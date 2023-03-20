Mercedes, tüm odağını ve kaynağını elektrikli araçlara yönlendiriyor

Tam Boyutta Gör Alman otomobil üreticisi Mercedes, tıpkı Volkswagen gibi vizyonunu elektrikli otomobillere çevirdi. İçten yanmalı motorları tozlu raflara kaldırmayı planlayan Gümüş Oklar, bunu yapabilmek için üretim tesislerinde ciddi bir yatırıma ihtiyaç duyuyor.

Mercedes, elektrikli otomobil yatırımlarını büyütüyor

Automobilwoche dergisi otomobil üreticisi Mercedes’in, elektrikli araçlara geçmeye ve emisyonları azaltmaya hazırlanırken önümüzdeki yıllarda Çin, Almanya ve Macaristan'daki tesislerini modernize etmek için milyarlarca dolar yatırım yapacağını bildirdi.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Avrupa Birliği, bu on yılın sonuna kadar binek araç başına CO2 emisyonlarını 2020'ye kıyasla yarı yarıya azaltma hedefi koymuştu. Ek olarak fosil yakıtlı araçların satışını sona erdirmek için son tarihi 2035 olan bir anlaşmanın üzerinde de çalışıyor.

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Mercedes ise pazar koşullarının izin verdiği ölçüde, bu on yılın sonuna kadar elektriğe geçmeye hazır gibi görünüyor. Dergiye konuşan üretim müdürü Joerg Burzer, "Yükseltme için tesis başına üç haneli milyonluk yatırımlar yapıyoruz" diyerek, bu yatırımların Pekin, Rastatt ve Kecskemet'teki fabrikalarda olacağını söyledi. Mercedes, önümüzdeki aylarda Almanya'da bulunan Rastatt fabrikasında çalışmalara başlayacak. 2024’ten itibaren ise kompakt araç platformu MMA'nın ilk modeli burada üretilecek. Bununla birlikte bu fabrikada üretilen model sayısı da yediden dörde düşürülecek. Tüm bunlara ek olarak ABD’deki teşviklerle birlikte Mercedes, Tuscaloosa'daki tesisini de büyütmeyi planlıyor.

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Mercedes, elektrikli arabalar için milyarlarda dolar harcayacak