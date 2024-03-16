Mercedes'in elektrikli konsept otomobili Vision EQXX, çöl sıcağında 1319 km menzil elde etti!

100 km'de 7.4 kWh enerji harcadı
Vision EQXX, Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'daki Mercedes-Benz Merkezi'nden Dubai'deki Mercedes-Benz Marka Merkezi'ne kadar olan 1010 km'lik yolculuğu toplam 14 saat 42 dakikada tamamladı. Hava sıcaklığı 34 derece ulaşmasına rağmen araç, 100 km'de yalnızca 7,4 kWh enerji harcayarak önceki denemeden daha yüksek verimli yolculuk etti. Otomobilin yolculuk boyunca ortalama hızı ise 79.4 km/h oldu. Daha önceki denemede otomobil, Almanya'dan İngiltere'ye kadar olan yolculukta 8,3 kWh/100 km tüketim değeri elde etmişti.
Soğuk gibi yüksek sıcaklıklar da elektrikli araç menzilinde önemli düşüşe neden olabiliyor. Mercedes, sıcaklığın Vision EQXX üzerindeki etkisini en aza indirmek amacıyla araçta kullanılan klima sisteminin menzil üzerinde neredeyse hiç olumsuz etkisi olmadığını belirtiyor.
Araca güneş hücreleri de eklendi
Yardımcı donanımlara güç sağlamak için test aracına 117 adet güneş hücresi eklendi. Bu hücreler sürüş boyunca toplam 1,8 kWh enerji ürterek araca 24 km menzil ekledi. Mercedes, bu özelliği üretim araçlarına dahil etmek için çalıştığını söylüyor.
Test aynı zamanda, şirketin akıllı sürüş asistanının kullanışlılığının kanıtlanmasına da yardımcı oldu. Sistem, sürücülere nasıl daha verimli araç kullanabilecekleri konusunda öneriler sunuyor. Test sırasında, sürücülerin bataryadan en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için kıyıdan gelen yan rüzgarlar gibi şeyler hesaba katıldı. Ayrıca mola verildiğinde, güneşin açısına bağlı olarak güneş enerjisinden maksimum düzeyde faydalanmak için en iyi park yerlerini bulmalarına yardımcı oldu.
Mercedes'in baş teknoloji sorumlusu Markus Schafer test ile ilgili olarak, "Vision EQXX, verimli elektrikli araç teknolojilerini geliştirmek için veriler sağlamaya devam ediyor. Beklendiği gibi, tüm sistemler çöl koşullarında mükemmel performans gösterdi; yol kalitesi ve sıcaklığının yanı sıra toz gibi zorlukların üstesinden kolaylıkla geldi. Elektrikli sürüşün küresel pazarlara hazır olduğunun bir başka kanıtı.” sözlerini sarfetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.