor V-Serisi'nin 0-100 km/s hızlanmasını 9.3 saniyede tamamlamasını maksimum 215 km/s hıza ulaşabilmesini sağlıyor.

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Yeni nesil motor, daha çevreci olurken aynı zamanda çok daha düşük ses ve titreşim seviyesiyle sürüşe katkı sağlıyor. Alüminyum gövde ve çelik pistonlu kombinasyon, kademeli yanma işlemi ve sürtünmeyi azaltmaya yönelik silindir yatağı kaplaması Nanoslide, motora yakın egzoz gazı arındırma sistemi gibi gelişmiş teknolojiler, bir yandan yakıt tüketimini düşürürken diğer yandan ise emisyonları düşürmeye yardımcı oluyor.

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Vito temelleri üzerine inşa edilen ve gövde tasarımıyla kardeşine oldukça benzeyen Mercedes-Benz V-Serisi'nde sertliği ayarlanabilir AIRMATIC körüklü süspansiyon sistemi gibi konfor odaklı özellikler bulunuyor. V-Serisi, dış tarafta LED farları, krom ön ızgarası, 19 inç hafif alaşım jantları, panoramik cam tavanı, ısıtmalı yan aynaları, sıkışmayı engelleyen elektrikli sürgülü kapı, yolcu bölümünde elektrikli açılabilir camları, tavan rayları ve portbagaj taşıyıcı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Mercedes-Benz V-Serisi'nin iç mekanı da otomobil konforunu aratmıyor. Bu alanda elektrikli ön cam ısıtıcısı, THERMOTRONIC otomatik ön ve arka klima, ısıtmalı sürücü ve ön yolcu koltuğu, katlanabilir, sökülebilir ve yüz yüze bakabilir lüks arka yolcu koltukları, 5 inç gösterge paneli, yağmur sensörü, aktif park asistanı, dinamik geri görüş kamerası, 10.25 inç ekrana sahip MBUX multimedya sistemi ve katlanabilir masa gibi donanım ve özellikler yer alıyor.

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