Mercedes, tüm odağını ve kaynağını elektrikli araçlara yönlendiriyor

Mercedes, elektrikli otomobil yatırımlarını büyütüyor
Automobilwoche dergisi otomobil üreticisi Mercedes’in, elektrikli araçlara geçmeye ve emisyonları azaltmaya hazırlanırken önümüzdeki yıllarda Çin, Almanya ve Macaristan'daki tesislerini modernize etmek için milyarlarca dolar yatırım yapacağını bildirdi.
Mercedes ise pazar koşullarının izin verdiği ölçüde, bu on yılın sonuna kadar elektriğe geçmeye hazır gibi görünüyor. Dergiye konuşan üretim müdürü Joerg Burzer, "Yükseltme için tesis başına üç haneli milyonluk yatırımlar yapıyoruz" diyerek, bu yatırımların Pekin, Rastatt ve Kecskemet'teki fabrikalarda olacağını söyledi. Mercedes, önümüzdeki aylarda Almanya'da bulunan Rastatt fabrikasında çalışmalara başlayacak. 2024’ten itibaren ise kompakt araç platformu MMA'nın ilk modeli burada üretilecek. Bununla birlikte bu fabrikada üretilen model sayısı da yediden dörde düşürülecek. Tüm bunlara ek olarak ABD’deki teşviklerle birlikte Mercedes, Tuscaloosa'daki tesisini de büyütmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)