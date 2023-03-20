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    Mercedes, tüm odağını ve kaynağını elektrikli araçlara yönlendiriyor

    En büyükten en küçüğüne kadar otomobil üreticileri, elektrikli arabalara yönelmiş durumda. Şimdi de Mercedes, elektrikli otomobil üretimi için milyarlarca dolar harcayacağını duyurdu.
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    Mercedes, elektrikli arabalar için milyarlarda dolar harcayacak Tam Boyutta Gör
    Alman otomobil üreticisi Mercedes, tıpkı Volkswagen gibi vizyonunu elektrikli otomobillere çevirdi. İçten yanmalı motorları tozlu raflara kaldırmayı planlayan Gümüş Oklar, bunu yapabilmek için üretim tesislerinde ciddi bir yatırıma ihtiyaç duyuyor.

    Mercedes, elektrikli otomobil yatırımlarını büyütüyor

    Automobilwoche dergisi otomobil üreticisi Mercedes’in, elektrikli araçlara geçmeye ve emisyonları azaltmaya hazırlanırken önümüzdeki yıllarda Çin, Almanya ve Macaristan'daki tesislerini modernize etmek için milyarlarca dolar yatırım yapacağını bildirdi.

    Mercedes, elektrikli arabalar için milyarlarda dolar harcayacak Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Avrupa Birliği, bu on yılın sonuna kadar binek araç başına CO2 emisyonlarını 2020'ye kıyasla yarı yarıya azaltma hedefi koymuştu. Ek olarak fosil yakıtlı araçların satışını sona erdirmek için son tarihi 2035 olan bir anlaşmanın üzerinde de çalışıyor.

    Mercedes ise pazar koşullarının izin verdiği ölçüde, bu on yılın sonuna kadar elektriğe geçmeye hazır gibi görünüyor. Dergiye konuşan üretim müdürü Joerg Burzer, "Yükseltme için tesis başına üç haneli milyonluk yatırımlar yapıyoruz" diyerek, bu yatırımların Pekin, Rastatt ve Kecskemet'teki fabrikalarda olacağını söyledi. Mercedes, önümüzdeki aylarda Almanya'da bulunan Rastatt fabrikasında çalışmalara başlayacak. 2024’ten itibaren ise kompakt araç platformu MMA'nın ilk modeli burada üretilecek. Bununla birlikte bu fabrikada üretilen model sayısı da yediden dörde düşürülecek. Tüm bunlara ek olarak ABD’deki teşviklerle birlikte Mercedes, Tuscaloosa'daki tesisini de büyütmeyi planlıyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 22 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 2 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 3 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 5 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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