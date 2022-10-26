Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes, Rusya pazarından tamamen çıkıyor

    Savaş nedeniyle geçtiğimiz Mart ayında Rusya'da üretimi durduran Mercedes-Benz, yerel yan kuruluşlarındaki tüm hisselerini Rus şirket Avtodom'a satarak ülkeden çekilmeye karar verdi.
    Oy Ver
    Mercedes, Rusya pazarından tamamen çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Rusya'dan çekilme kararı alan otomotiv üreticilerine Mercedes de katıldı. Savaş nedeniyle geçtiğimiz Mart ayında Rusya'da üretime ara veren şirket, bugün bir durum güncellemesi paylaşarak ülkeden tamamen çıkacağını duyurdu.

    Yapılan açıklamada, Mercedes-Benz Rusya'nın endüstriyel ve finansal olmak üzere yerel yan kuruluşlardaki tüm hisselerinin Avtodom adlı Rus şirkete satılacağı belirtildi. Avtodom'un Mercedes'in devrettiği fabrikayı işletmeye devam edebilmek için bir teknoloji partneri arayışında olduğu öğrenildi.

    Daha önce Nissan, Volkswagen, Toyota ve Renault da ülkedeki tüm varlıklarını devrederek Rusya'dan çekilme kararı almıştı. Japon üretici Nissan, yaptığı açıklamada, Rusya'daki varlıklarını 1 euro karşılığında devlete ait bir kuruluşa devrederek yaklaşık 700 milyon dolar zarar edeceğini açıklamıştı.

    Mercedes ise savaştan sonra gelinen durum göz önüne alındığında Rusya'dan çekilmenin finansal açıdan şirket üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını belirtti. Ayrıca şirketin kamyon üreticisi Kamaz'daki yüzde 15 hissesinin bu geçişten etkilenmeyeceği ve planlandığı gibi bu yıl içerisinde Daimler Truck'a transfer edileceği ifade edildi.

    Açıklanan verilere göre Mercedes bu yıl Ocak-Eylül döneminde Rusya'da 9.558 araç satışı gerçekleştirdi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 düşüş anlamına geliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız