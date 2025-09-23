Giriş
    Küçük aerodinamik dokunuşlar elektrikli araç menzilini artırıyor

    Mercedes-Benz, yeni elektrikli CLA’da aerodinamik tasarım dokunuşlarıyla menzili artırıyor, kabin sessizliğini yükseltiyor. Şirket yılda 370 km ek menzil sunduğunu aktarıyor.

    Küçük aerodinamik dokunuşlar elektrikli araç menzilini artırıyor Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, elektrikli araçlarda verimlilik ve sürüş keyfini artırmak için aerodinamiği mühendisliğin merkezine koymaya devam ediyor. Markanın en yeni elektrikli CLA modeli, geliştirilmiş hava akışı sayesinde hem daha uzun menzil hem de daha sessiz bir sürüş sunuyor.

    Küçük dokunuşlar anlamlı etki yapıyor

    Şirket, sürtünme katsayısındaki (Cd) her 0,01’lik düşüşün menzili yaklaşık yüzde 2,5 artırdığını belirtiyor. Bu da yılda ortalama 15 bin kilometre yol yapan bir sürücü için yaklaşık 370 kilometre ek menzil anlamına geliyor. Bu da standart bir elektrikli araç için neredeyse bir tam şarj menziline denk.

    Küçük aerodinamik dokunuşlar elektrikli araç menzilini artırıyor Tam Boyutta Gör
    Mercedes’in düşük sürtünme arayışı onlarca yıl öncesine dayanıyor. 1984’teki W124 modelinde 0,29 Cd değerine ulaşan marka, 2014 CLA Coupe ile 0,22’ye, EQS ile ise 0,20’ye kadar indi. Yeni CLA’da bu değer 0,21 olarak kaydedildi. Daha da iddialı olan VISION EQXX konsepti ise 0,17 Cd ile rekor seviyeye yaklaştı.

    Yeni CLA’da mühendisler hava akışını her varyant için optimize etti. Çift renkli kaplamalara sahip aerodinamik jantlar, EQS ve EQE’den esinlenen neredeyse tamamen kapalı alt gövde yapısı ve sıkılaştırılmış gövde sızdırmazlığı, aracın düşük sürtünme değerine katkı sağladı. Öte yandan kabin sessizliği ve sürüş konforunu iyileştirmek için aeroakustik tünellerde kapsamlı testler gerçekleştirildi. Mercedes ek olarak yoğun yağmurda görüşü iyileştirmek için de çeşitli aero düzenlemeleri yapıyor.

    Mercedes-Benz’in aerodinamik çalışmaları neredeyse bir yüzyıl öncesine, 1930’lara kadar uzanıyor. Wunibald Kamm’ın tasarımları, ilk tam boyutlu rüzgar tüneli ve çeşitli prototip testleri ile başlayan bu miras, günümüzde Sindelfingen ve Untertürkheim’daki gelişmiş aeroakustik ve rüzgâr tüneli platformları ile devam ediyor. Bu tesisler, markanın elektrikli araçlarda menzili artırma ve konforu yükseltme hedeflerini destekliyor.

