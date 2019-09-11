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Mercedes'in elektrikli SUV modeli 2020'de Türkiye'de

Türkiye'de elektrikli otomobil seçeneklerini artıracaklarını belirten Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz EQC'nin 2020'de Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes'in elektrikli SUV modeli 2020'de Türkiye'de
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Frankfurt Otomobil Fuarı’nda yeni model ve konseptleriyle gövde gösterisi yapan Mercedes-Benz, tamamen elektrikli modellerin Türkiye’ye geliş tarihiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre, elektrikli Mercedes-Benz EQC’nin 2020 yılında ülkemize geleceği belirtildi.

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, ‘Emisyonsuz Gelecek’ konsepti doğrultusunda Türkiye’de tamamen elektrikli otomobil seçeneklerini artıracaklarını ifade etti. Bekdikhan, “2018’de tamamen elektrikli smart EQ ile başladığımız emisyonsuz araç satışlarımızı 2020 yılında Mercedes-Benz EQC ile sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Ayrıca Bkz. "48 inç multimedya ekranına sahip Byton M-Byte elektrikli SUV, nihai tasarımıyla Frankfurt'ta"

Şükrü Bekdikhan sözlerine şöyle devam etti: “Her segmentte tamamen elektrikli ya da şarj edilebilen hibrit seçenekleri sunarak müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda seçim yapabilecekleri, çevreye en düşük karbon ayak izini bırakan otomobillere sahip olmayı planlıyoruz. 2022 yılına kadar Mercedes-Benz otomobil portföyünün tamamında elektrikli motor seçeneği olacak.

Mercedes'in elektrikli SUV modeli 2020'de Türkiye'de
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Mercedes-Benz EQC özellikleri

Alman otomotiv devinin geçtiğimiz yıl tanıttığı Mercedes-Benz EQC modelinin ön ve arka aksında birer adet elektrik motoru bulunuyor. Toplamda 402 beygir güç ve 765 Nm torka sahip olan elektrikli SUV’un 0-100 km/s hızlanması 4.9 saniye sürüyor. 80 kWh’lık lityum iyon bataryadan güç alan model, tek şarjla 360 km’ye kadar menzil sunabiliyor. Hızlı şarj ile 40 dakikada yüzde 10 doluluktan yüzde 80 seviyesine şarj edilebilen Mercedes-Benz EQC’nin içerisinde şirketin yeni MBUX bilgi-eğlence sistemi kullanılıyor.

Almanya’da üretilen tamamen elektrikli Mercedes-Benz EQC’nin Avrupa fiyatı 80 bin euro civarında.



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aydinsukru 46 dk.
elektrikli suv tr de alan çıkmaz
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Bay Robot 1 sa.
Nasıl okunuyor acaba?
Bunu alan adam eküce 400üm var demez heralde...
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1ses1 38 dk. Bay Robot
Ceyranlı mersom var diyecek tabiki....
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Ussuz 1 sa.
Güzelmiş
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