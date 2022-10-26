Mercedes, Rusya pazarından tamamen çıkıyor

Tam Boyutta Gör Rusya'dan çekilme kararı alan otomotiv üreticilerine Mercedes de katıldı. Savaş nedeniyle geçtiğimiz Mart ayında Rusya'da üretime ara veren şirket, bugün bir durum güncellemesi paylaşarak ülkeden tamamen çıkacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Mercedes-Benz Rusya'nın endüstriyel ve finansal olmak üzere yerel yan kuruluşlardaki tüm hisselerinin Avtodom adlı Rus şirkete satılacağı belirtildi. Avtodom'un Mercedes'in devrettiği fabrikayı işletmeye devam edebilmek için bir teknoloji partneri arayışında olduğu öğrenildi.

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Daha önce Nissan, Volkswagen, Toyota ve Renault da ülkedeki tüm varlıklarını devrederek Rusya'dan çekilme kararı almıştı. Japon üretici Nissan, yaptığı açıklamada, Rusya'daki varlıklarını 1 euro karşılığında devlete ait bir kuruluşa devrederek yaklaşık 700 milyon dolar zarar edeceğini açıklamıştı.

Mercedes ise savaştan sonra gelinen durum göz önüne alındığında Rusya'dan çekilmenin finansal açıdan şirket üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını belirtti. Ayrıca şirketin kamyon üreticisi Kamaz'daki yüzde 15 hissesinin bu geçişten etkilenmeyeceği ve planlandığı gibi bu yıl içerisinde Daimler Truck'a transfer edileceği ifade edildi.

Açıklanan verilere göre Mercedes bu yıl Ocak-Eylül döneminde Rusya'da 9.558 araç satışı gerçekleştirdi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 düşüş anlamına geliyor.

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