Ölümlü Tesla kazasına Elon Musk'tan ilk açıklama geldi: Otopilot devrede değildi

Tam Boyutta Gör

Tesla'nın patronu Elon Musk, geçen hafta sonu meydana gelen ölümlü Tesla kazasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Amerikalı girişimci "elektrikli otomobilden elde edilen veriler kaza anında otopilot modunun devrede olmadığını gösteriyor" dedi.

Ayrıca Bkz. "Otopilot modundaki Tesla kaza yaptı, 2 kişi hayatını kaybetti"

İlginizi Çekebilir

Otopilot modundaki Tesla kaza yaptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Wall Street Journal'in haberine yorum yapan bir Twitter kullanıcısı Tesla'daki otopilot modunun sürücünün ellerini direksiyondan çekmesinden 10 saniye sonra kapandığını hatırlattı. Elon Musk ise bu kullanıcıya "olayı WJS gazetecilerinden bile daha iyi araştırdığını" söyledi.

"Araç sahibi Tam Otonom Sürüş özelliği satın almadı"

Tesla CEO'su Elon Musk konuyla ilgili açıklamasında: "Şimdiye kadar elde edilen veriler kaza sırasında otopilotun devrede olmadığını ve söz konusu araç için FSD (Tam Otonom Sürüş) özelliğinin satın alınmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Deneyimli yönetici ayrıca otopilotun devreye girebilmesi için yolda şeritlerin olması gerektiğini ancak kazanın olduğu yerde şerit çizgisi bulunmadığını sözlerine ekledi. Peki kaza nasıl gerçekleşmişti?

Tam Boyutta Gör

Kaza nasıl meydana gelmişti?

Biri 59 diğeri ise 69 yaşındaki iki kişinin hayatını kaybettiği ölümlü Tesla kazası geçen hafta sonu Amerika'nın Houston şehrinde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre yüksek hızda seyreden 2019 Tesla Model S marka araç virajı alamayıp ağaca çarptı ve sonrasında alev aldı.

Aracın içinde yer alan kurbanlardan birinin cesedi ön yolcu koltuğunda, diğerininki ise arka koltukta bulundu. Polis memurları tarafından yapılan ön soruşturmada, kaza anında sürücü koltuğunda kimsenin bulunmadığı sonucuna varıldı. Ancak olayın tam olarak açıklığa kavuşabilmesi için daha fazla kanıtın ortaya çıkması gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.