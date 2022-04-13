Dünyada Yılın Otomobili 2022 ödülünün kazananı belli oldu

- Dünyada Yılın Otomobili 2022'de tüm kategorilerin kazananları şöyle:
- Yılın Otomobili
- Yılın Elektrikli Otomobili
- Yılın Şehir Otomobili
- Yılın Lüks Otomobili
- Yılın Performans Otomobili
- Yılın Otomobil Tasarımı
- Yorumlar
Bu yıl elektrikli araçların baskın olduğu bir Dünyada Yılın Otomobili yarışması izledik. Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 ve Ford Mustang Mach E olmak üzere finale kalan üç isim de elektrikliydi. Sonuç olarak da Hyundai Ioniq 5, Dünyada Yılın Otomobili 2022 ödülüne layık görüldü.
Yılın Elektrikli Otomobili kategorisinin de dahil olmasıyla birlikte 2022'de toplam altı kategorinin kazananları belirlendi. Bu kategorilerden 5 tanesinin kazananı tamamen elektrikliydi. Hyundai Ioniq 5, ana ödülün yanında Yılın Elektrikli Otomobili ve Yılın Otomobil Tasarımı kategorilerinde de başı çekerek toplamda üç ödül aldı.
Dünyada Yılın Otomobili 2022'de tüm kategorilerin kazananları şöyle:
Yılın Otomobili
- Kazanan : Hyundai Ioniq 5
- Finalistler: Ford Mustang Mach-E, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5
Yılın Elektrikli Otomobili
- Kazanan : Hyundai Ioniq 5
- Finalistler : Hyundai Ioniq 5, Audi E-Tron GT, Mercedes-Benz EQS
Yılın Şehir Otomobili
- Kazanan : Toyota Yaris Cross
- Finalistler : Opel Mokka, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Taigun
Yılın Lüks Otomobili
- Kazanan : Mercedes-Benz EQS
- Finalistler : BMW iX, Genesis GV70, Mercedes-Benz EQS
Yılın Performans Otomobili
- Kazanan : Audi E-Tron GT
- Finalistler : Audi E-Tron GT, BMW M3/M4, Toyota GR 86/Subaru BRZ
Yılın Otomobil Tasarımı
- Kazanan : Hyundai Ioniq 5
- Finalistler : Audi E-Tron GT, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6
Bu ödülle birlikte Hyundai/Kia, 2022 yılında iki büyük ödüle adını yazdırdı. Kia EV6 da Şubat ayında Avrupa'da Yılın Otomobili seçilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
89 Kişi Okuyor (36 Üye, 53 Misafir) 23 Masaüstü 66 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
2340 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
dünyada yılın otomobili, Hyundai ve