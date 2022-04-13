Bu yıl elektrikli araçların baskın olduğu bir Dünyada Yılın Otomobili yarışması izledik. Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 ve Ford Mustang Mach E olmak üzere finale kalan üç isim de elektrikliydi. Sonuç olarak da Hyundai Ioniq 5, Dünyada Yılın Otomobili 2022 ödülüne layık görüldü.

Yılın Elektrikli Otomobili kategorisinin de dahil olmasıyla birlikte 2022'de toplam altı kategorinin kazananları belirlendi. Bu kategorilerden 5 tanesinin kazananı tamamen elektrikliydi. Hyundai Ioniq 5, ana ödülün yanında Yılın Elektrikli Otomobili ve Yılın Otomobil Tasarımı kategorilerinde de başı çekerek toplamda üç ödül aldı.

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Dünyada Yılın Otomobili 2022'de tüm kategorilerin kazananları şöyle:

Yılın Otomobili

Yılın Elektrikli Otomobili

Kazanan : Hyundai Ioniq 5

Finalistler : Hyundai Ioniq 5, Audi E-Tron GT, Mercedes-Benz EQS

Yılın Şehir Otomobili

Kazanan : Toyota Yaris Cross

Finalistler : Opel Mokka, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Taigun

Yılın Lüks Otomobili

Kazanan : Mercedes-Benz EQS

Finalistler : BMW iX, Genesis GV70, Mercedes-Benz EQS

Yılın Performans Otomobili

Kazanan : Audi E-Tron GT

Finalistler : Audi E-Tron GT, BMW M3/M4, Toyota GR 86/Subaru BRZ

Yılın Otomobil Tasarımı

Kazanan : Hyundai Ioniq 5

Finalistler : Audi E-Tron GT, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6

Bu ödülle birlikte Hyundai/Kia, 2022 yılında iki büyük ödüle adını yazdırdı. Kia EV6 da Şubat ayında Avrupa'da Yılın Otomobili seçilmişti.

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Dünyada Yılın Otomobili 2022 ödülünün kazananı belli oldu