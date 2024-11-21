Rusya savaşta kıtalararası füzeyi ateşledi: RS-26 Rubezh füzesi hakkında her şey

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Tam Boyutta Gör Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Perşembe günü Ukrayna'ya düzenlediği saldırı sırasında, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip, binlerce kilometre menzilli bir kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattığını duyurdu. Bu, savaşın başından bu yana Rusya'nın kullandığı en güçlü ve uzun menzilli füze türü olarak kayıtlara geçti.

Savaşta ilk kez kullanıldı

Ukrayna'nın bu hafta içerisinde ABD ve İngiltere yapımı füzeleri Rusya'ya yönelik hedeflere ateşlemesinin Rusya’nın bu hamlesiyle ilişkili olduğu belirtiliyor. Moskova, bu tür bir eylemi savaşın önemli bir tırmanışı olarak değerlendireceğini açıklamıştı. Ukrayna, nükleer kapasiteli kıtalararası balistik füzenin savaşta ilk kez kullanıldığını söyledi.

Tam Boyutta Gör Rusya, saldırısında Dnipro/Dinyeper şehrini vurdu. Ukrayna Hava Kuvvetleri, füzenin hedef aldığı noktaları ve herhangi bir hasar meydana gelip gelmediğini açıklamadı. Ancak Dnipro'nun bölgesel valisi Serhiy Lysak, saldırının sanayi tesislerine zarar verdiğini söyledi.

Kıtalararası balistik füzeler, genellikle nükleer savaş başlıkları taşıyan ve stratejik caydırıcı silahlar olarak kullanılan araçlardır. Rusya'nın nükleer caydırıcılık gücünün önemli bir parçasını oluşturan bu füzelerin, Ukrayna tarafından hangi tür başlıkla fırlatıldığına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak füzenin nükleer başlık taşıdığına dair bir belirti bulunmamakta.

Tam Boyutta Gör Füze saldırısının fırlatıldığı bölge ise Astrakhan'dan bildirildi ancak hangi tür kıtalararası balistik füzenin kullanıldığına dair bir bilgi verilmedi. Rus medyası, Moskova'nın Hazar Denizi kıyısındaki Astrahan'daki bir tesisten RS-26 Rubezh füzelerini fırlatmaya hazırlandığını bildirmişti.

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Batılı füze uzmanlarına göre, hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıkları taşıyabilen RS-26 daha önce savaşta kullanılmadı. Ses hızının beş katı hızla uçtuğu ve bu nedenle Kiev'in ABD tarafından tedarik edilen Patriot füze sistemlerinin RS-26’yı vurmasının zorlaştığı söyleniyor.

Ukrayna’nın Çarşamba günü Rusya'nın Kursk bölgesine Storm Shadow seyir füzeleri fırlattığı iddia edilmişti. Storm Shadow saldırısı iki taraf tarafından da doğrulanmadı. Aynı gün ayrıca Ukrayna, ABD'nin onayını alarak ATACMS füzeleriyle Rusya'ya saldırdı.

RS-26 Rubezh füzesi özellikleri

Tam Boyutta Gör RS-26 Rubezh, Rusya’nın mobil kara tabanlı stratejik füze sistemi olarak dikkat çekiyor. Kıtalararası balistik füze (ICBM) olarak tasarlanmış olan RS-26 Rubezh, Yars füze projesinin geliştirilmiş bir versiyonu konumunda. Yars projesi ise Topol-M füze kompleksi üzerine yapılan bir modifikasyonla ortaya çıkmıştı. Bu füze, gelişmiş manevra kabiliyetine sahip başlıklarıyla füze savunma sistemlerini aşabilecek kapasiteye sahip.

RS-26, termonükleer başlık taşıyabilmesinin yanı sıra, hipersonik Avangard sürükleyici aracıyla da uyumlu bir şekilde çalışabilmekte. Bu özellik, onu sadece stratejik bir füze değil, aynı zamanda modern savaşta çok yönlü bir tehdit aracı yapıyor. RS-26, ilk kez 2012’de Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatılmış ve 5.800 km uzaklıktaki Kura Füze Test Sahası’nı vurmuştu.

RS-26 Rubezh teknik özellikleri

Ağırlık : 36.000 kilogram (80.000 lb)

: 36.000 kilogram (80.000 lb) Başlık : Her biri 150/300 kiloton kapasiteli 4 adet bağımsız hedefleme yeteneğine sahip MIRV

: Her biri 150/300 kiloton kapasiteli 4 adet bağımsız hedefleme yeteneğine sahip MIRV Motor : Katı yakıtlı (Son aşama veya savaş başlığı bloğu sıvı yakıtlı olabilir)

: Katı yakıtlı (Son aşama veya savaş başlığı bloğu sıvı yakıtlı olabilir) Yakıt Türü: Katı yakıt, son aşama (üçüncü veya dördüncü) veya savaş başlığı bloğu sıvı yakıtla çalışabilir

Katı yakıt, son aşama (üçüncü veya dördüncü) veya savaş başlığı bloğu sıvı yakıtla çalışabilir Menzil : Testlerde 6.000 / 5.800 km

: Testlerde 6.000 / 5.800 km Uçuş Yüksekliği : Birkaç on kilometre

: Birkaç on kilometre Maksimum Hız : Mach 20’nin üzerinde (24.500 km/saat)

: Mach 20’nin üzerinde (24.500 km/saat) Yönlendirme Sistemi : Atalet yönlendirme sistemi ve GLONASS

: Atalet yönlendirme sistemi ve GLONASS Hassasiyet (CEP): 90-250 metre

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