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    Türkiye'de üretilecek yeni Mitsubishi Colt'tan ilk teaser geldi

    Renault'nun Bursa'daki fabrikasında üretilecek Mitsubishi modeli resmi olarak açıklandı. 2023'te piyasaya sürülmesi planlanan yeni nesil Mitsubishi Colt, Clio'yu temel alacak ve Türkiye'de üretilecek.
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    Türkiye'de üretilecek yeni Mitsubishi Colt'tan ilk teaser geldi
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    Renault'nun Bursa'da Mitsubishi'ye ait bir model üretebileceğini geçtiğimiz aylarda siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Bugün ilk ipucu görseli paylaşılan yeni Mitsubishi Colt'un Bursa'da üretileceği açıklandı.

    2023'te piyasaya sürülmesi beklenen yeni Mitsubishi Colt, CMF-B platformu üzerine geliştirilecek. Gövde panellerinin büyük kısmını Clio ile paylaşacak. Zaten paylaşılan ipucu görselindeki tasarımın da ön bölüm haricinde doğrudan Clio'dan alındığını görmek mümkün. Genel silüet, ön kaputtaki çizgiler, omuz çizgisi ve C sütununa gizlenmiş kapı kolları bunu açıkça gösteriyor.

    Yeni nesil Mitsubishi Colt'un yan tarafındaki 'Hybrid EV' rozeti, kompakt modelin hibrit sisteme sahip olacağını gösteriyor. Bu noktada Renault Clio E-Tech'teki sistemi Colt'ta da görmek sürpriz olmaz. Söz konusu sistem Clio üzerinde 1.6 litre dört silindirli atmosferik benzinli ünite, iki elektrik motoru ve 1.2 kWsa bataryadan oluşuyor.

    Elektrik motorlarından biri HSG (yüksek voltajlı marş jeneratörü) görevi görürken, benzinli ünite ve diğer elektrik motorunun kombinasyonuyla 140 beygir güç üretiliyor. Clio E-Tech için yapılan açıklamada otomobilin şehir içinde yüzde 80 oranda elektrikli modda çalıştığı belirtilmişti.

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    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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