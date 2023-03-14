Volkswagen’dan elektrikli arabalar için “5 yıllık kalkınma planı”

- Volkswagen, 5 yılda 193 milyar dolar harcayacak
- İçten yanmalı motor yatırımları azaltılacak
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Volkswagen, 5 yılda 193 milyar dolar harcayacak
Volkswagen, 2030 yılına kadar dünya çapında sattığı otomobillerin yüzde 50’sinin elektrikli araç (EV) olmasını hedefliyor. Bu bağlamda çizilen bu “5 yıllık kalkınma planı” firma için kritik öneme sahip. Zira Volkswagen, beş yıllık yatırım bütçesinin üçte ikisinden fazlası elektrifikasyon ve dijitalleşmeye ayırmış durumda. Bu oran bir yıl önce yayınladığı beş yıllık planda yüzde 56 idi.
Genişletilmiş son planda batarya tesisleri ve hammaddeler için 15 milyar Euro bütçe ayrılırken Scout markası için Kuzey Carolina'da kurulan bir tesis için 2 milyar Euro harcanacak. Volkswagen aynı zamanda içten yanmalı motor teknolojisine yapılacak yatırımın 2025 yılında zirve yapacağını ve o tarihten itibaren azalacağının da altını çiziyor. Bunun yanında Şirketin Audi'den Bentley'e kadar uzanan tüm markalarının borsaya açılacağı da söyleniyor.
İçten yanmalı motor yatırımları azaltılacak
Yönetim kurulu üyesi Thomas Schmall, Avrupa'nın ne gibi teşvikler sunacağını öğrenene kadar bir sonraki Avrupa tesisinin yeri konusunda karar vermek için acele etmediklerini söyledi. Dolayısıyla Volkswagen’ın cazip bir teşvik aradığını söyleyebiliriz. Bilindiği üzere Ford, Avrupa’nın en büyük batarya tesisini Ankara’da kuracağını duyurmuştu. Volkswagen’ın bu kararsızlığı Türkiye tarafından değerlendirilirse önemli bir otomotiv gücü elde edilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)