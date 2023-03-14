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    Volkswagen’dan elektrikli arabalar için “5 yıllık kalkınma planı”

    Otomobil üreticisi Volkswagen, elektrikli otomobil hedeflerini gerçekleştirmek için kapsamlı bir plan hazırladı. Volkswagen, 5 yıl içinde elektrikli arabalar için 193 milyar dolar harcayacak.
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    Volkswagen, yaptığı açıklamada, önümüzdeki beş yıl içinde batarya üretimi ve Kuzey Amerika operasyonları da dahil olmak üzere 180 milyar Euro (192,76 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını ve içten yanmalı motorlara yapılan harcamaların 2025'ten itibaren azalacağını söyledi.

    Volkswagen, 5 yılda 193 milyar dolar harcayacak

    Volkswagen, 2030 yılına kadar dünya çapında sattığı otomobillerin yüzde 50’sinin elektrikli araç (EV) olmasını hedefliyor. Bu bağlamda çizilen bu “5 yıllık kalkınma planı” firma için kritik öneme sahip. Zira Volkswagen, beş yıllık yatırım bütçesinin üçte ikisinden fazlası elektrifikasyon ve dijitalleşmeye ayırmış durumda. Bu oran bir yıl önce yayınladığı beş yıllık planda yüzde 56 idi.

    Genişletilmiş son planda batarya tesisleri ve hammaddeler için 15 milyar Euro bütçe ayrılırken Scout markası için Kuzey Carolina'da kurulan bir tesis için 2 milyar Euro harcanacak. Volkswagen aynı zamanda içten yanmalı motor teknolojisine yapılacak yatırımın 2025 yılında zirve yapacağını ve o tarihten itibaren azalacağının da altını çiziyor. Bunun yanında Şirketin Audi'den Bentley'e kadar uzanan tüm markalarının borsaya açılacağı da söyleniyor.

    İçten yanmalı motor yatırımları azaltılacak

    Volkswagen elektrikli arabalar için 5 yıllık dev yatırım yapıyor Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, tedarik zincirindeki zorluklara rağmen teslimatlarında yüzde 14 artış elde ederken gelirlerinde de yüzde 10 ila 15 arasında bir artış yaşadı. Bunun yanında Volkswagen, hedeflerini gerçekleştirmek için hızlı bir başlangıç da yaptı. Geçtiğimiz gün, Volkswagen, Avrupa dışındaki ilk batarya tesisinin Kanada'da olacağını ve üretimin 2027'den itibaren başlayacağını duyurdu.

    Yönetim kurulu üyesi Thomas Schmall, Avrupa'nın ne gibi teşvikler sunacağını öğrenene kadar bir sonraki Avrupa tesisinin yeri konusunda karar vermek için acele etmediklerini söyledi. Dolayısıyla Volkswagen’ın cazip bir teşvik aradığını söyleyebiliriz. Bilindiği üzere Ford, Avrupa’nın en büyük batarya tesisini Ankara’da kuracağını duyurmuştu. Volkswagen’ın bu kararsızlığı Türkiye tarafından değerlendirilirse önemli bir otomotiv gücü elde edilebilir.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    P
    pskillercheto 57 dakika önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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