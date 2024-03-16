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    Mercedes'in elektrikli konsept otomobili Vision EQXX, çöl sıcağında 1319 km menzil elde etti!

    Mercedes, elektrikli konsept aracı Vision EQXX'in verimliliğini test etmek Arap Yarımadası'nda 34 derece sıcaklıkta 1010 km yol kat etti. Araç hedefe vardığında hala 309 km menzili vardı.
    Mercedes Vision EQXX, çöl sıcağında 1319 km menzil elde etti! Tam Boyutta Gör
    Mercedes, elektrikli konsept aracı Vision EQXX'in verimliliğini test etmek için bir kez daha uzun mesafeli sürüş gerçekleştirdi. Bu kez Arap Yarımadası'nda gerçekleştirilen test ile, aracın yüksek sıcaklıklarıda bile çok uzun mesafe gidebileceği gösterildi. 

    100 km'de 7.4 kWh enerji harcadı

    Vision EQXX, Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'daki Mercedes-Benz Merkezi'nden Dubai'deki Mercedes-Benz Marka Merkezi'ne kadar olan 1010 km'lik yolculuğu toplam 14 saat 42 dakikada tamamladı. Hava sıcaklığı 34 derece ulaşmasına rağmen araç, 100 km'de yalnızca 7,4 kWh enerji harcayarak önceki denemeden daha yüksek verimli yolculuk etti. Otomobilin yolculuk boyunca ortalama hızı ise 79.4 km/h oldu. Daha önceki denemede otomobil, Almanya'dan İngiltere'ye kadar olan yolculukta 8,3 kWh/100 km tüketim değeri elde etmişti.

    Mercedes Vision EQXX, çöl sıcağında 1319 km menzil elde etti! Tam Boyutta Gör
    100 kWh bataryaya sahip olan Vision EQXX, hedefine ulaştığında hala 309 km menzili bulunuyordu. Bu da, aracın tam dolu batarya ile 1319 km gibi inanılmaz bir mesafe yapabileceği anlamına geliyor.

    Soğuk gibi yüksek sıcaklıklar da elektrikli araç menzilinde önemli düşüşe neden olabiliyor. Mercedes, sıcaklığın Vision EQXX üzerindeki etkisini en aza indirmek amacıyla araçta kullanılan klima sisteminin menzil üzerinde neredeyse hiç olumsuz etkisi olmadığını belirtiyor.

    Araca güneş hücreleri de eklendi

    Yardımcı donanımlara güç sağlamak için test aracına 117 adet güneş hücresi eklendi. Bu hücreler sürüş boyunca toplam 1,8 kWh enerji ürterek araca 24 km menzil ekledi. Mercedes, bu özelliği üretim araçlarına dahil etmek için çalıştığını söylüyor.

    Test aynı zamanda, şirketin akıllı sürüş asistanının kullanışlılığının kanıtlanmasına da yardımcı oldu. Sistem, sürücülere nasıl daha verimli araç kullanabilecekleri konusunda öneriler sunuyor. Test sırasında, sürücülerin bataryadan en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için kıyıdan gelen yan rüzgarlar gibi şeyler hesaba katıldı. Ayrıca mola verildiğinde, güneşin açısına bağlı olarak güneş enerjisinden maksimum düzeyde faydalanmak için en iyi park yerlerini bulmalarına yardımcı oldu.

    Mercedes'in baş teknoloji sorumlusu Markus Schafer test ile ilgili olarak, "Vision EQXX, verimli elektrikli araç teknolojilerini geliştirmek için veriler sağlamaya devam ediyor. Beklendiği gibi, tüm sistemler çöl koşullarında mükemmel performans gösterdi; yol kalitesi ve sıcaklığının yanı sıra toz gibi zorlukların üstesinden kolaylıkla geldi. Elektrikli sürüşün küresel pazarlara hazır olduğunun bir başka kanıtı.” sözlerini sarfetti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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