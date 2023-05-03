Tesla, indirimlerden sonra otomobil fiyatlarına zam yaptı

Tesla bu kez zam yaptı
Elon Musk'ın elektrikli araç şirketi Model 3 ve Model Y gibi araçlarının fiyatlarını ABD, Çin, Kanada ve Japonya'da arttırdı. Yapılan artışlar genel olarak minimal ölçekte tutuldu. Şirketin web sitesine göre, Çin'de Tesla'nın Model 3'ü 229.900 yuan olan önceki fiyatından 231.900 Çin yuanına (33.549 $) yükseldi. Model Y araba fiyatları ise 2,000 yuan artışla 263,900 yuan olurken, aracın uzun menzilli ve performans versiyonları da yine 2,000 yuan zamlandı.
Tesla CEO'su Musk, Nisan ayında yaptığı açıklamada daha yüksek marjlara karşı daha büyük satış hacimlerini hedefleyeceklerini söylemişti. Yani fiyat indirimlerini önümüzdeki aylarda da göreceğiz. Buna karşın Tesla, piyasa koşullarına tepki vermek için fiyatlarını sık sık ayarlıyor.
Tesla savaş başlattı
Diğer elektrikli otomobil üreticileri Tesla'nın fiyatlandırma stratejisini yakından izliyor ve bazı analistler ABD'li firmanın yaptığı kesintilerle bir fiyat savaşını tetiklediğini öne sürüyor. Ancak tüm otomobil üreticileri fiyat indirimlerine yönelmiyor. Çinli yenilikçi Nio'nun CEO'su William Li, geçtiğimiz ay CNBC'ye verdiği demeçte şirketin fiyatlarını yüksek tutacağını söyledi. Bir diğer örnekte ise Ford, elektrikli Mustang Mach-E’nin fiyatında indirime gitti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah