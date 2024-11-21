Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rusya savaşta kıtalararası füzeyi ateşledi: RS-26 Rubezh füzesi hakkında her şey

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için kıtalararası balistik füze ateşledi. Kaynaklar Rusya’nın RS-26 Rubezh füzesini kullandığını bildirdi. Peki RS-26 Rubezh füzesi özellikleri nedir?
    RS-26 füzesi nedir? Kıtalararası füze savaşta ilk kez kullanıldı! Tam Boyutta Gör
    Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Perşembe günü Ukrayna'ya düzenlediği saldırı sırasında, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip, binlerce kilometre menzilli bir kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattığını duyurdu. Bu, savaşın başından bu yana Rusya'nın kullandığı en güçlü ve uzun menzilli füze türü olarak kayıtlara geçti.

    Savaşta ilk kez kullanıldı

    Ukrayna'nın bu hafta içerisinde ABD ve İngiltere yapımı füzeleri Rusya'ya yönelik hedeflere ateşlemesinin Rusya’nın bu hamlesiyle ilişkili olduğu belirtiliyor. Moskova, bu tür bir eylemi savaşın önemli bir tırmanışı olarak değerlendireceğini açıklamıştı. Ukrayna, nükleer kapasiteli kıtalararası balistik füzenin savaşta ilk kez kullanıldığını söyledi.

    RS-26 füzesi nedir? Kıtalararası füze savaşta ilk kez kullanıldı! Tam Boyutta Gör
    Rusya, saldırısında Dnipro/Dinyeper şehrini vurdu. Ukrayna Hava Kuvvetleri, füzenin hedef aldığı noktaları ve herhangi bir hasar meydana gelip gelmediğini açıklamadı. Ancak Dnipro'nun bölgesel valisi Serhiy Lysak, saldırının sanayi tesislerine zarar verdiğini söyledi.

    Kıtalararası balistik füzeler, genellikle nükleer savaş başlıkları taşıyan ve stratejik caydırıcı silahlar olarak kullanılan araçlardır. Rusya'nın nükleer caydırıcılık gücünün önemli bir parçasını oluşturan bu füzelerin, Ukrayna tarafından hangi tür başlıkla fırlatıldığına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak füzenin nükleer başlık taşıdığına dair bir belirti bulunmamakta.

    RS-26 füzesi nedir? Kıtalararası füze savaşta ilk kez kullanıldı! Tam Boyutta Gör
    Füze saldırısının fırlatıldığı bölge ise Astrakhan'dan bildirildi ancak hangi tür kıtalararası balistik füzenin kullanıldığına dair bir bilgi verilmedi. Rus medyası, Moskova'nın Hazar Denizi kıyısındaki Astrahan'daki bir tesisten RS-26 Rubezh füzelerini fırlatmaya hazırlandığını bildirmişti.

    Batılı füze uzmanlarına göre, hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıkları taşıyabilen RS-26 daha önce savaşta kullanılmadı. Ses hızının beş katı hızla uçtuğu ve bu nedenle Kiev'in ABD tarafından tedarik edilen Patriot füze sistemlerinin RS-26’yı vurmasının zorlaştığı söyleniyor.

    Ukrayna’nın Çarşamba günü Rusya'nın Kursk bölgesine Storm Shadow seyir füzeleri fırlattığı iddia edilmişti. Storm Shadow saldırısı iki taraf tarafından da doğrulanmadı. Aynı gün ayrıca Ukrayna, ABD'nin onayını alarak ATACMS füzeleriyle Rusya'ya saldırdı.

    RS-26 Rubezh füzesi özellikleri

    RS-26 füzesi nedir? Kıtalararası füze savaşta ilk kez kullanıldı! Tam Boyutta Gör
    RS-26 Rubezh, Rusya’nın mobil kara tabanlı stratejik füze sistemi olarak dikkat çekiyor. Kıtalararası balistik füze (ICBM) olarak tasarlanmış olan RS-26 Rubezh, Yars füze projesinin geliştirilmiş bir versiyonu konumunda. Yars projesi ise Topol-M füze kompleksi üzerine yapılan bir modifikasyonla ortaya çıkmıştı. Bu füze, gelişmiş manevra kabiliyetine sahip başlıklarıyla füze savunma sistemlerini aşabilecek kapasiteye sahip.

    RS-26, termonükleer başlık taşıyabilmesinin yanı sıra, hipersonik Avangard sürükleyici aracıyla da uyumlu bir şekilde çalışabilmekte. Bu özellik, onu sadece stratejik bir füze değil, aynı zamanda modern savaşta çok yönlü bir tehdit aracı yapıyor. RS-26, ilk kez 2012’de Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatılmış ve 5.800 km uzaklıktaki Kura Füze Test Sahası’nı vurmuştu.

    RS-26 Rubezh teknik özellikleri

    • Ağırlık: 36.000 kilogram (80.000 lb)
    • Başlık: Her biri 150/300 kiloton kapasiteli 4 adet bağımsız hedefleme yeteneğine sahip MIRV
    • Motor: Katı yakıtlı (Son aşama veya savaş başlığı bloğu sıvı yakıtlı olabilir)
    • Yakıt Türü: Katı yakıt, son aşama (üçüncü veya dördüncü) veya savaş başlığı bloğu sıvı yakıtla çalışabilir
    • Menzil: Testlerde 6.000 / 5.800 km
    • Uçuş Yüksekliği: Birkaç on kilometre
    • Maksimum Hız: Mach 20’nin üzerinde (24.500 km/saat)
    • Yönlendirme Sistemi: Atalet yönlendirme sistemi ve GLONASS
    • Hassasiyet (CEP): 90-250 metre
    Kaynakça https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/11/21/russia-ukraine-zelensky-putin-war-latest-news57-icbm/ https://www.reuters.com/world/europe/russia-launches-intercontinental-ballistic-missile-attack-ukraine-kyiv-says-2024-11-21/ https://newsukraine.rbc.ua/analytics/new-ballistic-missile-what-we-know-about-1732108996.html https://en.wikipedia.org/wiki/RS-26_Rubezh
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 14 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yedek parça dükkanı açmak yurtdışına çıkmadan duty free lost charlie ölümü aras bulut iynemli boy köpük elden nasıl çıkar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 12 SE
    Huawei Nova 12 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız