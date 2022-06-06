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2012 Mercedes-Benz ML350

Alman otomotiv devi Mercedes, küresel çapta 1 milyona yakın aracını geri çağırıyor. Söz konusu geri çağırmanın, araçların fren sistemini etkileyebilecek bir sorun nedeniyle yapıldığı ifade ediliyor.

Mercedes'den yapılan açıklamada, fren sisteminin önemli unsurlarından biri olan fren servosunun montaj noktasında meydana gelebilecek ileri düzeyde korozyon nedeniyle parçanın işlevini yitirebileceği ve sürücünün aracı durdurmakta zorluk yaşayabileceği belirtilmiş.

Buna göre, özellikle çok sert bir frenlemenin fren servosunda mekanik bir zarara yol açabileceği ifade ediliyor. Bu durumun nadiren yaşanabileceği belirtilse de aracı servis freni ile yavaşlatmanın mümkün olmayacağı, bu nedenle kaza ve yaralanma riskinin artacağı söyleniyor. Öte yandan, söz konusu arızadan kaynaklı bir kaza yaşanıp yaşanmadığı henüz belli değil.

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Alman üreticinin küresel geri çağırma programı 2004 ve 2015 yılları arasında üretilen 993.407 aracı kapsıyor. Yukarıda bahsi geçen arızaya konu olabilecek araçlar ise Mercedes-Benz ML, Mercedes-Benz GL ve Mercedes-Benz R Serisi olarak listelenmiş. Bu araçlardan yaklaşık 300 bin tanesinin ABD'de olduğu ifade ediliyor.

Gelen bilgiye göre Mercedes, durumdan etkilenen araçları incelemeye başladı ve gerekli tüm bileşenleri değiştireceğini söyledi. Alman üretici, yukarıdaki tanıma uyan araç sahiplerine inceleme yapılana kadar araçlarını kullanmamalarını öneriyor.

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Mercedes, dünya çapında 1 milyona yakın aracını geri çağırıyor