Rusya savaşta kıtalararası füzeyi ateşledi: RS-26 Rubezh füzesi hakkında her şey

Savaşta ilk kez kullanıldı
Ukrayna'nın bu hafta içerisinde ABD ve İngiltere yapımı füzeleri Rusya'ya yönelik hedeflere ateşlemesinin Rusya’nın bu hamlesiyle ilişkili olduğu belirtiliyor. Moskova, bu tür bir eylemi savaşın önemli bir tırmanışı olarak değerlendireceğini açıklamıştı. Ukrayna, nükleer kapasiteli kıtalararası balistik füzenin savaşta ilk kez kullanıldığını söyledi.
Kıtalararası balistik füzeler, genellikle nükleer savaş başlıkları taşıyan ve stratejik caydırıcı silahlar olarak kullanılan araçlardır. Rusya'nın nükleer caydırıcılık gücünün önemli bir parçasını oluşturan bu füzelerin, Ukrayna tarafından hangi tür başlıkla fırlatıldığına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak füzenin nükleer başlık taşıdığına dair bir belirti bulunmamakta.
Batılı füze uzmanlarına göre, hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıkları taşıyabilen RS-26 daha önce savaşta kullanılmadı. Ses hızının beş katı hızla uçtuğu ve bu nedenle Kiev'in ABD tarafından tedarik edilen Patriot füze sistemlerinin RS-26’yı vurmasının zorlaştığı söyleniyor.
Ukrayna’nın Çarşamba günü Rusya'nın Kursk bölgesine Storm Shadow seyir füzeleri fırlattığı iddia edilmişti. Storm Shadow saldırısı iki taraf tarafından da doğrulanmadı. Aynı gün ayrıca Ukrayna, ABD'nin onayını alarak ATACMS füzeleriyle Rusya'ya saldırdı.
RS-26 Rubezh füzesi özellikleri
RS-26, termonükleer başlık taşıyabilmesinin yanı sıra, hipersonik Avangard sürükleyici aracıyla da uyumlu bir şekilde çalışabilmekte. Bu özellik, onu sadece stratejik bir füze değil, aynı zamanda modern savaşta çok yönlü bir tehdit aracı yapıyor. RS-26, ilk kez 2012’de Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatılmış ve 5.800 km uzaklıktaki Kura Füze Test Sahası’nı vurmuştu.
RS-26 Rubezh teknik özellikleri
- Ağırlık: 36.000 kilogram (80.000 lb)
- Başlık: Her biri 150/300 kiloton kapasiteli 4 adet bağımsız hedefleme yeteneğine sahip MIRV
- Motor: Katı yakıtlı (Son aşama veya savaş başlığı bloğu sıvı yakıtlı olabilir)
- Yakıt Türü: Katı yakıt, son aşama (üçüncü veya dördüncü) veya savaş başlığı bloğu sıvı yakıtla çalışabilir
- Menzil: Testlerde 6.000 / 5.800 km
- Uçuş Yüksekliği: Birkaç on kilometre
- Maksimum Hız: Mach 20’nin üzerinde (24.500 km/saat)
- Yönlendirme Sistemi: Atalet yönlendirme sistemi ve GLONASS
- Hassasiyet (CEP): 90-250 metre
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.