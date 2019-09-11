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48 inç multimedya ekranına sahip Byton M-Byte elektrikli SUV, nihai tasarımıyla Frankfurt'ta

48 inç bilgi-eğlence ekranına sahip ilk otomobil olarak lanse edilen Byton M-Byte, sonunda üretime hazır versiyonuyla karşımıza çıktı. Araç 435 km'ye kadar menzil sunan iki farklı versiyona sahip.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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48 inç multimedya ekranına sahip Byton M-Byte elektrikli SUV, nihai tasarımıyla Frankfurt'ta
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Yakında piyasaya çıkacak elektrikli araçlar arasındaki en dikkat çekici modellerden biri olan Byton M-Byte SUV’un tasarımını pek çok kez gördük. Fakat aracın nihai tasarımı yani üretime hazır hali ilk kez Frankfurt’ta gösterildi.

48 inçlik dev bilgi-eğlence ekranına sahip ilk otomobil’ olarak lanse edilen Byton M-Byte SUV’un en dikkat çekici özelliği tabii ki bu ekran. Araçtaki ekran bolluğu, kokpit boyunca uzanan bu kavisli ekranla da bitmiyor. Sürücü ve ön yolcunun uzağında kalan bu ekranın kontrolü, direksiyonun merkezindeki 7 inçlik dokunmatik ekrandan ve ön koltuklar arasındaki 8 inçlik bir başka dokunmatik ekrandan yapılıyor. Tabii ki bu ekranlar dışında yüz tanıma, ses ve hareket algılama gibi işlemlerle de kontrol mümkün.

Ayrıca Bkz. "Makyajlı 2019 Mitsubishi L200 Türkiye fiyatı ve özellikleri"

Fuarın en ilgi çekici araçlarından biri olmayı başaran Byton M-Byte’ın giriş seviyesinde arka aks üzerine konumlandırılmış tek elektrik motoru bulunuyor. 200 kW (272 beygir) güç üreten bu motor, 72 kWh bataryadan beslenerek tek şarjla 360 kilometre (WLTP) menzile imkan tanıyor. Aracın aynı zamanda dört tekerlekten çekişli versiyonu da mevcut. Bu versiyonda, ön ve arkada bulunan iki elektrik motoru toplam 300 kW (408 beygir) güç üretiyor. 95 kWh’lık daha büyük bir bataryadan enerji alan motorlar 435 kilometre menzil sunuyor.

48 inç multimedya ekranına sahip Byton M-Byte elektrikli SUV, nihai tasarımıyla Frankfurt'ta
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Byton M-Byte elektrikli SUV, satıldığı bölgeye bağlı olarak 3.7 ve 22 kW arasında değişen AC şarj ve 150 kW’a kadar DC şarj desteği sunuyor. 150 kW şarj istasyonunda bataryanın yüzde 80 doluma ulaşması yaklaşık 35 dakika sürüyor. Bu da (çift motorlu versiyon için) yarım saat şarj ile 350 km menzil anlamına geliyor.

Şuanda Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunulan Byton M-Byte elektrikli SUV’un Avrupa başlangıç fiyatı 45 bin euro olarak belirlenmiş. Dünya genelinde 50 binin üzerinde ön sipariş aldığı söylenen aracın 2020’nin ortalarında satışa sunulması planlanıyor.



https://www.carscoops.com/2019/09/production-byton-m-byte-ev-retains-48-inch-digital-dash-starts-at-e45000/ Yorum Yaz
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