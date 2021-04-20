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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mercedes'in elektrik atağı Concept EQT ile devam edecek: İşte paylaşılan yeni teaser

    Geçtiğimiz yıl duyurduğu yeni T-Serisi ile hafif ticari araç segmentine yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Alman üretici, ilk olarak ailenin elektrikli üyesi EQT'yi karşımıza çıkaracak.
    20 Nisan 2021, 23:30 (1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Mercedes'in elektrik atağı Concept EQT ile devam edecek: İşte paylaşılan yeni teaser
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    Kısa süre önce elektrikli lüks sedan modeli EQS'in örtüsünü kaldıran Mercedes hız kesmiyor. Alman marka şimdi de önümüzdeki ay tanıtacağı yeni elektrikli modeli Concept EQT'nin ipucu görselini paylaştı.

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    Paylaşılan görselde aracın ön bölümüne ilişkin bir silüet bizleri karşılıyor. Buradan hafif ticari araç sınıfında yer alacak EQT'nin binek araç tarafındaki kardeşleri gibi premium bir görünüme sahip olacağını görebiliyoruz. Bu arada isimdeki Concept ifadesinden karşımıza çıkacak aracın nihai ürün olmadığını anlayabiliyoruz fakat Mercedes bu noktada devreye girerek bu aracın 'seri üretime yakın' bir versiyon olduğunu belirterek fazla bir değişim olmayacağının sinyallerini veriyor.

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    Peki nereden çıktı bu EQT? Hatırlanacak olursa Mercedes geçtiğimiz yılın ortasında T-Serisi isminde yeni bir model serisi duyurmuştu. Bu seri tıpkı Citan gibi hafif ticari araç sınıfında olacak. Şirket, Citan ile ticari amaçlı müşterilere, T-Serisi ile ailelere hitap edecek. Mercedes, 'Önce Elektrik' stratejisi kapsamında ilk olarak tamamen elektrikli EQT'nin örtüsünü kaldıracak. Bir başka deyişle EQT, yeni T-Serisi’nin öncüsü olarak konumlanıyor diyebiliriz.

    Concept EQT'nin dijital dünya lansmanı 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 12.00’de gerçekleştirilecek. Daimler Baş Tasarım Sorumlusu Gorden Wagener ve Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Başkanı Marcus Breitschwerdt, Concept EQT’nin öne çıkan özelliklerini ve küçük hafif ticari segmentindeki elektrikli geleceğe dair merak edilenleri bu etkinlikte paylaşacak. Concept EQT'nin seri üretim versiyonunu göreceğimiz tarih ise henüz belli değil.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    K kordexa 8 dk. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Teaser ne ya?

    tanıtım de kesit de ya da bulun Türkçe karşılığını... nedir bu dilden utanma takıntısı ya
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mercedes mühendislerinin çok önceden beri otomobil sektöründe konfor, performans ve teknoloji konularındaki yeteneklerini gördükten sonra elektrikli otomobillerde bu kadar ağırdan almasını anlamak çok güç.
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    D Drummerrrr (Redlm Gdd) 22 dk. ( Mesaj Silindi ) celeroni
    Genel olarak butun markalar mesafeli yaklasti cunku hali hazirda icten yanmali motorlari rahatca ve sorunsuz satabiliyorlardi bence iklim krizinden sonra butun markalar acilan arayi kapatmaya calisiyor bu noktada haklisiniz birazdaha erken baslanabilinirdi.
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