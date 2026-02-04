BYD ultra hızlı şarj ünitelerini yeniliyor; Yeni tasarımla güç 1200 kW’a çıkıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör "Flash Charger" adını verdiği süper hızlı şarj istasyonlarını geçtiğimiz Mart ayında tanıtan BYD, ilk aşamada 1360 kW'a kadar güç sunan bu istasyonları daha da geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'de ortaya çıkan görüntüler, şirketin ikinci nesil Flash Charger’ları piyasaya sürmeye hazırlandığını gösterdi.

Çin’in sosyal medya platformu Xiaohongshu’da (RedNote) paylaşılan fotoğraflara göre BYD’nin yeni nesil şarj üniteleri 1000V DC mimari üzerine kurulu. Şarj tabancasının üzerindeki etiketlerde 1200 kW’a kadar güç ibaresi yer alıyor. Bazı etiketlerde ise 1500 kW ve 2100 kW değerleri görülüyor. Bunların çift tabancalı sistemin toplam çıkış gücünü ya da istasyon bazlı maksimum kapasiteyi ifade ettiği düşünülüyor ama bu konu henüz netleşmiş değil. İlk nesilde 1360 kW’lık gücün iki tabanca aynı anda kullanıldığında sunulduğu düşünülürse, yeni sistemde hem tepe gücün hem de güç dağıtım mimarisinin elden geçirilmiş olması muhtemel görünüyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafında da dikkat çekici değişiklikler var. Önceki gümüş renkli Flash Charger’larda olduğu gibi yeni sistemde de ayrı bir güç kabini ve tampon (buffer) batarya üniteleri bulunuyor. Bu bataryalar, şebekeden çekilen anlık yükü dengeleyerek kurulum sürecini kolaylaştırıyor ve şebeke üzerindeki pik yük baskısını azaltıyor. Böylece altyapının izin verdiği maksimum gücün altında kalma zorunluluğu ortadan kalkıyor; istasyon, araç talep ettiğinde yüksek gücü kısa süreliğine batarya üzerinden sağlayabiliyor. Turkuaz renkli kabinlerin daha rafine, yuvarlatılmış hatlara sahip olduğu görülüyor. Turkuazın Çin’de yüksek hızlı şarjı simgeleyen bir görsel kod hâline geldiği belirtiliyor.

Sadece rengin değil şarj direğinin formunun da değiştiği görülüyor. İkinci nesil Flash Charger, T şeklinde bir şarj direği tasarımına sahip. Bu üst kısım, kabloların yatay eksende kayarak aracın her iki yanına uzatılabilmesini sağlıyor. Ayrıca bu tasarım, akaryakıt pompalarına benzer şekilde aracın diğer tarafından da erişime imkân tanıyor.

Şarj süreleri 5–10 dakika bandına indikçe kullanım alışkanlıklarının da “park et ve bekle” modelinden “kısa süreli dur-kalk” modeline evrilmesi bekleniyor. İstasyonların sundurma altında konumlandırılması da bu benzerliği güçlendiriyor.

1000V Destekleyen Otomobillerin Sayısı Giderek Artacak

Tam Boyutta Gör Elbette bu kadar yüksek güçten faydalanmak için uygun araç mimarisi gerekiyor. BYD’nin hâlihazırda satışta olan Tang L ve Han L modelleri, 10C şarj desteği sayesinde 5 dakikada yaklaşık 400 kilometre menzil ekleyebiliyor. Şirketin kısa süre önce tanıttığı Ocean 8 Sedan (Seal 08) ve Ocean 8 SUV (Sealion 08) modellerinin de aynı 1000V platformu kullanması bekleniyor. Ayrıca casus fotoğraflarda görülen Tang 9’un arka planında yeni nesil Flash Charger’ın yer alması, bu ekosistemin amiral gemisi modellerle birlikte genişleyeceğini düşündürüyor. BYD’nin premium markaları Yangwang, Fang Cheng Bao ve Denza’nın da bu yıl ürün gamlarının büyük bölümünde 1000V mimariye geçmesi bekleniyor.

İddialar bununla da sınırlı değil. Yeni nesil DM-i 6.0 plug-in hibrit sisteminde 400 kilometreye kadar elektrikli menzil ve “flash charging” desteği konuşuluyor. Her ne kadar bu modeller tam megawatt seviyesinde güç kabul edemeyecek olsa da mevcut PHEV standartlarının çok ötesinde şarj hızları gündemde.

Bugün Çin'de 20 milyondan fazla şarj noktası bulunuyor ve 2027’ye kadar bu sayının 28 milyona çıkarılması planlanıyor. BYD’nin kurulumunu sürdürdüğü on binlerce Flash Charger, Çin ölçeğinde toplamın küçük bir bölümünü oluştursa da ana ulaşım arterlerine ve havalimanları gibi yüksek sirkülasyonlu noktalara yerleştirildiklerinde uzun yolculuk sürelerini ciddi biçimde kısaltabilir.

Megawatt seviyesinde şarj sunan istasyonlar, daha düşük hızlarda (örneğin 100 kW) şarj olan araçlarla geriye dönük uyumlu olacak. Ancak bu durum, yüksek kapasiteli bir ünitenin potansiyelinin altında kullanılmasına yol açabilir. Eğer yavaş şarj olan araçlar bu noktaları uzun süre meşgul ederse, altyapı verimliliği düşebilir. Dakika bazlı ücretlendirme ya da kWh ile süreyi birlikte hesaba katan hibrit modeller bu soruna çözüm olabilir.

Çin'in araçlarda gizli kapı kolu yasağı 2027'de yürürlüğe girecek 13 sa. önce eklendi

BYD, Flash Charger'ları Avrupa'ya da Getirecek

Tam Boyutta Gör BYD, megawatt seviyesindeki Flash Charger’ları Avrupa’ya da taşımayı planlıyor. Ancak Avrupa pazarında 10C şarjı destekleyen araç sayısı şu an için oldukça sınırlı. 5C üzeri şarj kabul edebilen model sayısı da düşük. Bu nedenle ilk etapta kurulumların belirli lokasyonlarla sınırlı kalması muhtemel görünüyor.

Genel tabloya bakıldığında BYD’nin yalnızca şarj gücünü artırmakla kalmadığı, tasarım, şebeke entegrasyonu ve kullanım senaryoları üzerinde de yoğun biçimde çalıştığı görülüyor. Araç tarafındaki 1000V dönüşümü ile istasyon tarafındaki megawatt ölçekli altyapı bir araya geldiğinde, “5 dakikalık şarj” kavramı Çin’de standart hâle gelebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: