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    Mercedes, dünya çapında 1 milyona yakın aracını geri çağırıyor

    Bazı araçlar üzerinde yapılan incelemelerde, fren servosunun bağlantı yerine yaşanabilecek ileri düzeyde korozyonun parçanın işlevini bozabileceği tespit edilmiş. Peki hangi modeller geri çağrılıyor?
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    Mercedes, dünya çapında 1 milyona yakın aracını geri çağırıyor
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    2012 Mercedes-Benz ML350

    Alman otomotiv devi Mercedes, küresel çapta 1 milyona yakın aracını geri çağırıyor. Söz konusu geri çağırmanın, araçların fren sistemini etkileyebilecek bir sorun nedeniyle yapıldığı ifade ediliyor.

    Mercedes'den yapılan açıklamada, fren sisteminin önemli unsurlarından biri olan fren servosunun montaj noktasında meydana gelebilecek ileri düzeyde korozyon nedeniyle parçanın işlevini yitirebileceği ve sürücünün aracı durdurmakta zorluk yaşayabileceği belirtilmiş.

    Buna göre, özellikle çok sert bir frenlemenin fren servosunda mekanik bir zarara yol açabileceği ifade ediliyor. Bu durumun nadiren yaşanabileceği belirtilse de aracı servis freni ile yavaşlatmanın mümkün olmayacağı, bu nedenle kaza ve yaralanma riskinin artacağı söyleniyor. Öte yandan, söz konusu arızadan kaynaklı bir kaza yaşanıp yaşanmadığı henüz belli değil.

    Alman üreticinin küresel geri çağırma programı 2004 ve 2015 yılları arasında üretilen 993.407 aracı kapsıyor. Yukarıda bahsi geçen arızaya konu olabilecek araçlar ise Mercedes-Benz ML, Mercedes-Benz GL ve Mercedes-Benz R Serisi olarak listelenmiş. Bu araçlardan yaklaşık 300 bin tanesinin ABD'de olduğu ifade ediliyor.

    Gelen bilgiye göre Mercedes, durumdan etkilenen araçları incelemeye başladı ve gerekli tüm bileşenleri değiştireceğini söyledi. Alman üretici, yukarıdaki tanıma uyan araç sahiplerine inceleme yapılana kadar araçlarını kullanmamalarını öneriyor.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 19 saat önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 3 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 3 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 4 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 5 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 5 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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