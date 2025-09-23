Küçük aerodinamik dokunuşlar elektrikli araç menzilini artırıyor

Küçük dokunuşlar anlamlı etki yapıyor
Şirket, sürtünme katsayısındaki (Cd) her 0,01’lik düşüşün menzili yaklaşık yüzde 2,5 artırdığını belirtiyor. Bu da yılda ortalama 15 bin kilometre yol yapan bir sürücü için yaklaşık 370 kilometre ek menzil anlamına geliyor. Bu da standart bir elektrikli araç için neredeyse bir tam şarj menziline denk.
Yeni CLA’da mühendisler hava akışını her varyant için optimize etti. Çift renkli kaplamalara sahip aerodinamik jantlar, EQS ve EQE’den esinlenen neredeyse tamamen kapalı alt gövde yapısı ve sıkılaştırılmış gövde sızdırmazlığı, aracın düşük sürtünme değerine katkı sağladı. Öte yandan kabin sessizliği ve sürüş konforunu iyileştirmek için aeroakustik tünellerde kapsamlı testler gerçekleştirildi. Mercedes ek olarak yoğun yağmurda görüşü iyileştirmek için de çeşitli aero düzenlemeleri yapıyor.
Mercedes-Benz'in aerodinamik çalışmaları neredeyse bir yüzyıl öncesine, 1930'lara kadar uzanıyor. Wunibald Kamm'ın tasarımları, ilk tam boyutlu rüzgar tüneli ve çeşitli prototip testleri ile başlayan bu miras, günümüzde Sindelfingen ve Untertürkheim'daki gelişmiş aeroakustik ve rüzgâr tüneli platformları ile devam ediyor. Bu tesisler, markanın elektrikli araçlarda menzili artırma ve konforu yükseltme hedeflerini destekliyor.