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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mercedes-Benz V-Serisi, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'de

    Mercedes-Benz V-Serisi'nin Türkiye tanıtımı bugün yapıldı. Sahip olduğu özelliklerle lüks, konfor ve performans vadeden V-Serisi'nin özellikleri ve fiyatı haberimizde:
    11 Mart 2021, 15:30 (1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Mercedes-Benz V-Serisi, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'de
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    Mercedes-Benz'in bu yıl ülkemize getireceği yeni modellerden biri olan Mercedes-Benz V-Serisi'nin lansmanı bugün gerçekleştirildi. Yeni V-Serisi'nin Türkiye fiyatı 1.726.870 TL seviyesinden başlıyor.

    Mercedes-Benz V-Serisi Türkiye'de yalnızca V 300 d Avantgarde Edition 4MATIC versiyonu ve uzun gövdeyle tercih edilebilecek. Söz konusu versiyonda 237 beygir güç ve 500 Nm tork üretebilen 2.0 litre çift turbo dizel motor bulunuyor. 9 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edilen motor V-Serisi'nin 0-100 km/s hızlanmasını 9.3 saniyede tamamlamasını maksimum 215 km/s hıza ulaşabilmesini sağlıyor.

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    Yeni nesil motor, daha çevreci olurken aynı zamanda çok daha düşük ses ve titreşim seviyesiyle sürüşe katkı sağlıyor. Alüminyum gövde ve çelik pistonlu kombinasyon, kademeli yanma işlemi ve sürtünmeyi azaltmaya yönelik silindir yatağı kaplaması Nanoslide, motora yakın egzoz gazı arındırma sistemi gibi gelişmiş teknolojiler, bir yandan yakıt tüketimini düşürürken diğer yandan ise emisyonları düşürmeye yardımcı oluyor.

    Mercedes-Benz V-Serisi, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'de
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    Vito temelleri üzerine inşa edilen ve gövde tasarımıyla kardeşine oldukça benzeyen Mercedes-Benz V-Serisi'nde sertliği ayarlanabilir AIRMATIC körüklü süspansiyon sistemi gibi konfor odaklı özellikler bulunuyor. V-Serisi, dış tarafta LED farları, krom ön ızgarası, 19 inç hafif alaşım jantları, panoramik cam tavanı, ısıtmalı yan aynaları, sıkışmayı engelleyen elektrikli sürgülü kapı, yolcu bölümünde elektrikli açılabilir camları, tavan rayları ve portbagaj taşıyıcı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Mercedes-Benz V-Serisi'nin iç mekanı da otomobil konforunu aratmıyor. Bu alanda elektrikli ön cam ısıtıcısı, THERMOTRONIC otomatik ön ve arka klima, ısıtmalı sürücü ve ön yolcu koltuğu, katlanabilir, sökülebilir ve yüz yüze bakabilir lüks arka yolcu koltukları, 5 inç gösterge paneli, yağmur sensörü, aktif park asistanı, dinamik geri görüş kamerası, 10.25 inç ekrana sahip MBUX multimedya sistemi ve katlanabilir masa gibi donanım ve özellikler yer alıyor.



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    TheJudgé 15 saat önce

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    CapriceClassic 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    1.7 milyon ve minibüs...bize müsade o zaman.
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    cocainbar (Cocain bar) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatini okumayin dudaginiz ucuklamasin.
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    serdarcenk (Serdar Cenk Güvenç) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ulen öyle bir yoksullaştık ki, araç fiyatını okurken bile fakirleşiyorum. Sorsan hemen İHA, SİHA, tank, top, tüfek derler. Sanırım nazi Almanyası da tam da böyle birşeydir, en ufak eleştiride yedi düelle savaştıklarını söylemişlerdir, Rusya, İngiltere falan... Kısaca durum böyle giderse ilerde ahlak ve namusu ile para kazanan ya da babadan birşey kalmayan memurlar bu tür araçların en fazla internetteki youtube incelemelerini okurlar. Kölelik kalktı mı, bence hayır, sadece isim değiştirdi, modernleşti şekil değiştirdi. Resmen ülkede bir kast sistemi kuruldu, fakirlerin çoğunluğu karınları doyarsa ve kirada da olsa başlarını koyacakları da bir yer bulurlarsa öpüp başlarına koysunlar, neme lazım hobi, gezme görmeler, ev sahibi olmalar. O tür şeyler devlet büyüklerimiz! içindir. Marabanın yiyecek kuru ekmeği varsa aç değildir!
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    L Leon733 49 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Cemiyet hayatındaki insanlar magazin olmamak için kullanıyor V serisini fiyatı onlar için sorun teşkil etmiyor.
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    naymann 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bunun elektriklisi var, bu fiyata bari onu getirin daha ucuza gelir bence...
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    kvadankpakal (yasko prieto) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    bostancı - taksim sarı dolmuş muamelesi görür
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