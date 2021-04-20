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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ölümlü Tesla kazasına Elon Musk'tan ilk açıklama geldi: Otopilot devrede değildi

    Elon Musk kısa süre önce meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ölümlü Tesla kazasını yorumladı. Tesla'nın patronu kaza anında otopilot modunun devrede olmadığını söyledi.
    20 Nisan 2021, 16:50 (Güncellendi, 1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Ölümlü Tesla kazasına Elon Musk'tan ilk açıklama geldi: Otopilot devrede değildi
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    Tesla'nın patronu Elon Musk, geçen hafta sonu meydana gelen ölümlü Tesla kazasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Amerikalı girişimci "elektrikli otomobilden elde edilen veriler kaza anında otopilot modunun devrede olmadığını gösteriyor" dedi.

    Ayrıca Bkz. "Otopilot modundaki Tesla kaza yaptı, 2 kişi hayatını kaybetti"

    İlginizi Çekebilir Avatar Otopilot modundaki Tesla kaza yaptı, 2 kişi hayatını kaybetti

    Wall Street Journal'in haberine yorum yapan bir Twitter kullanıcısı Tesla'daki otopilot modunun sürücünün ellerini direksiyondan çekmesinden 10 saniye sonra kapandığını hatırlattı. Elon Musk ise bu kullanıcıya "olayı WJS gazetecilerinden bile daha iyi araştırdığını" söyledi.

    "Araç sahibi Tam Otonom Sürüş özelliği satın almadı"

    Tesla CEO'su Elon Musk konuyla ilgili açıklamasında: "Şimdiye kadar elde edilen veriler kaza sırasında otopilotun devrede olmadığını ve söz konusu araç için FSD (Tam Otonom Sürüş) özelliğinin satın alınmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    Deneyimli yönetici ayrıca otopilotun devreye girebilmesi için yolda şeritlerin olması gerektiğini ancak kazanın olduğu yerde şerit çizgisi bulunmadığını sözlerine ekledi. Peki kaza nasıl gerçekleşmişti?

    Ölümlü Tesla kazasına Elon Musk'tan ilk açıklama geldi: Otopilot devrede değildi
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    Kaza nasıl meydana gelmişti?

    Biri 59 diğeri ise 69 yaşındaki iki kişinin hayatını kaybettiği ölümlü Tesla kazası geçen hafta sonu Amerika'nın Houston şehrinde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre yüksek hızda seyreden 2019 Tesla Model S marka araç virajı alamayıp ağaca çarptı ve sonrasında alev aldı.

    Aracın içinde yer alan kurbanlardan birinin cesedi ön yolcu koltuğunda, diğerininki ise arka koltukta bulundu. Polis memurları tarafından yapılan ön soruşturmada, kaza anında sürücü koltuğunda kimsenin bulunmadığı sonucuna varıldı. Ancak olayın tam olarak açıklığa kavuşabilmesi için daha fazla kanıtın ortaya çıkması gerekecek.



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    Amd64x2 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    "Araç sahibi Tam Otonom Sürüş özelliği satın almadı"

    Gaz firen opsiyonel değildir inşallah
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 24 dk. ( Mesaj Silindi ) Amd64x2
    Olay açıklığa kavuşmuş ama açıklama motomot, yukardaki yorumu hakediyor. puhahahaha:)))
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    monacomen 43 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Otoplot o esnada bitcoin ve dogecoin kazmakla meşguldür. Sürü ise coinlerinin inip çıkışını takip etmekten telefondan başını kaldıramamıştır. Hep Elon'ın başının altından çıkıyor bunlar...
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    LathspeLL (Erhan Güçel) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kaza şartları bana da tuhaf gelmişti. Otopilot için fazla hızlı olmuş kaza, direkt otopilotla alakası yok diye düşünmüştüm. Ama Elon'un dediği gibi şerit olayı aklıma gelmemişti.

    Ama @Hobar'ın yukarda yazdığı gibi, asıl endişe aslında alevin 4 saatte söndürülememesi. Güvenlik açısından korkuya neden olabilir.
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 22 dk. ( Mesaj Silindi ) LathspeLL
    Lityum bataryalar yapısı itibariyle yanma halinde özel ekipmanlarla söndürülüyor, burada öyle bir durum için hazırlık olmadığından uzun sürmüş belli ki :(
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    Hobar (Emrah Karaçam) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kazayı otopilot yapmış olması veya olmamasının pek önemi yok. Sonuçta insan da kaza yapıyor. Burda önemli olan aracın kazadan sonra alev alarak yanması. Bildiğim kadarıyla da Tesla'da ilk yanma olayı değil bu. Normal araçlar da kazadan sonra alev alabiliyor ama elektirkli araçlar için bu biraz daha kolay sanki.
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    viper17 (A ...) 43 dk. ( Mesaj Silindi ) Hobar
    Tesla Model S yol tutuşu harika bir araba. Ekonomi sıfını gibi dandik bir yol tutuşa sahip değil. Yüksek hızda normal bir arabanın içinde olsalardı bile büyük ihtimalle canlı çıkamazlardı.
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    Moueson 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Elon Musk artık kabul etmeli sürücüsüz araç fikri teorik olarak akla mantıklı geliyor ama gerçek hayatta uygulaması zor bir fikir . Daha ne kadar kişi Tesla yüzünden hayatını kaybedecek merak ediyorum doğrusu.
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    P proixewety 45 dk. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Canım benim bir senede kaç kişi sürücülü arabanın içinde can veriyor hiç baktın mı? Tesla çok ön planda olduğu için her hata dünya gündemine oturuyor. İlla ki hatalar olacak bu Tesla çok güvenli demek değil daha oto pilot sistemi bile olsa her an tetikte olmak lazım
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    viper17 (A ...) 43 dk. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Burada arabanın ne suçu var? Yukarıda yazdığım gibi Tesla Model S harika bir yol tutuşa sahip.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    tmm tmm inandık
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