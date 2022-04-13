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    Dünyada Yılın Otomobili 2022 ödülünün kazananı belli oldu

    Bu yıl elektrikli araç rüzgarının estiği Dünyada Yılın Otomobili 2022 ödülünün kazananı belli oldu. Ana ödül dahil toplam 6 kategoriden oluşan yarışmanın beş kategorisini elektrikli araçlar kazandı.
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    Dünyada Yılın Otomobili 2022 ödülünün kazananı belli oldu

    Bu yıl elektrikli araçların baskın olduğu bir Dünyada Yılın Otomobili yarışması izledik. Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 ve Ford Mustang Mach E olmak üzere finale kalan üç isim de elektrikliydi. Sonuç olarak da Hyundai Ioniq 5, Dünyada Yılın Otomobili 2022 ödülüne layık görüldü.

    Yılın Elektrikli Otomobili kategorisinin de dahil olmasıyla birlikte 2022'de toplam altı kategorinin kazananları belirlendi. Bu kategorilerden 5 tanesinin kazananı tamamen elektrikliydi. Hyundai Ioniq 5, ana ödülün yanında Yılın Elektrikli Otomobili ve Yılın Otomobil Tasarımı kategorilerinde de başı çekerek toplamda üç ödül aldı.

    Dünyada Yılın Otomobili 2022'de tüm kategorilerin kazananları şöyle:

    Yılın Otomobili

    Yılın Elektrikli Otomobili

    Yılın Şehir Otomobili

    Yılın Lüks Otomobili

    Yılın Performans Otomobili

    • Kazanan : Audi E-Tron GT
    • Finalistler : Audi E-Tron GT, BMW M3/M4, Toyota GR 86/Subaru BRZ

    Yılın Otomobil Tasarımı

    • Kazanan : Hyundai Ioniq 5
    • Finalistler : Audi E-Tron GT, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6

    Bu ödülle birlikte Hyundai/Kia, 2022 yılında iki büyük ödüle adını yazdırdı. Kia EV6 da Şubat ayında Avrupa'da Yılın Otomobili seçilmişti.

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