Tesla, indirimlerden sonra otomobil fiyatlarına zam yaptı

Tam Boyutta Gör Tesla bu yıl yaptığı bir dizi indirim sonrasında ABD ve Çin de dahil olmak üzere önemli pazarlarda çeşitli otomobillerin fiyatlarını artırdı. Bununla birlikte Tesla'nın araçlarının fiyatı, dünya çapında birkaç kez yapılan fiyat indirimi nedeniyle yılın başına göre halen daha düşük bir seviyede duruyor. Bu arada en baştan belirtelim; Türkiye'deki Tesla Model Y fiyatında bir değişiklik yok.

Tesla bu kez zam yaptı

Elon Musk'ın elektrikli araç şirketi Model 3 ve Model Y gibi araçlarının fiyatlarını ABD, Çin, Kanada ve Japonya'da arttırdı. Yapılan artışlar genel olarak minimal ölçekte tutuldu. Şirketin web sitesine göre, Çin'de Tesla'nın Model 3'ü 229.900 yuan olan önceki fiyatından 231.900 Çin yuanına (33.549 $) yükseldi. Model Y araba fiyatları ise 2,000 yuan artışla 263,900 yuan olurken, aracın uzun menzilli ve performans versiyonları da yine 2,000 yuan zamlandı.

Tam Boyutta Gör ABD'de Model 3 ve Model Y serisi otomobiller artık 250 dolar daha pahalı. Model 3, 40,240 dolardandan başlarken, Model Y 47,240 dolardan başlayan fiyatlarla satışına devam ediyor. Tesla ayrıca Japonya ve Kanada'daki bazı otomobillerinin fiyatını da benzer şekilde artırdı. Yapılan artışlar, talebi yükseltmek amacıyla Çin ve Avrupa da dahil olmak üzere dünya genelinde yapılan fiyat indirimlerinin yanında çok küçük seviyede. Dolayısıyla güncel fiyatlar yıl başındaki fiyatlara kıyasla çok daha uygun bir noktada.

Elektrikli araba fiyatları (2023) 19 sa. önce eklendi

Tesla CEO'su Musk, Nisan ayında yaptığı açıklamada daha yüksek marjlara karşı daha büyük satış hacimlerini hedefleyeceklerini söylemişti. Yani fiyat indirimlerini önümüzdeki aylarda da göreceğiz. Buna karşın Tesla, piyasa koşullarına tepki vermek için fiyatlarını sık sık ayarlıyor.

Tesla savaş başlattı

Diğer elektrikli otomobil üreticileri Tesla'nın fiyatlandırma stratejisini yakından izliyor ve bazı analistler ABD'li firmanın yaptığı kesintilerle bir fiyat savaşını tetiklediğini öne sürüyor. Ancak tüm otomobil üreticileri fiyat indirimlerine yönelmiyor. Çinli yenilikçi Nio'nun CEO'su William Li, geçtiğimiz ay CNBC'ye verdiği demeçte şirketin fiyatlarını yüksek tutacağını söyledi. Bir diğer örnekte ise Ford, elektrikli Mustang Mach-E’nin fiyatında indirime gitti.

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Tesla, indirimlerden sonra otomobil fiyatlarına zam yaptı