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    Audi, Formula 1'deki partnerinin Sauber olacağını açıkladı

    Özellikle motorların daha çevreci olmasına yönelik yeni regülasyonların devreye gireceği 2026 sezonundan itibaren Formula 1'e girmeye hazırlanan Audi, bu alanda iş birliği yapacağı takımı da belirledi
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    Audi, Formula 1'deki partnerinin Sauber olacağını açıkladı
    Audi, geçtiğimiz Ağustos ayında 2026 sezonundan itibaren motor tedarikçisi olarak Formula 1'e dahil olacağını duyurmuştu. Şirket o dönem kiminle iş birliği yapacağını açıklamamıştı ancak İsviçre merkezli Sauber ile adı anılıyordu. Beklenen açıklama bugün geldi.

    Yapılan açıklamaya göre taraflar arasında imzalar atıldı. Sauber, 2026 sezonundan itibaren Alman üreticinin fabrika takımı olacak. Aynı yıl Formula 1'de yeni regülasyonlar devreye girecek ve en önemli değişimlerden biri tamamen sürdürülebilir yakıtlara geçiş olacak. Mevcut araçlarda kullanımı %10 civarında. Audi, 2026 regülasyonlarına yönelik yeni güç ünitesinin Formula 1 test aracındaki ilk testlerine 2025'te başlayacaklarını duyurdu.

    2026'da ayrıca motorlardaki elektrik desteğinin de şimdiki seviyelere göre %50'ye kadar artırılması gerekecek. Ana motor olarak ise turboşarjlı 1.6 litre V6 kullanımına devam edilecek. Audi, iki ay önceki açıklamasında bu değişikliklerin Formula 1'e dahil olma kararında büyük rol oynadığını açıklamıştı. Audi, Formula 1 partneri Sauber'den hisse alacağını doğruladı ancak bu konuda henüz detay vermedi.

    Motorsport'a göre Sauber, 2023 yılında Alfa Romeo adı altında yarışmaya devam edecek. 2024 ve 2025'te ise yeniden Sauber adını kullanmaya başlayacak. Şirket, 2026'da Audi ile anlaşması devreye girene kadar bu yıllarda Ferrari güç ünitesi kullanmaya devam edecek.

    Kaynakça https://www.motorsport.com/f1/news/audi-sauber-works-partner-2026-entry/10390546/ https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/audi-selects-sauber-as-strategic-partner-for-formula-1-entry-14981
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